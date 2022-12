Paolo Fox oroscopo 28 dicembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 28 dicembre 2022

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): La cosa buona è che hai grandi progetti per il 2023, e fai bene. Forse queste festività non sono state un toccasana, ma solo perché vorresti immediatamente ottenere subito quello che arriverà solo tra qualche settimana. Oggi cerca di rilassarti un po’ di più, se possibile, la Luna non è più contraria, ed eventualmente ci siano state delle problematiche nella giornata di ieri, queste si potranno superare

Toro (21 aprile – 20 maggio): Se devi fare qualcosa di impegnativo, leggerezza e semplicità saranno in qualche modo profuse a piene mani da questi pianeti. La situazione con Mercurio favorevole è interessante, entro la fine del mese puoi vincere una partita, una sfida. Oppure addirittura riuscire a risolvere un contenzioso di coppia, con un ex, che va avanti da tempo, l’aria del Natale talvolta fa miracoli.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Tutto si accelera, diventa più veloce, scorre con grande facilità e potresti anche immaginare di reagire in maniera molto netta a qualche provocazione accaduta di recente, nelle feste non è il caso di tornare su questi trascorsi. Ma devo ricordare che comunque non sono pochi i nati Gemelli che sono davvero molto stanchi per le tante cose che stanno facendo, e alcuni addirittura impegnati a risolvere i problemi di una certa entità.

Paolo Fox oroscopo 28 dicembre 2022: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Queste festività sono nate con un piccolo dubbio, meno coinvolgimento, forse sei proprio tu che hai deciso di stare un po’ da parte, inoltre se partecipi a una sfida è probabile che per motivi pratici o fisici tu non sia riuscito a ottenere ciò che desideri. E questo alla fine pesa, anche perché gli ultimi giorni dell’anno portano chiunque a fare dei bilanci.

Leone (23 luglio – 23 agosto): L’ultima cosa che dovresti fare in questa giornata è pensare al lavoro, ad alcune problematiche di carattere economico, perché rischi di aumentare una certa insoddisfazione. Se poi ci sono delle persone con cui sei in polemica ancora di più questa Luna opposta chiede di evitare qualsiasi tipo di disagio.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Per quanto riguarda il contatto con gli altri questo periodo è molto stimolante, è il momento di raccogliere parte dei frutti di un lavoro iniziato qualche tempo fa. Una proposta di lavoro che potrebbe arrivare in questi giorni riguarda un nuovo impegno che potrà iniziare tra gennaio e luglio 2023.

Paolo Fox oroscopo 28 dicembre 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Alcuni nati per evitare discussioni si sono messi da parte negli ultimi giorni, hanno aspettato che alcune tensioni svanissero. Anche per quanto riguarda l’amore, bisogna stare attenti e non dare spazio a inutili incomprensioni, uno dei due si mette di punta, non accetta un certo atteggiamento del partner o una scelta fatta di recente.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Oggi è bene evitare strapazzi, questa Luna dissonante parla di una situazione un po’ stancante, hai accumulato ritardi, oppure dal 20 di questo mese non sei riuscito a fermarti un attimo. Ecco perché questo Natale andrebbe vissuto con molta tranquillità. Programma una giornata di grandi contatti, di novità, tutto quello che nasce nel corso delle prossime ore è favorito.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Ci sono delle novità. Sei il segno dell’ottimismo, l’entusiasmo nei confronti delle situazioni, delle cose va coltivato giorno dopo giorno, quindi se è troppo tempo che pensi di fare la solita vita. Ti sembra di non avere fatto nulla per cambiare, impegnati, perché il 2023 è dalla tua parte.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Quest’anno abbiamo assistito a una grande concentrazione di pianeti nel tuo segno zodiacale, ed ecco perché ritengo che molti nati Capricorno siano arrivati al giorno di Natale stanchi ma anche pieni di soddisfazioni. Forse perché di recente è stato presentato un progetto, approvato un programma, tutto può essere gestito con grande interesse in questo momento.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Difficile restare senza fare niente, oltretutto oggi la Luna si trova proprio nel tuo segno zodiacale, e questo potrebbe portare nella tua vita una certa elettricità. Muoviti con cautela tra i parenti perché potrebbe nascere una disputa. In amore sai di poter contare su una persona importante. Tuttavia di recente ci sono state delle piccole tensioni, forse preoccupazioni per la forma di uno dei due.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Stiamo per approdare a una nuova situazione astrologica, il 2023 è un anno che ti invita a tagliare tutti i rami secchi, portare avanti solo le cose in cui credi. L’attrazione che le persone avranno per te sarà molto forte e chissà che proprio oggi tu non riesca a prenderti una bella soddisfazione. Se devi parlare di un tuo progetto, portare avanti una tua idea, vai avanti e non temere.

