Paolo Fox oroscopo 26 gennaio 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 26 gennaio 2021

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Molti potrebbero non essere d’accordo con me ma io ricordo sempre di non credere, ma di verificare! Noto che rispetto ai mesi di Luglio e Ottobre 2020 sei molto piu’ motivato: un piccolo progetto nato da poco puo’ regalare le prime soddisfazioni. Questa e’ una domenica che riporta in auge anche le relazioni: non dimenticare che hai bisogno di un po’ di attenzione da parte degli altri e l’amore a Febbraio puo’ anche rinascere!

Toro (21 aprile – 20 maggio): Senti che c’e’ qualcosa che non va. In realta’ anche se stai portando avanti un progetto, anche se fai partire qualcosa di importante, a Febbraio avrai delle soddisfazioni, ma dentro di te c’e’ la netta sensazione che non hai ‘svoltato’! Lo dico in particolare alle persone che hanno un lavoro part-time: evidentemente ci sono delle cose buone ma non cosi importanti da portare serenita’ nella tua vita.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Con questa Luna che transita nel tuo segno e Venere presto molto attiva, potremmo definirti il dominatore del mese di Febbraio! Ora capisco che tu sia stato male, che tu abbia avuto anche seri problemi, pero’ se guardo la primavera, se guardo ai mesi che stanno per arrivare, ti vedo pieno di ardimento, pieno di voglia di ricominciare. E’ come se ogni tua idea in partenza ora potesse diventare ancora piu’ importante nei prossimi mesi. E’ il caso di portare avanti qualcosa di bello!

Paolo Fox oroscopo 26 gennaio 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Finalmente ‘privato’ di Saturno opposto ora puoi lasciarti scivolare le cose addosso. Purtroppo, e’ probabile che anche se hai un atteggiamento positivo e propositivo per il futuro, attorno a te ci siano persone che ti riportano sempre al passato. E’ come se dovessi mettere a posto tanti contenziosi aperti negli ultimi due anni, per alcuni addirittura contenziosi di tipo legale, finanziario, per altri semplicemente contenziosi d’amore.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Hai trascorso una settimana veramente da combattimento, ed e’ giusto che trascorra questa domenica in relax o che comunque cerchi di fare anche cose per te stesso. Posso dire che i rapporti critici saranno ancora piu’ nervosi nel mese di Febbraio: e’ chiaro che qui bisogna guardare la situazione personale di ciascuno, ma in generale quelli che hanno vissuto una crisi d’amore ora devono stare molto attenti, mentre chi ha una bella storia forse gia’ da qualche giorno sta lontano dal partner.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Come ho gia’ detto 24 ore fa, dovresti impegnare questo fine settimana a livello mentale per cercare di ripassare tutte le cose piu’ importanti: fare un progetto, una ‘scaletta’ per quello che sara’ il futuro. In questa domenica non e’ indispensabile fare cose folli e soprattutto stancarsi, anzi io consiglio di godersi un po’ di relax, di ritagliarsi un po’ di spazio per se stessi. Alcuni rapporti coi segni Gemelli e Pesci sono un po’ piu’ critici!

Paolo Fox oroscopo 26 gennaio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Che tu abbia bisogno di affetto e’ senzaltro vero! E questa domenica con la Luna favorevole puo’ aiutare. Il Sole e’ diventato favorevole gia’ da martedi e poi per tutto il mese di Febbraio avremo molti pianeti attivi. Quindi, tutti coloro che stanno cercando una risposta oppure stanno aspettando conferme, entro il 15-20 del prossimo mese, potrebbero avere opportunita’. E questo lo noteranno in modo particolare quelli che hanno gia’ fatto una richiesta o magari devono fare una scelta che sara’ piu’ facile da prendere.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): solitamente l’impulsivita’ puo’ essere fonte di disagio, soprattutto se dici delle cose scomode o che magari neanche pensi, solo per vedere come reagisce la persona oggetto dei tuoi ‘rimproveri’. In questo periodo sei un po’ preoccupato per il futuro, ed ecco perche’ bisogna fare tutto con calma. Le occasioni per ritornare sereni non mancheranno!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Devo segnalare che il tuo sara’ uno dei segni forti di Febbraio, ma per ora questa domenica lascia un po’ a desiderare. Pare proprio che questa fine di Gennaio sia piu’ di organizzazione che d’azione. Cosi, in questi giorni qualche appuntamento e’ saltato. Se lavori anche nei fine settimana avrai notato dei ritardi e probabilmente non e’ neanche colpa tua ma delle persone che stanno attorno a te. Attenzione perche’ nelle amicizie e nei rapporti con gli altri, c’e’ qualcosa da sistemare!

Paolo Fox oroscopo 26 gennaio 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Sei sempre molto testardo! Fino a quando non hai raggiunto il tuo scopo non tiri le redini: in qualche modo vuoi sempre pilotare, comandare, guidare! In questo momento ti chiedo di fare il punto della situazione. Ci sono relazioni che vanno chiarite, soprattutto a livello lavorativo, e poi c’e’ da dire che in generale ti trovi in una condizione di grande risalto ma anche di grande nervosismo.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): puoi contare su una Luna favorevole, e a breve ci sara’ anche Sole, Mercurio, Giove e Saturno tutti nel tuo segno! Sara’ veramente importante impostare il proprio futuro entro la prima parte di Febbraio perche’ potrebbe anche capitare qualche evento che indica che devi fare qualcosa di nuovo.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): E’ da 24 ore ormai che sei molto pensieroso. Se in queste ore una persona che sta accanto a te dice che sei ombroso, dice che non e’ facile capirti, non sta sbagliando! Perche’ in effetti, anche se non te ne rendi conto, i tuoi pensieri sono altrove. Se c’e’ una crisi, evidentemente non riesci a soffocarla dentro di te, se invece hai solamente dubbi per quanto riguarda un amore, nonostante tu faccia finta di nulla si capisce che c’e’ qualcosa che non va. E’ come se in questo periodo avessi bisogno di una prova, di una conferma per andare avanti.

PAOLO FOX OROSCOPO 25 GENNAIO 2021