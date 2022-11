Paolo Fox oroscopo 27 novembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 27 novembre 2022

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Ecco un segno che possiede una qualità, cioè una grande perseveranza ma anche un piccolo difetto, quello di andare un po’ troppo di fretta. Non sono pochi i nati Ariete che nel corso della loro vita fanno delle scelte importanti come sposarsi, cambiare lavoro nel giro di poche settimane o mesi. L’Ariete mette in campo tutte le proprie capacità e rischia in prima persona, ama la sfida e talvolta per colpa di un certo impeto innato si ritrova persino nei guai.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Pare proprio che queste siano giornate in cui il passato torna presente e se questo passato è legato a doppio filo a una difficoltà sentimentale o a una situazione non chiarita con un ex allora la possibilità di discutere sarà altissima! Direi, comunque, di essere un pochino cauti in tutto, gli inizi di novembre hanno segnato un momento faticoso, oppure ci si è ritrovati non volendo a discutere con alcune persone nell’ambito del lavoro.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Probabile che ci siano situazioni imbarazzanti, oppure che ultimamente tu abbia risentito di una critica o di un giudizio che ritieni sbagliato: rivalersi oppure no? Questo è il problema! In realtà dal punto di vista astrologico ci sono ancora conflitti in corso e quello che stai pensando adesso potrebbe essere diverso da quello che penserai dopo il 6 dicembre.

Paolo Fox oroscopo 27 novembre 2022: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Rispetto al recente passato molti stanno vivendo una vera e propria rinascita in tutti i settori della vita, e tra l’altro anche se ogni tanto c’è un ostacolo da superare alla fine si è vincitori. Non c’è un destino avverso, ma posso immaginare che qualcuno sia arrabbiato se nel bel mezzo di un progetto ci sono stati problemi da risolvere.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Oggi abbiamo solo una Luna contraria che può portare un po’ di stanchezza in serata, però quello che conta di più è la capacità di reazione, una forza che non c’era agli inizi del mese e ora è tornata. Tu hai una personalità di spicco, ma come tutti sei soggetto ad alti e bassi. Diciamo che questo è un periodo di rinascita, in cui potresti anche prenderti delle soddisfazioni, anzi sarebbe il caso di parlare e agire entro il 6 dicembre!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Ecco giornate di pausa, come se dovessi fermarti per mettere a posto qualcosa che non va. Entro domenica sarà necessario risolvere un piccolo problema, non sono messe in discussione le tue qualità, i tuoi successi, ma è probabile che ci sia la necessità di affrontare un problema con coraggio, capire come procedere in certe operazioni, c’è anche chi dovrà risolvere un problema personale o fisico.

Paolo Fox oroscopo 27 novembre 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Questa seconda parte della settimana è interessante e la giornata di oggi sviluppa emozioni piacevoli, chi cerca risposte d’amore grazie al nuovo transito di Venere favorevole è più favorito. Direi di fissare un incontro entro venerdì se c’è da parlare d’amore o addirittura fare una proposta. Tutti coloro che vogliono vivere nuove storie d’amore sono pronti all’azione.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Queste giornate sono di riscatto e c’è a breve la possibilità di parlare con una persona che conta. Entro sabato e domenica, se ci sono delle verifiche da fare, parla e fatti sentire. Lo Scorpione ama le passioni coinvolgenti e struggenti, ciò può portare a volte a innamorarsi di persone poco chiare o diverse per età e cultura.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Stiamo per arrivare a un punto di grande forza perché le giornate di giovedì e venerdì vedranno la presenza di ben cinque pianeti nel tuo segno zodiacale. Considerando che tu hai sempre grandi idee per la mente e che nella vita sai come darti da fare, posso immaginare che ci saranno buone novità o che addirittura tu sia in procinto di iniziare un progetto.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Ricorda che l’amore è importante nella tua vita e anche se sei una persona che quando dà la sua parola cerca di mantenere fede ai propri impegni, un grande errore è togliere tempo ai sentimenti. Bene risvegliare passioni e anticipo tra l’altro che le giornate di sabato e domenica saranno di riferimento perché la Luna si troverà nel segno.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): È bello sentirsi idealisti, lasciare spazio alla fantasia, ma ora bisognerebbe cercare di tornare con i piedi per terra. I nati sotto il segno dell’Acquario tra i 18 e i 25 anni si sentono ribelli, è già dagli inizi del mese che sono instabili, vorrebbero rivoluzionare il mondo! Più volte ho ricordato che il segno dell’Acquario ama sentirsi diverso dalla massa, nuota sempre controcorrente e spesso paga un prezzo molto alto per questa sua scelta.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Giornate agitate perché bisogna impegnarsi per ottenere ciò che si desidera, in casi estremi ci sarà persino chi vorrà ricorrere a un esperto o avvocato per risolvere un problema. Per fortuna il 2022 ha deciso di dare questo ultimo colpo di coda, poi dal 6 dicembre le cose andranno molto meglio.

