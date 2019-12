Paolo Fox oroscopo 28 dicembre 2019: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 28 dicembre 2019

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Sabato e domenica sono due giornate importanti per te che sei finalmente al centro dell’attenzione! Dovrai cercare di completare o magari anche di aggiustare quello che e’ nato negli ultimi mesi del 2019. Poi, in primavera ci sara’ una sorpresa! Nel 2020 Saturno sara’ meno attivo nei tuoi confronti, e questo porta a rivedere bene certe questioni di carattere legale ed economico.

Toro (21 aprile – 20 maggio): E’ un weekend leggermente sottotono per te. Attenzione agli sbalzi di temperatura, alle situazioni che possono creare disagio anche in famiglia. Ma non preoccuparti troppo: non stanno tornando i tempi cupi! Anzi, questo e’ un periodo di recupero per te, ma in queste 48 ore e’ probabile che qualcosa non vada per il verso giusto oppure che tu stesso abbia voglia di fare cose diverse dal solito. Attenzione a non discutere con persone che sono visibilmente ed effettivamente contro di te. Ci vuole pazienza.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Sabato e domenica sono giornate interessanti per te che devi cercare di dimenticare (per quanto sia possibile) le difficili vicende di lavoro e concederti un po’ di piu’ ai sentimenti. Con Mercurio in opposizione, i nuovi amori partono lenti e c’e’ addirittura chi mette in dubbio la buona fede del partner. Ci vuole pazienza o semplicemente un po’ piu’ di tranquillita’. Il fine settimana sara’ migliore del Natale.

Paolo Fox oroscopo 28 dicembre 2019: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Sabato e domenica sono giornate in cui bisogna riferirsi agli altri maniera molto positiva. Sono 48 ore con Giove e Saturno opposti, quindi c’e’ da dire che in questo momento la situazione lavorativa e professionale potrebbe essere rimessa in gioco o comunque ci sono perplessita’ da superare. La cosa positiva da dire e’ che il 2020 aiuta a vincere: e questo e’ un punto di riferimento per chi ancora dei dubbi riguardanti il futuro.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Questo e’ un sabato che porta emozioni positive! Dal punto di vista delle relazioni sociali e degli incontri abbiamo qualcosa in piu’. Domenica fai attenzione perche’ una Luna opposta potrebbe portare qualche provocazione di troppo: se ci sono situazioni che devi chiarire, in questo weekend devi andarci cauto perche’ arrabbiandoti potresti finire dalla parte del torto.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Sei sempre molto diffidente in amore! E qui parlo a chi e’ solo: cerca di lasciarti andare un po’ di piu’. Te lo dico perche’ il 2020 e’ un anno che puo’ risolvere problemi che fino a qualche tempo fa apparivano irrisolvibili. Questo fine settimana aiuta le emozioni. Chi non ha vissuto un Natale eccezionale potra’ rifarsi a Capodanno!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): E’ un weekend interessante: questo sabato parte con Luna e Venere favorevoli. Se nel corso delle ultime 48 ore c’e’ stato un problema d’amore, una lontananza, ora si puo’ recuperare. Nell’ambito del lavoro non escludo forti polemiche e magari il desiderio di andartene, di volare via da una situazione che non ti interessa piu’. Ci vuole un po’ di coraggio che in questo fine settimana puoi ritrovare anche in amore!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Sabato e domenica sono giornate in cui devi fare le cose con calma: 24 ore fa parlavo di giornate frenetiche per colpa di tante tensioni che sono nate in famiglia e in amore. E tu sei un po’ sotto pressione e potresti anche sbagliare dicendo delle cose che non pensi. Ribadisco, cerca di fare tutto con molta calma e senza strafare.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Il fatto di avere Luna e Venere favorevoli incide in maniera positiva su questo fine settimana. Quindi, apriti al divertimento, alle emozioni, alle relazioni piu’ importanti che possono prendere quota. Questi sono giorni utili per incontrare persone che ti vogliono bene.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): In questo fine settimana hai voglia di liberarti di un peso, magari anche semplicemente parlando in maniera chiara ad una persona che ultimamente ha creato problemi. Giove e Saturno nel segno: dopo tanti anni tornano nel tuo spazio zodiacale e cercano di convincerti a fare le cose piu’ rapidamente, in maniera piu’ incisiva. Il 2020 sara’ l’anno dei grandi cambiamenti, delle trasformazioni, comunque favorevoli!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Questo fine settimana aiuta a recuperare recuperare terreno a vivere emozioni sincere. C’e’ da dire che hai bisogno di serenita’ in tutto, anche nelle storie nate da poco. In questi giorni potrebbe nascere un’emozione in piu’! Nell’ambito del lavoro, invece, conviene rinunciare a quello che non ti fa guadagnare. L’anno prossimo, con Saturno nel segno, dovrai necessariamente effettuare qualche taglio.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): E’ un sabato interessante! Giove e Saturno favorevoli indicano la possibilita’ di vincere una piccola sfida. In amore non ci dimentichiamo che Gennaio sara’ un mese ideale, lo stesso dicasi per le amicizie: quelle che nascono ora sembrano importanti e potranno proseguire bene nel 2020. Chi e’ stato male nel recente passato, chi ha chiuso una storia, ora ha piu’ coraggio per andare avanti, mentre c’e’ anche chi e’ indeciso tra due relazioni!

