Paolo Fox oroscopo 27 febbraio 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 27 febbraio 2021

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Da un momento all’altro possono arrivare nomine, chiamate e cambiamenti. Naturalmente molto dipende dall’eta’ e dalle circostanze, pero’ come ho spiegato in altre occasioni, la maggioranza di voi sente che qualcosa e’ cambiato rispetto all’anno scorso e hanno decisamente piu’ voglia di mettersi in gioco!

Toro (21 aprile – 20 maggio): Stai vivendo una fase di grande trasformazione. A volte non e’ necessario cambiare in prima persona perche’ sono le persone che cambiano attorno a noi, sono le situazioni che mutano anche quando non vogliamo cambiarle. E allora i riferimenti possono variare: ci sono persone che ultimamente hanno perso nei contatti o magari stanno semplicemente rivedendo la propria posizione.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): In questo periodo puoi ottenere qualcosa in piu’, ma quelli che non stanno ancora bene, potrebbero avere curato poco il proprio fisico. Sappiamo che il tuo e’ un segno che spesso trascura la forma, trascura la propria forza, e comunque si da’ troppo da fare, si impegna molto e rischia di arrivare a casa esausto!

Paolo Fox oroscopo 27 febbraio 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Ricordo sempre che c’e’ questo passaggio da un 2020 pesante ad un 2021 che da Giugno offrira’ situazioni migliori, pero’ in questo periodo e’ come se tu ti sentissi libero da un peso ma ancora non impegnato in qualcosa di importante.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Puoi contare su questa Luna che passa nel tuo segno, anche se devo dire che ultimamente le preoccupazioni sono state tante! E’ chiaro che non si puo’ vivere sempre sotto un peso, sotto una cappa di stanchezza e nervosismo, meno che mai tu perche’ sei un segno molto orgoglioso, che sa farsi valere

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Stai trascorrendo una settimana piena di cose da fare e forse anche molto agitata. Sono ancora piu’ nervosi quelli che devono rendere conto del proprio operato, del proprio lavoro ad un capo, ad una persona che conta o comunque che non sono soddisfatti di quello che stanno facendo.

Paolo Fox oroscopo 27 febbraio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Devi credere nelle tue capacita’!, e questo e’ essenziale per riuscire nella vita in generale ma soprattutto in questi giorni. Potrei dare un bel ‘vantaggio’ al tuo segno, considerando che Mercurio e’ in ottimo aspetto e Saturno e Giove possono veramente cambiare le carte e a tuo favore.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Devi dimenticare un inizio di Febbraio piuttosto pesante, pieno di piccoli fastidi. E tanto per fare mente locale, ricordo ancora che le giornate attorno al 10 sono state davvero molto dure. Ora, la come si puo’ parlare del futuro senza pensare al passato? In realta’ non sono pochi quelli che devono affrontare un piccolo problema o che magari in questi giorni sono sotto stress.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Devi affrontare un piccolo problema. Se ricordi, nella ‘classifica generale’ della settimana non ti ho messo fra i primi posti perche’ tra questo giovedi e domenica devi risolvere un piccolo fastidio

Paolo Fox oroscopo 27 febbraio 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Arrivano quattro giornate interessanti con un picco massimo per sabato e domenica. In ogni modo, in questo giovedi potresti sentirti molto stanco; quindi, posso dire che e’ un oroscopo importante per il lavoro, per rimettersi in gioco

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Ho gia’ spiegato che ti trovi in un periodo di grandi cambiamenti, ma devo anche aggiungere che i cambiamenti non sono sempre determinati dalla nostra volonta’. Ci sono quelli che adesso possono vivere dei cambiamenti in famiglia ovvero vedere allontanarsi certe persone o magari non stare piu’ nello stesso ambiente di prima.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Devo dire che queste sono giornate importanti per i sentimenti ma in che modo si puo’ recuperare quella delusione che c’e’ stata l’anno scorso, o magari addirittura di di piu’, una separazione che e’ avvenuta negli ultimi anni? Come ho spiegato di recente, ci sono giornate in cui ti senti molto forte e ti sembra quasi di avere superato ogni tipo di perplessita’ e altre, come questa di giovedi, in cui un po’ difficile tenere tutto sotto controllo.

PAOLO FOX OROSCOPO 26 FEBBRAIO 2021