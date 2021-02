Paolo Fox oroscopo 28 febbraio 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 28 febbraio 2021

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): posso darti ‘tre stelle su cinque’, secondo una mia valutazione, poi io vi chiedo sempre di non credere ma di verificare! Molti stanno verificando un miglioramento rispetto all’anno scorso, anche se tanti problemi non sono stati superati, quindi non e’ facile risolvere le complicazioni che ci sono ogni giorno a livello di lavoro, a livello di soldi, oppure su un tuo progetto che stai elaborando in vista della primavera.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Ti trovi a combattere con molte tensioni! E se non hai la persona giusta al tuo fianco, se ci sono state complicazioni, e’ probabile che tu senta molta stanchezza, e la stanchezza puo’ far dire cose sbagliate, puo’ rendervi anche piuttosto agitati. Quindi, anche in questo venerdi chiedo un po’ di attenzione. Fortunatamente sabato e domenica saranno giornate decisamente migliori.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): E’ molto importante fortificare il proprio fisico: lo ricordo perche’ per fare troppe cose, molto spesso dimentichi che anche il fisico ha le sue esigenze! Quindi, cerca di fare una dieta che sorregga il tuo organismo. Ricorda che se in questi ultimi tempi non ti sei sentito in perfetta forma o hai recuperato lentamente, forse proprio perche’ per troppo tempo non hai curato la tua energia.

Paolo Fox oroscopo 28 febbraio 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): In questi tre giorni inizi ad elaborare quel piano di recupero che sara’ attivo tra fine Maggio ed inizio Giugno! Infatti, questo e’ un anno che portera’ nuove risorse ma probabilmente anche nuovi orientamenti, perche’ a Gennaio qualcosa si e’ concluso, oppure in questi giorni stai lavorando ad un progetto part-time o ad un qualcosa che probabilmente dovra’ essere rivisto a primavera inoltrata.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Senti che e’ arrivato il momento di agire e soprattutto di reagire, anche perche’ ci sono stati dei problemi personali, familiari, lo dico anche a chi ha un ascendente Leone. In famiglia e nelle relazioni qualcosa e’ cambiato: e non escludo che molti di voi abbiano dovuto affrontare anche delle perplessita’, dei momenti di forte fatica, di discussioni e polemiche che vanno tenute sotto controllo.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Ritengo che ci sia un grande futuro all’orizzonte ma anche che in questa settimana tu abbia veramente fatto troppo! Quindi, in questa giornata di venerdi si arriva a sera esausti, con scarsa energia, poca voglia di fare. In realta’ ti stai mettendo in gioco

Paolo Fox oroscopo 28 febbraio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Posso dire che questo e’ un cielo importante, che aiuta anche a sviluppare la creativita’. Le persone che hanno un’attivita’ creativa possono fare qualcosa di nuovo. E’ chiaro che questo e’ un periodo socialmente pesante per tutti ma non bisogna scoraggiarsi, quello che non e’ possibile fare ora sara’ possibile farlo gia’ nella seconda parte dell’anno.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Ogni tanto ti arrabbi e credo proprio che tu abbia anche ragione, perche’ non e’ facile mantenere la calma con stelle cosi provocatorie! Le prime due settimane del mese sono state piuttosto pesanti, poi molto dipende dall’eta’: i giovanissimi possono avere avuto piccole discussioni con amici

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Come ripeto ormai da giorni, al momento devi affrontare un piccolo problema fisico. Questo e’ un fine settimana in cui bisogna cercare di riprendere quota, un po’ come i Gemelli, che oltretutto e’ tuo opposto nello zodiaco

Paolo Fox oroscopo 28 febbraio 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): In questo fine settimana puoi recuperare! Sabato e domenica sono giornate attive. Di natura il tuo e’ un segno pensieroso, ma non credo che in questi giorni ci sia un blocco, Venere e’ favorevole, e rispetto all’anno scorso o meglio ancora due anni fa, quelli piu’ giovani possono aver avuto un rilancio, un incarico, qualcosa di nuovo.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Come ho ricordato in altre occasioni, pero’, questa e’ una settimana importante, e nonostante la Luna opposta anche questa giornata di venerdi mi piace. Molti ‘cresceranno’, dovranno assumere un ruolo importante: questo capita quando in famiglia c’e’ un allontanamento o magari bisogna sostituire una persona che se ne e’ andata.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Ricordo che tu non hai voglia di sentirti dire ‘ti amo’ una volta ogni tanto! Per te e’ molto importante che il partner continui a darti rassicurazioni. Nel caso in cui ci sia stata una crisi attenzione, perche’ sabato e domenica sono giornate che possono riportare alla luce qualche conflitto.

