Paolo Fox oroscopo 27 aprile 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 27 aprile 2020

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): La tua giornata inizierà con Venere e la Luna in buon aspetto: secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi molti Ariete potrebbero innamorarsi! Se avrai la persona giusta vicino a te, domenica potrai goderti una giornata all’insegna de emozioni intense. Finalmente il tuo cuore batte di nuovo.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Tu sei un segno molto prudente dal punto di vista economico. Devi avere sempre delle sicurezze materiali per sentirti tranquillo. In questo periodo Saturno in opposizione ti ha causato dei contrattempi, ma secondo l’oroscopo di Paolo Fox entro l’estate arriveranno nuove occasioni. L’influsso positivo di Giove dovrebbe sostenere il tuo umore oggi.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Le stelle ti esortano a essere cauto in amore. Anche se ora sei tranquillo, probabilmente hai dovuto passare sopra il comportamento scorretto di qualcuno. Se in passato sei stato accusato di troppa leggerezza, in questi giorni pare proprio che sia il contrario! Secondo l’oroscopo di Paolo Fox qualche famigliare ti ha messo in una situazione tale in cui dovrai farti le tue ragioni.

Paolo Fox oroscopo 27 aprile 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Hai voglia di goderti a pieno le relazioni. La prossima estate Venere entrerà in aspetto favorevole e ti stimolerà a vivere a 360 gradi amore e amicizia. Nel frattempo, l’oroscopo di Paolo Fox ti suggerisce di sfruttare la giornata di oggi per riposare un po’

Leone (23 luglio – 23 agosto): In amore recuperi alla grande! Grazie alla tua testardaggine, al tuo temperamenti e al fascino che ti caratterizza da sempre, riuscirai a spuntarla anche stavolta! Secondo l’oroscopo di Paolo Fox da oggi fino a luglio avrai un periodo molto fortunato in amore. Qualcuno potrebbe trovare la felicità, chiudendo una situazione. È il lavoro, invece, a provocarti in questi giorni ancora molte arrabbiature.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Questo fine settimana ti ha visto un po’ stordito. In questo momento così complicato, tu stai aiutando anche persone che forse non meriterebbero il tuo sostegno. L’oroscopo di Paolo Fox anticipa per oggi una giornata un po’ sottotono. Hai qualche problema con un famigliare che ti leva la pace?

Paolo Fox oroscopo 27 aprile 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Oggi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, i sentimenti torneranno protagonisti. Speriamo che tu possa condividerli con la persona giusta al tuo fianco! La Luna e Venere saranno armoniosi. Se sei single, potresti usare internet per stringere nuove amicizie. I social dovrebbero essere pane per i tuoi denti: i selfie, le stories… tu che sei l’esteta dello zodiaco non avrai certo problemi ad attirare nuove persone!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Vieni da alcuni giorni in cui hai decisamente perso le staffe. Marte in opposizione ha fatto saltare i tuoi nervi più del dovuto e ora hai bisogno di maggiore serenità. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, se durante la settimana non hai buttato all’aria i tuoi progetti in preda all’esasperazione, per poi pentirtene subito dopo, questa giornata dovresti goderti una giornata in tranquillità.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): La Luna in opposizione ti ricorda che hai delle difficoltà con chi ti circonda. Tu sei un segno che cresce sempre: ogni incontro che fai, ti serve per maturare e capire qualcosa in più su di te. Forse sei soltanto avanzato più in fretta di chi sta tuo fianco. Il consiglio dell‘oroscopo di Paolo Fox per oggi è quello di gestire con prudenza eventuali conflitti in amore e nelle amicizie.

Paolo Fox oroscopo 27 aprile 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Giove in buon aspetto ti rende molto forte. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox dovresti ricevere notizie rassicuranti in questi giorni, per cui non ti demoralizzare se adesso senti il tuo lavoro precario. In amore le cose vanno così così: forse desideri uno scossone dall’esterno che smuova un po’ le acque?

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Rispetto ai giorni appena passati, ora dovresti essere più sereno in amore. Il lavoro, invece, ti rende ancora un po’ nervoso. Marte è in opposizione: l’astrologo Paolo Fox ti consiglia per oggi maggior prudenza, perché potresti ritrovarti per un niente in mezzo alle polemiche. Cura di più la forma fisica!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Oggi sarà una giornata in cui avrai i nervi a fior di pelle. Se già da qualche giorno hai discusso in famiglia, secondo l’oroscopo di Paolo Fox sarebbe meglio ora deporre le armi e non rivangare più il passato. In questo periodo sei pieno di pensieri: alcune questioni pratiche, una relazione che non sai più se portare avanti oppure no. Tutto ti crea forti dubbi!

