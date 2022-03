Paolo Fox oroscopo 28 marzo 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 28 marzo 2022

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): In questa giornata l’ariete è decisamente più forte, torna il solito fine settimana con la luna in contrasto. Ma c’è una grande differenza rispetto agli ultimi week end: adesso tu sei forte e anche se ci sarà qualche piccola burrasca

Toro (21 aprile – 20 maggio): Per il segno del toro questa luna è importante, rappresenta anche il risveglio delle emozioni, di che emozioni stiamo parlando? in realtà spesso queste sensazioni confinano con la rabbia e con il nervosismo, soprattutto se pensi che una persona non sia quella giusta per te o ritieni che un investimento in amore non sia più giusto

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): I gemelli oggi risentono di quella tensione che c’è stata negli ultimi due giorni, ma in maniera diversa, in maniera reattiva! Quindi, nonostante questa sia stata una settimana piuttosto agitata, andiamo verso un fine settimana migliore.

Paolo Fox oroscopo 28 marzo 2022: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Merita molta attenzione il segno zodiacale del cancro, anche in vista del prossimo mese. Le unioni nate negli ultimi tempi sono importanti, quello che sarà ancora più importante è, se vivi una relazione da poco, dare spazio all’istinto

Leone (23 luglio – 23 agosto): Il leone in questo fine settimana si ricarica di energia, nonostante negli ultimi giorni ci siano state parecchie tensioni. Vorrebbe avere più tempo libero da dedicare alla famiglia o da dedicare all’amore, ma tutto questo non è ancora possibile

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Il segno della vergine è molto affaticato, questa opposizione di Giove non ha però il potere di limitare il tuo raggio di azione. Ma ti fa notare che ci sono contrasti o persone con cui devi avere a che fare anche se non vorresti. Questo fine settimana in arrivo ti rende più tranquillo, ogni tanto cerca di staccare la spina

Paolo Fox oroscopo 28 marzo 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): La bilancia è protagonista di questo fine settimana, per molti mesi ha dovuto tacere o tenere i denti stretti, ricordiamo che c’è stato un lungo transito di Venere contrario. Invece questo mese ha permesso di liberarti di un peso anche ingaggiando una lotta, hai iniziato a fare a modo tuo, i bilancia quando si arrabbiano diventano piuttosto nervosi

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Scorpione in questo fine settimana potrebbe ancora nascere qualche dubbio. In realtà dubbi inespressi ce ne sono, sono quelli che nascono quando stai con una persona che comunque non corrisponde pienamente alle tue aspettative

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Per il Sagittario nonostante questa luna dissonante, posso parlare delle prossime come di giornate importanti. Serve semplicemente a ricaricare le energie e a cercare di evitare contrasti…

Paolo Fox oroscopo 28 marzo 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Capricorno, giornata utile questa di venerdì che declina però in un fine settimana che può riportare in auge qualche interferenza. Quindi se già sai che nei prossimi giorni c’è da incontrare parenti o persone che ti stanno sullo stomaco forse è meglio chiarire tutto oggi.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Per l’acquario tre giorni efficaci, momento in cui l’acquario è protagonista ma è anche molto polemico se ritiene di non essere aiutato abbastanza, agitato se pensa di avere il mondo contro. Il segno dell’acquario vive talvolta di utopie, è un tipo che ora dovrebbe però stare con i piedi per terra.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Il segno dei pesci non deve portare avanti le relazioni inutili. Ma non deve neanche essere troppo cervellotico se ne vive una promettente, non giudicarla negativa in partenza, uno dei problemi di questo segno zodiacale è l’eccesso di ragionamento e critica

PAOLO FOX OROSCOPO 27 MARZO 2022