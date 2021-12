Paolo Fox oroscopo 29 dicembre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 29 dicembre 2021

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Il vostro ottimismo vi aiuterà a superare i fastidi e gli ostacoli che incontrerete. Usatelo per lasciarvi alle spalle cattive abitudini – iniziano a farsi sentire le lacune del vostro buon stile di vita.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Sognare ad occhi aperti è in programma… Avete un irresistibile bisogno di far sentire maggiormente la vostra presenza. Non rimanete in silenzio. La vostra perseveranza in aumento vi stanca fisicamente senza che ve ne rendiate conto. Concedetevi il necessario riposo.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Siete allegri e ottimisti, la vita è perfetta e l’anima in festa. È il momento di far valere il vostro caso. Trovate difficoltà a tenere il passo con il ritmo, quindi ricaricate le batterie all’aria aperta aiuterebbe. Non c’è bisogno di allarmarsi però

Paolo Fox oroscopo 29 dicembre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Avrete bisogno di rompere con le norme che regolano l’ambiente e di rivalutare. La vostra predilezione per il sano realismo sarà di notevole aiuto per coloro che vi circondano, ma non dimenticate che avete bisogno di sapere quando fermarvi.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Alcune discussioni intense apriranno alcune porte interessanti per voi, i collegamenti che farete oggi saranno benefici. Siete in buona forma, ma fate troppo per gli altri e non abbastanza per voi. Attenzione agli eccessi di lavoro!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Sentite il bisogno di godervi la vita, ecco perché avete bisogno di ricaricare le batterie oggi. Il buon umore è contagioso e trasporterete le persone che vi circondano.

Paolo Fox oroscopo 29 dicembre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Iniziano discussioni con le persone che vi sono vicine, sarà necessario accelerare le vostre attività. Le vostre abitudini alimentari dovrebbero avere un cambiamento ed è il momento ideale d’iniziare una dieta. Mangiate più prodotti freschi.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Avrete l’occasione di rivedere un giudizio su una persona a voi vicina . Mostrerete i vostri sentimenti, la necessità di affermarvi ed esprimerete i vostri pensieri in modo da poter essere semplicemente voi stessi.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Le stelle vi danno un margine di manovra completo per ottenere il massimo dei piaceri. Avrete bisogno di ricaricare le batterie da soli e di fare un bilancio. Ciò aumenterà il vostro livello di energia.

Paolo Fox oroscopo 29 dicembre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Non sforzatevi di mettere la maschera, basta essere onesti. Sarete costretti a mantenere un ritmo impostato da chi vi circonda, ma starete più che bene. Sentirvi utili vi eccita.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Avrete l’opportunità di un cambiamento e di mantenere la distanza. Fuggite senza sentirvi in colpa. Avete bisogno di stare da soli in tutta tranquillità, per ricaricare le batterie dei vostri processi mentali. La vostra mente chiede riposo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Sarete un efficace mediatore tra due persone, grazie alla vostra visione oggettiva della situazione. Vi sentite in vetta, ma iniziate a sentirvi stanchi. Non dormite a sufficienza, è un dato di fatto, quindi ricaricate le batterie.

