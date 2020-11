Paolo Fox oroscopo 28 novembre 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 28 novembre 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Luna nel segno! Questa e’ una condizione di forza ma anche di grande rabbia perche’ non dimentico che tutte le vicissitudini negative e difficili che hai vissuto negli ultimi mesi hanno portato un senso di disagio, di grande agitazione che non e’ ancora passato. Bisogna trasformarlo in qualcosa di attivo, di positivo: e come ho spiegato e scritto anche nel mio libro, il 2021 e’ un anno importante per te. Mese dopo mese ci saranno giornate buone, intanto cominciamo a guardare il futuro con interesse!

Toro (21 aprile – 20 maggio): Ecco perche’ sono un po’ incerto e probabilmente lo sei anche tu! Io credo che ci sia qualche divergenza a livello amoroso: soprattutto le coppie che hanno avuto problemi devono stare un po’ attente, specialmente in queste due settimane. E’ un oroscopo particolare anche per quanto riguarda i contatti. In generale diciamo che questa e’ una giornata che potrebbe nascere con qualche dubbio!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Devi iniziare a programmare un grande futuro! Capisco che sia tutto piu’ difficile in quest’anno cosi complicato, pero’ abbiamo visto che questo comunque e’ un anno importante per i segni di terra. E poi abbiamo anche notato, vi ho fatto notare, che ci sono stati molti vincitori, molte persone che hanno dato spazio a grandi progetti appartenenti, mentre ricordiamo che il prossimo sara’ un anno buono per i segni d’aria!

Paolo Fox oroscopo 28 novembre 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Questa giornata potrebbe essere una giornata un po’ faticosa all’inizio, ma nulla che possa limitare questo grande spazio d’azione che sara’ generato dalle prossime settimane e soprattutto dall’ottimo periodo che iniziera’ da meta’ Dicembre. Non cambieranno i tuoi malumori, non cambieranno le situazioni difficili da gestire, pero’ potresti cambiare tu, affrontare tutto con piu’ coraggio, e questo e’ quello che conta! E’ un bel cielo proprio per imbastire nuove situazioni!

Leone (23 luglio – 23 agosto): ei forte ma anche piuttosto provato. Fortunatamente in questo cielo di giovedi si legge il ritorno di una buona energia ma anche la necessita’ di dover far fronte a troppe cose, rivali, competizioni, forse sei anche piuttosto nervoso per una situazione che devi cercare di capire, che devi cercare di affrontare con coraggio. L’amore puo’ essere fonte di qualche problema o di qualche ripensamento!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Entro sabato dovresti cercare di risolvere piccoli o grandi problemi, perche’ poi le giornate di domenica e lunedi potrebbero essere meno efficaci. In questo giovedi possiamo dire che abbiamo un cielo migliore in una settimana che pero’ si sta facendo sentire dal punto di vista fisico. Non mi sembri del tutto tranquillo, non mi sembri del tutto contento e sereno, e questo alla lunga puo’ pesare. Cerca di recuperare terreno!

Paolo Fox oroscopo 28 novembre 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Stai facendo il conto alla rovescia in attesa del mese di Dicembre, ma questa giornata di giovedi e’ un pochino fiacca: sai che ci sono dei momenti in cui senti di poter affrontare il mondo intero e altri in cui invece mi sembra che nulla possa andare avanti come desideri! Io sono convinto che conta molto la nostra volonta’ ma anche l’oroscopo puo’ fare qualcosa

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Puoi decidere se vivere questo momento per dare spazio a relazioni part-time oppure per aggiustare una relazione che negli ultimi tempi ha creato delle difficolta’. Fatto sta che questa e’ una giornata buona, tra l’altro ti invito a muoverti in queste 24 ore perche’ venerdi avremo la Luna opposta. In questo periodo sei molto agitato forse anche un pochino irascibile: sara’ meglio prendere tutto per tempo! Non isolarti e cerca di fare le cose a cui tieni di piu’.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Stai ritrovando quell’energia che era mancata nella prima parte dell’anno, e questa e’ una giornata interessante! Assieme a Scorpione e Acquario sei fra i segni che possono avere buone opportunita’: questo e’ un cielo che mi piace anche perche’ stai iniziando a pensare al futuro, e quando lo fai vuol dire che stai uscendo fuori una serie di conflitti e problematiche che andavano avanti da tempo

Paolo Fox oroscopo 28 novembre 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Di recente puoi avere anche vinto delle sfide! Se avete visto dei programmi televisivi, di recente tutti i protagonisti, tutti i vincitori o comunque finalisti sono stati persone del tuo segno. Nonostante un anno difficile, molti di voi hanno trovato un nuovo modo di esprimersi, un nuovo modo di vivere e di questo sono molto contento! Il tuo e’ un segno volte un po’ troppo pensieroso, forse anche un pochino pessimista in certi momenti, ma sempre molto costruttivo.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Non sai cosa fare! Nel senso che adesso vorresti portare avanti tante situazioni ma e’ anche vero che non vuoi piu’ ricadere nella noia del passato. E’ un momento eccitante per quelli che vogliono spingersi in una sfida, e questa giornata puo’ anche dare delle buone soddisfazioni. Raccomando, tra l’altro, di utilizzare queste 24 ore se ci sono dei sospesi, se ci sono delle problematiche, perche’ poi venerdi e sabato saranno giornate meno influenti.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): chi vive una nuova relazione la imposta, ci crede ma fino ad un certo punto! In altre parole, vuoi ‘toccare con mano’ le situazioni e non dai piu’ fiducia a nessuno! A parole puoi dimostrarti disponibile ma pensi che sia solo il tempo a determinare la forza di una storia, soprattutto se nuova. Se c’e’ stata una separazione, se c’e’ stato un problema, non bisogna portare avanti a lungo questa fatica, questo dolore, ma bisogna cercare di uscire fuori da questa situazione di stallo!

