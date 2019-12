Paolo Fox oroscopo 29 dicembre 2019: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 29 dicembre 2019

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): In questa domenica abbiamo una Luna favorevole che aiuta a riprendere quota soprattutto per quanto riguarda i sentimenti, grazie ad una Venere amica! Certo che, come ho spiegato piu’ volte, questa doppia dissonanza Giove-Saturno invita rivedere alcune scelte di lavoro e non permettera’ di sciogliere contratti che pesano prima di Marzo-Aprile. C’e’ anche chi non sa se verra’ riconfermato! Ma guardando le stelle che partono da fine Aprile in poi, questo 2020 in arrivo regalera’ qualcosa di buono. Capisco il fatto che vuoi sempre ottenere tutto di corsa, ma ci vuole un po’ di pazienza. Giornata buona per gli incontri.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Questa e’ una domenica un po’ particolare: ci sono diverse tensioni che riguardano la tua vita e che potrebbero far nascere piccole emozioni negative. Quindi, fai buon viso a cattivo gioco e cerca di evitare tutte le tensioni, tutte le situazioni che possono comportare problemi anche in famiglia. E’ tempo di pensare al 2020: sara’ un anno che ti vedra’ protagonista nelle relazioni interpersonali.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Chi per vari motivi non e’ riuscito a festeggiare un buon Natale potrebbe riversare in questa domenica molte emozioni positive. Il massimo che puo’ essere accaduto nel 2019 e’ quello di avere pareggiato i conti! Non credo che abbiate guadagnato qualcosa in piu’, anzi c’e’ addirittura chi deve risolvere un problema per il mutuo, per la casa in generale. Il nuovo anno in arrivo promette qualche emozione in piu’ anche se bisogna aspettarsi uno strascico legale o finanziario. Tutto quello che non e’ stato risolto nel 2019 non puo’ magicamente essere risolto in pochi giorni del 2020! Ma la forza c’e’, cosi come la possibilita’ di riemergere!

Paolo Fox oroscopo 29 dicembre 2019: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): La domenica invita a sperare in un 2020 importante! E’ vero che l’anno prossimo Saturno sara’ ancora opposto, almeno all’inizio, pero’ ci saranno anche momenti di liberazione come quello primaverile. Credo che ora sia importante riscoprire un po’ di emozioni positive che sembravano perdute.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Una Luna opposta fa pensare che non ci siano soluzioni, che tutto sia un pochino piu’ difficile da portare avanti. Posso dire che il 2020 tagliera’ rami secchi, che ti aiutera’ ad eliminare certe emozioni negative. Cambiamenti possibili sul lavoro. Sul piano emotivo, forse c’e’ un po’ di rabbia nascosta nel tuo cuore!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): A breve potrebbe arrivare qualche buona informazione che riguarda la professione. In generale questo e’ un momento di grande interesse anche per quanto riguarda le sensazioni che provi. Novita’ in arrivo. E questa domenica aiuta a pensare all’amore, alle relazioni di lavoro in maniera molto positiva.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Questo e’ un oroscopo che mi piace per quanto riguarda le prospettive future: emozioni ed amore! E’ un cielo ‘aperto’ per chi vuole ritrovare un sentimento, per chi vuole vivere una situazione di maggiore intensita’. Dopo una prima parte di Dicembre confusa per i sentimenti ora va meglio. Il lavoro, invece, impone dei cambiamenti che perlopiu’ arriveranno in primavera, ne parlero’ presto.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): In questa domenica ci potrebbero essere qualche pensiero malinconico, forse anche un po’ di agitazione interiore. Cerca di non farti trascinare in situazioni negative, attento alle persone che sono attorno a te: digli che hai bisogno di meno pressioni, di credere di piu’ nel futuro, di recuperare energia fisica.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): E’ una domenica importante con Luna e Venere favorevoli. Molti sono in procinto di lanciare grandi progetti per il 2020! C’e’ da dire che tutto quello che carica in questo periodo puo’ essere di riferimento per il futuro e la cosa bella e’ che non stai certo a guardare! Anzi, vuoi provocare gli eventi! Queste di fine anno sono giornate importanti anche per fare proposte d’amore, per farti sentire. Novita’ in arrivo ed emozioni in vista del prossimo anno.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Ben venga questa giornata di domenica perche’ porta emozioni particolari e soprattutto la voglia di rimettersi in gioco. Si puo’ scoprire qualcosa di bello in vista del 2020, grazie a Giove e Saturno nel tuo segno.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Devo invitarti a pensare a questo 2020 ormai imminente con grande interesse fin da subito. Il fatto di avere anche Venere favorevole non puo’ che aiutarti a vivere una grande sensazione d’amore. Gli incontri sono favoriti, le coppie stabili fanno grandi progetti!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Le indecisioni in amore vanno superate, e Gennaio sara’ un mese di recupero da questo punto di vista. Pensa al futuro! Sara’ molto importante cercare di risolvere i tuoi problemi personali per aprire le braccia all’amore. Lo dico soprattutto a chi e’ rimasto solo, a chi ha vissuto una delusione. Anche chi e’ in coppia si e’ sentito solo. E’ il caso di ritrovare un po’ di intimita’.

PAOLO FOX OROSCOPO 28 DICEMBRE 2019