Paolo Fox oroscopo 25 marzo 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 25 marzo 2022

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Parliamo di stelle in questo mercoledì ricordando che l’ariete è pronto veramente a fare il grande salto, che poi sarà ancora più importante da metà maggio. Questo può anche indicare il fatto che alcuni progetti, programmi che sono iniziati durante l’autunno saranno riconfermati.

Toro (21 aprile – 20 maggio): È importante che il segno del toro oggi faccia una attenta analisi della propria vita soprattutto a livello sentimentale. E qui inserisco anche eventuali dispute non volute che possono avere riguardato anche la famiglia e i rapporti con i fratelli, con le sorelle o i parenti

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Per il segno dei gemelli questa è una giornata un po’ strana, sottotono. Ecco non vorrei che ci fossero delle piccole privazioni. Ricordo sempre che una giornata non comporta un grande cambiamento o un blocco inesorabile per la vita. Ma solo un attimo di riflessione, ad esempio sabato e domenica andrà meglio

Paolo Fox oroscopo 25 marzo 2022: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Il segno del cancro in questo momento sente che è arrivato il periodo migliore per parlare d’amore. Quindi Aprile darà ancora di più visto che Venere sarà positiva, chi ha vissuto una crisi probabilmente non vorrà più rimettersi in coppia

Leone (23 luglio – 23 agosto): l leone piano piano riconquista quel grande ruolo che poi sarà da protagonisti nella seconda parte dell’anno. Questo, quindi, non è un periodo no ma un periodo in cui accade poco o magari anche se ti fanno una proposta tu sarai portato a dire.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Il segno della vergine, pare proprio che in questi giorni qualcuno voglia metterti sotto stress, sotto pressione. Dunque stai facendo molto e bene ma ci sono dei nemici attorno

Paolo Fox oroscopo 25 marzo 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Per la bilancia in questo momento c’è una sfida da vincere, il periodo futuro va diviso in momenti importanti e altri meno validi. Quindi chi ha un problema di lavoro parli ora e chi ha problema d’amore parli sabato e domenica, perché tutto quello che non si riesce a chiarire e a pacificare entro la fine di aprile

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Scorpione, questa settimana iniziata in maniera un po’ pesante ora va meglio, pare che in questo periodo ci siano comunque delle piccole tensioni da superare. Quindi anche in famiglia oppure per la casa, per esempio potresti essere anche arrabbiato per motivi banali, una riparazione che non viene fatta, un ritardo

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Il Sagittario oggi si sente particolarmente stanco, e credo proprio che per un paio di giorni sarebbe meglio divagare la mente e lo spirito. Dunque in questo tu hai una tecnica che è simile a quella dei gemelli, qualche è questa tecnica?

Paolo Fox oroscopo 25 marzo 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Per il capricorno questi due giorni sono molto vigorosi e anche interessanti. Io mi auguro veramente che tu ritrovi quello stato di grazia, forza, equilibrio che non dico è stato perso. Ma comunque viene messo a dura prova nel corso di queste ultime settimane, con Mercurio e Giove favorevoli proprio in questo momento puoi avere una piccola soddisfazione

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Il tema dell’acquario è protagonista di questa settimana, se non altro perché a livello di idee e di comunicazione di forza, di energia, di volontà le stelle sono forti. Ma poi la cosa che mi piace di questo oroscopo è il tuo desiderio di allargare il giro delle amicizie, stai cercando alleanze per superare uno stallo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Il segno zodiacale dei pesci tra oggi e domani deve fare solo lo stretto necessario. E, quindi dico questo perché abbiamo un cielo, in questo mercoledì un po’ pesante

