Paolo Fox oroscopo 27 maggio 2021: Ariete, Toro e Gemelli

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): In questa giornata dovresti cercare di rimboccarti le maniche e seguire il tuo istinto! E quante volte seguendo il tuo istinto sei riuscito a superare tanti problemi! Questa e’ una situazione molto diversa dal fine settimana, che ti ha visto privato di molte energie.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Qualcuno e’ preoccupato e pensa: ‘Come mai non riesco a fare le cose, come mai sono cosi turbato?’. In realta’ questo e’ un periodo in cui ti trovi di fronte a tanti problemi da risolvere, probabilmente anche ad una situazione familiare che cambia

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Potresti essere coinvolto da una storia d’amore dall’oggi al domani! Non escludo che ci sia qualcosa di importante all’improvviso, anche perche’ in queste giornate abbiamo un cielo talmente limpido, talmente interessante, che potrebbero veramente nascere cose in piu’.

Paolo Fox oroscopo 27 maggio 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Hai un grande desiderio, quello di liberarti di tanti fastidi ma soprattutto di incontrare l’amore! Venere non e’ ancora nel tuo segno ma manca poco. Ecco perche’ tutte le amicizie, tutte le persone che incontri in questo periodo, potrebbero essere di riferimento per il tuo futuro!

Leone (23 luglio – 23 agosto): Per te essere amato e’ essenziale! Sei una persona che ha bisogno dell’attenzione degli altri, e a volte per attirare gli altri fai anche cose piuttosto strambe, strampalate. attento a non esagerare perche’ alla fine potresti rimanere vittima di qualche momento di forte confusione.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Puoi contare su una situazione particolare che riguarda questi giorni: questo Giove in opposizione puo’ significare la necessita’ di rivedere accordi e contratti di lavoro..

Paolo Fox oroscopo 27 maggio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Ricordo che nel prossimo mese di Giugno potrebbe arrivare una buona risposta! Lo dico con soddisfazione ricordando a chi si muove, a chi si da’ da fare, che dopo un periodo pesante vissuto a cavallo fra Marzo ed Aprile. Adesso puo’ esserci una nuova luce che porta qualcosa di importante, che regala soddisfazioni.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): E’ una giornata che puo’ coinvolgere anche i sentimenti. Cerca di superare il passato. Lo so che e’ molto difficile superare problematiche e cercare di risolvere tensioni interiori, pero’ bisogna andare avanti e cercare di cavalcare l’onda.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sei sempre un po’ pensieroso per i sentimenti e per la famiglia. E’ chiaro che ognuno ha la propria vicenda personale, pero’ quelli che sono sposati da tempo e che hanno avuto delle difficolta’, non credo che le abbiano del tutto risolte e sono ancora piu’ ‘incastrati’!

Paolo Fox oroscopo 27 maggio 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Hai superato quella fase di lieve malinconia o magari di tensione vissuta tra sabato e domenica. In questa giornata stai un po’ meglio ma bisogna ancora recuperare un po’ di energia fisica, cercare di muoversi un po’ di piu’ o magari semplicemente sentirsi piu’ soddisfatti

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): potresti essere un po’ pensieroso, ma i tuoi pensieri in questo periodo sono molto creativi! Ricordo sempre che bisogna dare spazio alle proprie pulsioni non c’e’ nulla di piu’ difficile da superare che una situazione di stallo quando non si fa nulla per tentare di superarla!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): ti senti un po’ meglio ma sei ancora reduce da diversi problemi, e non escludo che in casa e in famiglia ci siano ancora grosse perplessita’. Quello che stai facendo in questo periodo e’ una sorta di risanamento della tua vita emotiva e sentimentale, cercando di eliminare tutto quello che ha infastidito, tutto quello che ha creato problemi nella vita.

