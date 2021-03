Paolo Fox oroscopo 25 marzo 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 25 marzo 2021

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Penso che alcuni saranno un po’ affaticati a causa di questa Luna in quadratura, quindi dissonante, ma voglio comunque dare ‘cinque stelle di forza’ ad un segno che si sta risvegliando, che sta per tornare ad essere sereno! Credo che nel corso degli ultimi due mesi tu sia stato vittima di molte afflizioni

Toro (21 aprile – 20 maggio): Hai bisogno di conferme, questo lo ripeto spesso perche’ pur essendo il piu’ tenero e romantico dei segni di terra, tu non ami solamente le smancerie, non ti accontenti solo di promesse d’amore, ma cerchi garanzie! Credo che in amore sia possibile ottenere qualcosa di piu’; tra qualche giorno avremo anche una Venere molto positiva che ti riguarda!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Hai bisogno di programmare qualcosa, non resti certo con le mani in mano! Questa giornata di martedi e’ piuttosto interessante, potresti avere un buon rapporto con Toro, Scorpione e persino con l’Acquario, che e’ ‘tuo parente’ nonostante sia un segno d’aria. La cosa importante in questo momento e’ rimettersi in gioco: io credo che avrai un grande slancio.

Paolo Fox oroscopo 25 marzo 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Senti che c’e’ un passato da dimenticare! Non sono pochi quelli che da Febbraio ad ora hanno chiuso una storia oppure se non sono arrivati a questi livelli ‘esagerati’, non hanno voluto proseguire alcune relazioni. E’ chiaro che ora ti proponi di fare cose in piu’, di andare avanti. Nonostante questo sia un anno non proprio sereno dal punto di vista del lavoro e dei soldi, molti potranno trovare risposte dentro se stessi!

Leone (23 luglio – 23 agosto): Mercurio opposto dice di stare attenti anche alle questioni legali o contrattuali. Poiche’ a Maggio avremo un momento di forza, entro quel periodo dovrai cercare di chiarire quello che desideri. In questo momento non farti nemici! Purtroppo, ci sono persone invidiose che devi tenere lontano dalla tua vita.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Stai vivendo una fase di cambiamento. Il tuo e’ un segno che vuole sempre restare in equilibrio, come suggerisce l’iconografia, ma penso proprio che le prossime due settimane saranno un po’ pesanti anche in un quadro generale del 2021 che ti permette di cadere in piedi.

Paolo Fox oroscopo 25 marzo 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Sei ricco di buone intuizioni! Devo dire che questo stile di vita che stai facendo non ti soddisfa del tutto: questa mia interpretazione e’ suggerita da Giove e Saturno in aspetto non proprio eccezionale. Persino chi ha un buon lavoro, e di questi tempi mantenere un lavoro e’ oltre modo importante, vorrebbe cambiare.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Questa e’ una settimana di buon recupero dopo ben dodici giorni pesanti anche dal punto di vista fisico. Ricordo che la prima parte di Marzo e’ stata davvero difficile; c’e’ addirittura chi ha commesso degli errori, chi ha avuto delle distrazioni, chi e’ stato male. Anche tu che sei ‘invulnerabile’, ogni tanto devi fermarti!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sei un po’ frastornato! Il fatto che questa Luna sia in opposizione gia’ da lunedi non puo’ che portare qualche piccolo disagio. Questa e’ una settimana che comporta un po’ di stress nell’organizzazione del lavoro, forse anche nel pensare al futuro del tuo lavoro, perche’ non posso dimenticare che dopo un periodo importante, ora devi fare certe scelte!

Paolo Fox oroscopo 25 marzo 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Sei uno che innova, che crea: quando ti trovi in una condizione di speranza e di creativita’ stai molto meglio! Questa e’ una settimana che tutto sommato riesce a darti una buona carica anche se ci saranno due giornate un po’ pesanti, in particolare quella di mercoledi che fin da ora ti invito a ‘valutare’ con attenzione.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Vorresti liberarti di tante difficolta’, e qui devi fare appello al tuo cuore! In amore sono giornate in cui e’ possibile anche sviluppare un progetto: le coppie piu’ felici sono quelle in cui si discute di un futuro diverso. Se hai al tuo fianco una persona troppo ripetitiva, troppo sedentaria, troppo prudente, potresti davvero stancarti!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Puoi contare su questo transito di Mercurio che sviluppa buone idee, che puo’ regalare anche la voglia di fare progetti. Nonostante questo, ci vuole anche un po’ di disponibilita’ in amore. Questa giornata merita ‘cinque stelle di forza’ perche’ mi sembri sempre piu’ energico anche nel tentare di superare le mille emblematiche che ci sono state in famiglia, nel lavoro e soprattutto in amore.

