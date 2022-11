Paolo Fox oroscopo 25 novembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Novità importanti sono segnate da questa settimana, bisogna ricordare che da poco Mercurio e Venere sono tornati favorevoli e che per avere di nuovo Giove nel segno dovremo aspettare la fine di dicembre. Questo periodo da qui a dicembre è importante non solo per verificare la tenuta di alcuni rapporti ma anche per rimettersi in pista e per pensare a quelli che saranno i progetti più importanti da varare nel 2023.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Non abbiamo più quella pressione planetaria che c’è stata agli inizi di novembre, ma non posso escludere che alcune persone siano però ancora un po’ agitate. C’è la possibilità di togliersi un sassolino dalla scarpa ora che Venere non è più in opposizione, chi vuole prendersi una soddisfazione o confrontarsi con una persona che non è stata leale potrà parlare

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Avevo annunciato già qualche giorno fa una fase di riflessione, e questa fase determinata a livello astrologico è dominata da opposizioni planetarie. Questo può indicare una preoccupazione per una persona cara o che nell’ambito del lavoro non c’è a disposizione tutto quello che si desidera. In casi eccezionali ci sarà una grande voglia di rivalsa nei confronti di alcune persone che hanno fatto dei torti.

Paolo Fox oroscopo 25 novembre 2022: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Questa non è la giornata migliore per mettersi a fare discorsi complicati o per cercare di avere ragione di antichi torti subiti. Ma il peggio è passato, anzi potrei dire che la situazione più pesante è stata quella che si è presentata durante l’estate e agli inizi di ottobre.

Leone (23 luglio – 23 agosto): In questi giorni devi cercare di dimenticare le prime giornate di novembre che sono state pesanti e hanno portato anche qualche momento di tensione o polemiche. Oggi è facile discutere, polemizzare e in famiglia ci vuole un po’ di attenzione per cercare di recuperare quell’equilibrio che è sembrato perso agli inizi di questo mese.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Questa è una settimana sottotono, dovrai probabilmente affrontare una situazione spinosa o magari, se c’è un problema personale o fisico, non si potrà più rimandare una certa scelta. Per fortuna i nati Vergine hanno sempre in dotazione una grande logica con cui riescono a domare le insicurezze più grandi.

Paolo Fox oroscopo 25 novembre 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): La Luna nel segno rappresenta il risveglio di emozioni, ecco perché direi di puntare su quest’ultima parte di novembre proprio per riscattare l’amore. Molti si saranno resi conto di non poter vivere senza una persona, e dopo una potente crisi che c’è stata tra maggio e settembre hanno capito che è molto importante adesso vivere senza formalità e in maniera più diretta i sentimenti.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Questa settimana ti ho messo in cima alla classifica delle stelle perché credo che tu abbia veramente tante cose da dire e che ci sia stata nel corso delle ultime settimane una crescita interiore e a livello sociale. Alcune cose non ti vanno bene, certo, ma è probabile che tu ora sia anche un po’ in pensiero per un rinnovo di contratto in vista della primavera del prossimo anno.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Dopo un inizio di novembre ricco di intuizioni ma anche di pianeti in transito nel segno, lo Scorpione vuole vivere in maniera più serena. E posso immaginare che tutti i problemi vissuti nel passato piano piano saranno risolti.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Ecco un cielo ricco di ottimismo e positivo se faccio un paragone con il mese di settembre. Agli inizi dell’estate e dell’autunno ci sono stati due momenti di grande disagio, ma il Sagittario non si perde quasi mai d’animo, anzi quando deve iniziare un nuovo progetto è contento di rimettersi in gioco.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): La fatica si fa sentire, proprio tu sei quello che insegna agli altri che solo con l’impegno e il sacrificio si arriva a conquistare qualcosa di più! D’altronde, quando prendi un impegno lo porti avanti a qualsiasi costo. Continuo a credere che al più tardi entro i primi mesi del prossimo anno ci sarà da sfruttare una bella risorsa, oppure arriverà una bella chiamata.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Queste tre giornate, lunedì, martedì e mercoledì, sono importanti per chiarire quello che non va. Non posso parlare di una settimana semplice, perché devi affrontare persone che non ti piacciono oppure ribadire alcuni concetti che sono importanti per te ma che altri non capiscono o fingono di non capire.

