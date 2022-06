Paolo Fox oroscopo 26 giugno 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 26 giugno 2022

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Il segno dell’ariete oggi festeggia Venere che inizia un transito molto importante, questo cielo di primavera inoltrata segnala che se c’è una persona cara al tuo fianco il rapporto sarà potenziato. Finalmente potresti ricevere delle soddisfazioni, mi riferisco a quelle coppie in cui uno dei due è rimasto frustrato per motivi di lavoro. Ora ci può essere una ricompensa per entrambi, non si è più in competizione.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Per i nati sotto il segno del toro, in questo momento, è molto importante recuperare serenità, forse rispetto ad un paio di mesi fa ora hai le idee più chiare, anche per quanto riguarda il lavoro. Non è detto che tu debba sempre fare di più. L’importante è fare meglio

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): È da qualche giorno che sto annunciando la novità più importante della settimana, cioè il transito di Venere che entra nel segno zodiacale dei gemelli e promette qualcosa di più. Questa è una giornata che in qualche modo segna un nuovo traguardo o una nuova partenza della tua vita.

Paolo Fox oroscopo 26 giugno 2022: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): I nati sotto il segno del cancro ora con il sole nel segno sono decisamente più attivi e anche più rassicurati rispetto alle emergenze che ci sono state un mese fa. Peccato questo Marte e Giove contrari, è come se ti fossi dovuto allontanare dal lavoro o per motivi vari tutto è da ricostruire,

Leone (23 luglio – 23 agosto): Leone, agite e muovetevi, fate il vostro gioco! Questo è un cielo importante e tutti coloro che non sentono questa bella energia e non credono che le cose stiano cambiando forse si sono un pochino chiusi in sé stessi. Ricordiamo che è molto importante nell’oroscopo anche l’ascendente, per esempio un leone con ascendente vergine o capricorno sarà decisamente più prudente. E chiuso rispetto che un leone ascendente ariete o sagittario

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Cari nati vergine questa situazione astrologica inizia ad essere un po’ particolare per i sentimenti. Nessun problema per le coppie avviate da tempo, salvo un calo del desiderio causato forse dal fatto che hai talmente tante cose da fare per la testa che non c’è tempo per altro, solo se una storia non va, bisogna. Ora che Venere è contro, salvarla in tempo.

Paolo Fox oroscopo 26 giugno 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Per la bilancia questo nuovo transito di Venere attivo da ieri è certamente un’indicazione di forza in più. Sia che si voglia ritrovare un sentimento sia che si voglia ripartire con delle belle amicizie, le stelle sono amiche! Bene anche cercare una soluzione dentro di sé, perché in realtà conflitti e problemi sono stati troppi negli ultimi mesi e ora devi cercare di fare pace anche con te stesso.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Scorpione il fatto che Venere non sia più contraria è un primo indizio di forza, ne arriva un secondo a breve con il Sole amico. Ora si riparte che i sentimenti e le amicizie che possono diventare qualcosa di più bello, non abbiamo più questa Venere contraria che in qualche modo ha bloccato negli ultimi tempi.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Cari Sagittario, siete troppo occupati dal lavoro per pensare all’amore. Oppure l’amore vi dà troppi pensieri e quindi state spostando le vostre certezze nella vita di tutti i giorni, e chi lavora fuori città. Si è dovuto trasferire quindi è chiaro che sia un po’ faticato, soprattutto se deve allontanarsi da persone care.

Paolo Fox oroscopo 26 giugno 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): ari capricorno, questo cielo invita a fare delle scelte importanti anche in vista del futuro, invita a non fermarsi sui dettagli, per fortuna il capricorno è lungimirante! Quando tu pensi ad un progetto da sviluppare quasi mai ritieni di poterlo completare in una o due settimane ma pensi ai tempi lunghi, magari alla prossima stagione o al prossimo anno.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Per il segno dell’acquario, l’amore può tornare importante e a volte anche scoprire nelle pieghe di un’amicizia o un sentimento che sembrava limitato solamente ad una banale conoscenza è decisivo. Nei prossimi giorni avremo anche la luna favorevole, sarebbe utile programmare un incontro

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Il fatto che tu ti si stia riprendendo in qualche modo e sia pronto a fare delle scelte importanti è bello. Se un problema è nato di recente pensa all’autunno come ad una stagione di recupero, e ricorda che se devi parlare d’amore fino a sabato abbiamo stelle un po’ particolar

