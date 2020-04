Paolo Fox oroscopo 26 aprile 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 26 aprile 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Si prospetta una giornata all’insegna dell’amore. Con Venere e Marte a favore, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, oggi avrai delle belle opportunità per sentire il cuore battere. Se non sei in coppia, dovresti lanciarti sui social: chissà che da un semplice contatto non nasca un legame più profondo.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Il consiglio che ti dà l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi è quello di non pensare solo ai soldi. Il rischio che corri, altrimenti, è di trascurare troppo le emozioni, soprattutto quelle che coinvolgono i tuoi affetti di vecchia data. La Luna attiva ti regalerà sensualità e intuizioni da vendere.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Oggi l’oroscopo di Paolo Fox indica la Luna e Venere in aspetto favorevole: una bella carica di energia da dedicare alla famiglia. Il periodo complicato che stiamo vivendo ti insegnerà a riconsiderare la tua scala dei valori, levando al primo posto il lavoro. Ti stai accorgendo, ora, di quanto siano importanti le emozioni nella tua vita.

Paolo Fox oroscopo 26 aprile 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Saturno non sarà più sfavorevole per un breve periodo: il suggerimento dell’astrologo Paolo Fox è di approfittarne! Questo 2020 per te sarà un anno caratterizzato da alti e bassi. Avrai dei periodi in cui la tua strada sarà spianata e altri in cui sarai molto nervoso. Forse, a volte, dovresti reagire con più prudenza, per non irritare chi ti sta vicino.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Ti lasci alle spalle un piccolo crollo emotivo che hai avuto i giorni scorsi e piano piano recuperi tranquillità. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox hai vissuto dei momenti no a metà settimana, ma da oggi sarai pronto per ripartire alla grande. Il consiglio delle stelle è di ritrovare la vitalità che ti contraddistingue da sempre e di rivolgerla questo weekend al partner.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): L’oroscopo di Paolo Fox relativo a oggi ti incoraggia ad avere prudenza in amore. Anche se questi mesi sono stati complicati per molti, tu trovi sempre la forza per andare avanti. Molti nati in Vergine avranno dato sfoggio delle loro capacità e superato parecchi ostacoli ora. La sfera sentimentale ti dà, però, ancora delle preoccupazioni. Questo fine settimana metteranno a dura prova le tue sicurezze.

Paolo Fox oroscopo 26 aprile 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): In questo momento tu avresti bisogno di più certezze. Tu sei un segno che vive per la famiglia, per l’amore, per gli amici e se un rapporto termina ne fai un dramma. Soprattutto, considerato il fatto che nella tua vita entrano poche persone di fiducia. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox per oggi ci sono belle notizie: avrai modo di recuperare bene dal punto di vista relazionale.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Hai passato una metà settimana piuttosto faticosa, ma ora, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, ti aspetta un weekend importante, perché dà il via a un periodo più fortunato. Da oggi le cose cambieranno! In agosto, poi, Venere sarà in buon aspetto: da qui alla prossima estate è probabile che tu risolva un problema di lavoro o personale e che tu recuperi i sentimenti dimenticati da tempo.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): L’oroscopo di Paolo Fox per oggi ti esorta ad avere massima cautela in amore e, più in generale, nelle relazioni. Hai davanti a te due giornate molto particolari. Questo suggerimento vale anche per le coppie molto solide, perché nelle prossime ore ci vorrà un niente per cadere nelle polemiche o nelle accuse reciproche.

Paolo Fox oroscopo 26 aprile 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Sei in pieno recupero. Con il Sole in aspetto favorevole da inizio settimana, se non hai già avuto belle notizie, secondo l’oroscopo di Paolo Fox arriveranno molto presto. Da oggi avrai maggiore lucidità e chiarezza sulla strada da prendere. Il peggio sembra proprio essere passato. Interessanti opportunità all’orizzonte.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Hai Venere e Marte dalla tua parte: preparati a un fine settimana ricco di belle emozioni. Pare proprio che le responsabilità e i doveri ora non ti interessino più! Secondo l’oroscopo di Paolo Fox da oggi esprimerai, senza timore, tutta la tua natura indipendente e manterrai vicino a te solo chi ti sosterrà nei tuoi progetti.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): L‘oroscopo di Paolo Fox per oggi ti invita a evitare le discussioni, soprattutto con i Gemelli, la Vergine e il Sagittario. Il rischio che correrai, altrimenti, sarà quello di ritirare fuori questioni passate. In questo periodo ti senti sospeso dal punto di vista emotivo. Sul fronte lavorativo le cose vanno meglio: il Sole in buon aspetto ti aiuta a risolvere dei problemi pratici.

