Paolo Fox oroscopo 27 dicembre 2019: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 27 dicembre 2019

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): E’ sottotono questo venerdì, ma la cosa bella di questo cielo e’ che promette qualche vantaggio per le giornate di sabato domenica. Quindi, se (come penso) tra mercoledi e giovedi ci sono stati dei problemi, ora si puo’ recuperare: da stasera torna la voglia di amare! Non che non ci sia ma e’ probabile che il partner sia lontano, oppure che tu stia vivendo una relazione difficile: ma tutto sommato a te piace perche’ senti maggiore passione e amore quando devi conquistare qualcosa! Recupero psico-fisico da stasera.

Toro (21 aprile – 20 maggio): E’ un venerdi molto forte solo in partenza, perche’ questa sera potrebbe esserci un lieve calo di forma. Inoltre, sembra proprio che sabato e domenica siano giornate in cui avrai voglia di stare un po’ di piu’ per conto tuo. Al momento, il tema della famiglia e della casa ricorre spesso nel tuo oroscopo: chi deve mettere a posto una questione immobiliare, chi alcune questioni economiche: ma devo dire che nella maggioranza dei casi il 2020 portera’ grandi soluzioni, assieme a grandi tagli! Tutte le situazioni non piu’ valide saranno cancellate!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Questo fine settimana e’ particolare perche’ tra questo venerdi e domenica c’e’ un bel recupero. Una ripresa che purtroppo non c’e’ stata attorno a Natale. C’e’ chi e’ stato male, chi ha dovuto aprire una discussione: insomma, nei giorni attorno al 25 molti di voi hanno vissuto qualche piccolo contrasto ma le stelle di questo weekend sembrano molto ‘generose’ anche per l’amore. Con Venere e Luna favorevoli, da stasera la comprensione raddoppia.

Paolo Fox oroscopo 27 dicembre 2019: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): In questa giornata con la Luna in opposizione e Giove e Saturno contrari, e’ assolutamente normale sentirsi un pochino fuori gioco. Alla fine dell’anno potresti pensare di avere chiuso tante situazioni a meta’ e poi c’e’ sempre questo senso di precarieta’ che riguarda il lavoro, forse perche’ lo hai cambiato da poco o ancora non hai trovato le strategie giuste per andare avanti. Ti trovo molto confuso, ti conviene non fare le cose di corsa!

Leone (23 luglio – 23 agosto): Oggi cercherai di risolvere certi problemi che ti assillano, ma non sara’ facile, tanto che questa sera potrebbe esserci anche un calo psicofisico in una situazione generale di affaticamento, perche’ negli ultimi tempi ti sei strapazzato molto e ora devi cercare di recuperare. Per almeno tre giorni consiglio un po’ di relax. Sabato e domenica saranno giornate di riflessione.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Regna la voglia di dire tutto quello che pensi! Questo modo di fare potrebbe anche suscitare qualche polemica, ma al momento nulla ti importa di piu’ di fare chiarezza nella tua vita, nei rapporti. Giove e Saturno sono favorevoli ed imprimono una grande spinta positiva alla tua vita. E’ un momento creativo, funzionale, interessante anche per fare progetti in vista del futuro, non ultimi quelli che riguardano l’amore, la coppia!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): E’ un venerdi sottotono ma sabato e’ domenica abbiamo un bel recupero in vista. Hai bisogno di una spinta, di piu’ energia, anche se in questo venerdi sara’ difficile trovarla. Il weekend annuncia giornate piu’ facili per parlare d’amore, per relazionarsi agli altri in maniera favorevole. A volte puo’ sembrare che tutto sia contro di te, anche se non e’ cosi.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Hai bisogno di un po’ di coraggio! Tu stai bene quando hai attorno persone che non solo ti vogliono bene ma che ti aiutano a superare certe piccole crisi personali che vivi. Sabato e domenica potrebbero essere delle giornate di riflessione, di pausa. E poi da qualche tempo sta capitando che risenti di sbandamenti, che non ti senti in perfetta forma. Consiglio un po’ di riposo.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Fine settimana in crescendo con una nuova emozione che sale, con una grande voglia di recuperare il tempo perduto, e questo e’ molto importante, specie se ultimamente c’e’ stato un po’ di disagio in amore. Sabato e domenica saranno giornate che permettono un recupero con Venere e Luna favorevoli. E’ tempo di nuove sensazioni!

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Questa potrebbe essere la giornata giusta per dichiarare ad una persona quanto sia importante per te. Voglio consolare e aiutare anche quelli che sono stati lasciati o che hanno lasciato, perche’ con un oroscopo del genere e’ piu’ facile trovare nuovi contatti, e’ piu’ facile incontrarsi, e’ piu’ facilmente innamorarsi! Naturalmente, solo se lo desideri davvero!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Nel weekend abbiamo un oroscopo importante; e poi sabato e domenica saranno giornate che vedranno Luna e Venere transitare nel tuo segno. Questo e’ un indizio di forza ma anche di grandi emozioni in arrivo. Non sottovalutare gli incontri che puoi fare nei prossimi due giorni. Guardati attorno!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Questo fine settimana aiuta a recuperare emozioni positive. Certo, c’e’ stata qualche spesa di troppo da compensare! Dal punto di vista lavorativo, invece, tu fai sempre molto ma in questo periodo e’ quasi impossibile farti notare! Credo che molti di voi risentano proprio di questo problema, la mancanza di accettazione o semplicemente di una conferma del proprio lavoro.

