Paolo Fox oroscopo 27 agosto 2021: Ariete, Toro e Gemelli

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Il vostro approccio realistico e pragmatico vi permetteranno di non farvi prendere da idee folli. Sarete in buona forma per concentrarvi sui compiti difficili. Comunque assicuratevi di non oltrepassare i vostri limiti, nonostante il vostro ottimismo.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Il buon umore prevarrà e sarete bravi a essere ricettivi a chi vi circonda. Concedetevi pause, in quanto non vi curate abbastanza bene del vostro fisico. Attenti ai crampi muscolari e ai movimenti sbagliati.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Rischiate di perdervi così profondamente nei vostri pensieri che sarete distratti. Non esagerate! Avrete voglia di agire, ma il vostro corpo avrà bisogno di riposo per ripartire con il piede giusto.

Paolo Fox oroscopo 27 agosto 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Stabilirete contatti interessanti che vi apriranno delle opportunità. Sono in vista delle nuove amicizie molto positive. In compenso, il vostro cervello in fermento esige momenti di relax. Datevi modo di farlo e tutto andrà per il meglio!

Leone (23 luglio – 23 agosto): Il vostro istinto non si sbaglia, alcuni cambiamenti positivi stanno arrivando e sarete supportati. Ne avrete abbastanza del lavoro e sentirete un forte bisogno di trascorrere del tempo all’aria aperta. Non resistete a questo desiderio, non vi farà altro che bene.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Avete migliorato il controllo delle vostre emozioni e questo vi permetterà di essere più percettivi su coloro che vi circondano. Mantenete il ritmo anche dopo un’intensa attività, siete in ottima forma! È necessario utilizzare la vostra energia in eccesso.

Paolo Fox oroscopo 27 agosto 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Il movimento planetario avrà un effetto stabilizzante su di voi, sarete di umore combattivo ma saprete anche perdonare. I vostri rapporti vi aiuteranno ad essere più calmi, più equilibrati e più facilmente in grado di anticipare le persone che vi stanno a cuore.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Avete bisogno di allontanarvi dalla routine quotidiana. Fatelo prima di impantanarvi completamente. Una sensazione di benessere interiore, che permette di relativizzare tante idee, e l’atmosfera calma vi daranno la forza.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sarete particolarmente attratti da strane esperienze oggi… pensate alle conseguenze prima di farvi coinvolgere. Dimenticare il mondo e rilassarsi a casa sarà davvero allettante, trovate il tempo di farlo senza sentirvi in colpa.

Paolo Fox oroscopo 27 agosto 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Riceverete delle buone notizie. Quindi, aprite la vostra posta senza preoccuparvi! Non rassegnatevi troppo facilmente. Vi sentirete meglio se compirete uno sforzo su di voi. Rallentate i vostri ritmi.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Sarete di umore simpatico, ma pronti a spostare le montagne! Recuperate il tempo perduto! L’apatia che sentite proviene dalla stanchezza, in particolare sul fronte fisico. Date tregua!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): La giornata scorrere rapidamente. Dovrete fare degli spostamenti, che saranno soddisfacenti. Una discussione con persone di grande esperienza vi farà probabilmente capire che i vostri eccessi sono dannosi.

