Paolo Fox oroscopo 26 novembre 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 26 novembre 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Come ho spiegato altre volte, la Luna che entra nel segno e’ un indizio di forza! Certo, non abbiamo ancora quell’impeto, quell’energia che sara’ una costante nel 2021, ma abbiamo un sentore positivo che qualcosa sta per cambiare. E questo e’ gia’ un buon inizio. Anche mercoledi sara’ una giornata in cui ti farai sentire: arrivano piccole proposte, nuove partenze, d’accordo si parte bassi ma il coraggio per andare avanti non ti manca, neanche in amore!

Toro (21 aprile – 20 maggio): Devi stare attento alla gelosia, devi stare attento anche alle situazioni particolari, poco chiare. Certo, non tutte le coppie litigano pero’ ci sono delle situazioni di distanza, di lontananza che bisogna recuperare. Se pensi che una persona sia stata o sia ancora troppo distante da te, fisicamente o psicologicamente, e’ normale che in questo periodo tu stia facendo chiarezza anche a brutto muso!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Nella prima parte di questa giornata sei ancora un po’ fiacco e purtroppo devi mettere a posto tante cose! La tua vita sembra una stanza disordinata; bisogna rimettere in ordine tutto ma non e’ facile anche perche’ le idee sono tante, a volte troppe! Non ci scordiamo che sei un segno d’aria e ogni volta che pensi ad una cosa ne hai gia’ in mente un’altra!

Paolo Fox oroscopo 26 novembre 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Ho spiegato piu’ volte che sei in una fase di recupero ma ci sono anche giornate in cui si puo’ vivere qualche momento di tensione. In queste 48 ore abbiamo un oroscopo interessante per il lavoro, per i contatti, per le relazioni interpersonali, pero’ tra stasera e mercoledi potrebbe ritornare un certo senso di malinconia.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Avere la Luna favorevole significa anche ritrovare coraggio e buona volonta’. A questo punto posso dire che questa giornata di martedi funziona piuttosto bene: anzi, se devi parlare di cose importanti soprattutto per quanto riguarda il lavoro, consiglio di darti da fare.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): La giornata inizia in maniera convulsa: 24 ore fa parlavo di stress, pero’ e’ uno stress positivo perche’ stai facendo tante cose, perche’ ti stai rimettendo in gioco. Magari questo Novembre e’ stato o sara’ un mese in cui partono nuovi progetti, quindi sono assolutamente positivo per quanto riguarda il tuo oroscopo: solo che ti vedo stressato!

Paolo Fox oroscopo 26 novembre 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Soprattutto nella seconda parte di questa giornata si potrebbe acuire un certo senso di disagio che passera’ molto presto. Comunque voglio darti una bella valutazione sulla fiducia, perche’ so che da Dicembre e soprattutto dal 2021 ci saranno molte frecce al tuo arco.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Con Venere nel segno non puoi che affascinare, non puoi che regalare agli altri un sorriso. Quando sorridi quando stai bene e riesci ad ottenere maggiori favori non solo perche’ l’ottimismo chiama la fortuna, ma anche perche’ ti dimentichi di tutta quella serie di problemi che ha accumulato nel tempo e che spesso sono causa dei tuoi momenti di disagio. Non pensare a persone che non valgono, non pensare a situazioni che non sono piu’ reali. Novita’!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Credo che tu abbia delle grandi idee in mente. Ma devo metterti in guardia: attenzione ai tradimenti, attenzione a non fare troppe cose assieme perche’ nonostante tu sia una persona che ha una grande voglia di fare, una grande voglia di giocare anche con il destino e rimettersi in discussione, in questo periodo la confusione e’ da evitare.

Paolo Fox oroscopo 26 novembre 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Se date una sbirciata alle cronache del periodo noterete che nel 2020 sono tanti quelli del vostro segno che hanno avuto qualcosa di piu’: anche guardando i vincitori di giochi o di reality, ci sono persone che in questo momento fanno valere la propria preparazione. Mi auguro che tu sia baciato anche dall’amore!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): In questo periodo sei un pochino agitato e probabilmente polemico, ma in questo tuo atteggiamento non dobbiamo leggere una fase negativa. Detesti avere le mani legate: tutte le persone che ti impongono il loro volere, che si mettono di traverso, che bloccano i tuoi progetti, sono visti come il ‘fumo negli occhi’!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Specialmente la mattinata mi sembra piuttosto interessante: Venere puo’ essere utile per recuperare un sentimento. Sappiamo che tu non sai amare a meta’: o ti lanci in una passione oppure preferisci restarne fuori. Soprattutto dopo una certa eta’, dopo i 40 anni, non ti accontenti di fugaci avventure, hai bisogno di certezze d’amore.

