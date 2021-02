Paolo Fox oroscopo 26 febbraio 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 26 febbraio 2021

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Ricordo sempre che l’oroscopo della giornata e’ molto diverso dall’oroscopo del mese o dall’oroscopo stagionale: infatti, penso che la prima parte dell’anno sia di riscossa e che entro primavera ci sara’ un grande risultato, ma se entriamo nel dettaglio e guardiamo questo mercoledi, posso dire che c’e’ qualcosa che non va. Attenzione nei rapporti coi segni Toro e Scorpione, perche’ potresti avere una gran voglia di allontanare definitivamente qualcuno

Toro (21 aprile – 20 maggio): Sei un po’ sotto pressione! D’altronde, devo ricordare in questo momento in cui non e’ facile fare cose nuove. Non hai soddisfazione dal lavoro o perche’ i risultati non sono eccellenti o perche’ quello che hai iniziato nel corso delle ultime tre settimane non ti piace.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Dal pomeriggio in poi riacquisterai una certa vitalita’. Posso dire che questa e’ una settimana interessante: mercoledi e giovedi potrebbero essere le classiche giornate giuste per parlare con una persona, per impostare un progetto. Forse l’unica nota dolente e’ l’amore!

Paolo Fox oroscopo 26 febbraio 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Hai iniziato la settimana con troppa agitazione addosso, e quando si e’ troppo agitati il rischio e’ quello di commettere dei piccoli errori. Tuttavia, sai che per queste 48 ore di mercoledi e giovedi ti ho dato una bellissima valutazione, ‘cinque stelle di forza’, perche’ nonostante questa crisi interiore tu sei cresciuto rispetto all’anno scorso, stai meglio.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Certo che fare piazza pulita di tutte le tensioni, di tutte le problematiche nate nel corso delle prime due settimane di Febbraio e’ difficile! Ho ricordato piu’ volte, andate a leggere le mie previsioni anche sul libro e lo vedrete: dal 10 al 12 Febbraio sarebbero state giornate in cui tutto sarebbe cambiato, lo abbiamo visto anche in Italia a livello politico

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Stai vivendo una settimana veramente stressante ma non ti preoccupare perche’ i risultati arriveranno e saranno ottimi! La prima settimana di Marzo annuncia qualcosa di molto valido all’orizzonte, pero’ sembra che per occuparti di questioni pratiche, lavorative e finanziarie. Tu debba allontanarti da tutto quello che ha a che fare con amicizia e amore.

Paolo Fox oroscopo 26 febbraio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Se martedi ti ho dato ‘tre stelle di forza’ in queste 24 ore voglio dartene quattro ma vedrai che arriveremo anche a qualcosa di piu’ perche’ prima o poi questo sara’ un anno in cui avrai la forza e la voglia di definire tante situazioni rimaste in sospeso!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Potresti sentirti un po’ agitato, specie nell’ultima parte di questa giornata. Mercoledi e giovedi sono giornate in cui e’ facile perdere le staffe. Cerca di non ritornare a quella situazione di grande confusione e nervosismo che puoi aver vissuto attorno al 10 di questo mese. E’ possibile che nei rapporti con Leone e Acquario ci sia qualcosa che non va.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sara’ molto importante avere dei confronti e soprattutto avere tanti amici attorno! Tu ti stanchi facilmente di frequentare sempre la solita gente, quindi per una persona del tuo segno e’ sempre molto importante fare qualcosa di diverso, con gente nuova. Frequentare sempre la stessa ‘comitiva’, sempre le stesse persone, provoca noia!

Paolo Fox oroscopo 26 febbraio 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Sei reduce da un inizio di settimana piuttosto pesante, infatti lunedi e martedi la Luna opposta ha generato stress, ma ti avvii verso una seconda parte di settimana migliore. In questo mercoledi, posso dirlo, c’e’ qualcosa che non va solo a livello fisico: il recupero vero avverra’ da venerdi in poi.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): In questo momento sei pieno di grandi speranze in vista del futuro, ma sono speranze che devono fare i conti con responsabilita’ ed impegni maturati in passato. Tu hai due governatori: Urano che rappresenta la follia, la voglia di cambiare dall’oggi al domani, e Saturno pianeta della responsabilita’. Quindi, per forza di cose entri spesso in contraddizione con te stesso, perche’ vuoi fare cose rivoluzionarie ma poi dentro di te senti questo ‘grillo parlante’, Saturno, che dice

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Stai per vivere un ‘condizionamento’ nuovo, importante e anche positivo: possiamo dire che da giovedi, Venere inizia un transito importante che non avra’ il potere di trasformare la vita in poche ore, di cambiare le proprie emozioni. Ma puo’ dare un aiutino a tutti quelli che hanno avuto problemi d’amore, a tutti quelli che hanno chiuso il 2020 con molte perplessita’.

PAOLO FOX OROSCOPO 25 FEBBRAIO 2021