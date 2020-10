Paolo Fox oroscopo 27 ottobre 2020: Ariete, Toro e Gemelli

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): In questa giornata senti che e’ arrivato il momento di dire come la pensi! In realta’ questo atteggiamento di grande chiarezza e di grande sincerita’ e’ la tua prerogativa, ma spesso ti ha messo nei guai perche’ ti sei fidato di persone che non conoscevi bene e anche perche’ questa condizione ti porta sempre a scoprire un po’ prima degli altri le tue carte.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Sei piuttosto agitato, nervoso e confuso agitato. E quando questo capita potrebbero esserci problemi fisici o problemi economici o ancora, piu’ semplicemente un po’ di dubbi per quanto riguarda il futuro. Cerca di evitare complicazioni che in questa domenica nascono spontanee!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Ti trovo molto motivato! Hai gia’ capito che l’aria cambia, che il 2021 sara’ un anno di riscatto, ma non e’ detto che bisogna sempre crescere nella vita o comunque ambire a posizioni sempre piu’ importanti! Forse questo 2020 cosi difficile per tutti i problemi che abbiamo avuto ha insegnato a dare spazio alle emozioni piu’ vere. Posso dire che l’amore riparte da fine mese!

Paolo Fox oroscopo 27 ottobre 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Dopo una parte centrale di settimana difficile, ora ti trovo piu’ pronto ad affrontare anche certe paure. Sappiamo che per molto tempo hai dovuto indossare una maschera o piu’ semplicemente hai dovuto dire delle cose per il quieto vivere, ma questo non e’ piu’ possibile.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Quando sei nervoso c’e’ sempre qualcuno attorno a te che ti stuzzica! Quindi fai attenzione alle provocazioni! Devo dire che gia’ sabato potresti essere stato messo alla prova o non esserti sentito in perfetta forma, ma questa domenica riesce ad essere un po’ piu’ incisiva nei rapporti complessi, per cui consiglio massima attenzione.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Continui ad avere una grande visione del tuo futuro! Mi auguro che tu sia tra coloro che hanno ricevuto un piccolo premio o una conferma: ad ogni modo sappi che questa e’ una giornata attiva e che la prossima settimana, anche se vedra’ l’uscita di Venere dal tuo segno, sara’ ancora molto positiva per quanto riguarda i rapporti con gli altri.

Paolo Fox oroscopo 27 ottobre 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Sei sottoposto a grande stress ormai da un paio di mesi o addirittura dal mese di Agosto. Senti che qualcosa sta cambiando, che alcuni rapporti sentimentali hanno vissuto una crisi forse non di amore ma legata a circostanze esterne.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Quello che posso consigliarti di fare e’ rimandare a domani tutto quello che e’ poco chiaro. C’e’ da dire che la forza fisica non e’ eccezionale ma potresti anche essere preoccupato per dei problemi legati alla vita quotidiana. Ad esempio chi e’ piu’ in difficolta’ o ansioso anche per motivi di salute, per proteggersi potrebbe anche cercare di evitare tanti contatti. E’ una giornata nervosa

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Hai a un grande cielo! Questo e’ il segno dell’ottimismo anche se devo essere sincero, nella prima parte dell’anno non ti ho visto cosi ottimista, cosi forte! Fortunatamente adesso mi sembra che tu stia dando sempre di piu’.

Paolo Fox oroscopo 27 ottobre 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Sei molto energico, direi anche molto ambizioso. Ultimamente hai giocato con la realta’, hai cercato anche di fare cose diverse dal solito. Questo capita perche’ nonostante tu sia una persona che ama le certezze, hai capito anche grazie a quest’anno cosi difficile per tutti, che forse non e’ giusto vivere di certezze e che invece la vita va vissuta per quello che ti offre giornalmente.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Con la Luna che transita nel tuo segno senti un po’ di elettricita’: quest’energia va convogliata del modo giusto altrimenti diventa rabbia, diventa voglia di buttare all’aria situazioni che invece vanno mantenute. In amore sta per aprirsi una fase importante e nonostante il fisico abbia bisogno di cure, Novembre sara’ un mese importante per le relazioni sentimentali.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Devi cercare di stare sereno perche’ non si ottiene serenita’ e non si sta bene se non si ha la certezza di avere un buon equilibrio interiore. Ultimamente questo tuo equilibrio interiore e’ stato bloccato, e’ stato corrotto da persone che hanno avuto problemi che si sono riversati su di te.

