Paolo Fox oroscopo 25 maggio 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 25 maggio 2021

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): resta quello stato di disagio e nervosismo che abbiamo visto anche sabato. In realta’ non c’e’ nulla di negativo in questo oroscopo, solo che sei molto nervoso e il nervosismo puo’ sconfinare nell’irritabilita’, nella visione di un mondo diverso da quello che stai affrontando, e cioe’ un mondo crudele!

Toro (21 aprile – 20 maggio): Hai bisogno di riferimenti stabili in amore, e questo anche perche’ stai pensando ad un cambiamento di vita molto profondo, e tutto quello che ti interessava fino a qualche tempo fa, ora ti interessa meno! Se sei molto giovane penso che tu abbia in mente di cambiare aria, che appena possibile tu voglia sperimentare le tue capacita’ in un altro luogo.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Se hai la fortuna di avere il partner giusto al tuo fianco puoi fare grandi progetti! Tra l’altro, questo e’ un cielo importante per chi vuole sposarsi, convivere, per chi puo’ e vuole fare un figlio.

Paolo Fox oroscopo 25 maggio 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Dovresti scrollarti di dosso quella strana malinconia, quel nervosismo e affaticamento che da venerdi sera coinvolge ti coinvolge in maniera ‘sbagliata’, in maniera molto pesante. In questo weekend ci sono tensioni che vanno superate

Leone (23 luglio – 23 agosto): In questi giorni ritrovi la forza d’amare! Sappiamo che il tuo e’ un segno molto romantico. Quando nella vita professionale, nella vita pratica non trovi soddisfazione, ha bisogno proprio di esprimere i sentimenti che prova. Anche perche’ gli piace sentirsi al centro dell’attenzione, ed in questo periodo puoi tornare ad esserlo!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Non devi dimenticare gli affari, le questioni di soldi e di lavoro. Ultimamente ci sono stati molti ritardi, per qualcuno addirittura un fermo che e’ sembrato impossibile da risolvere. In realta’ questo e’ un momento che ti trova un po’ solo, persino se vivi in coppia

Paolo Fox oroscopo 25 maggio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): abbiamo la Luna favorevole e non ci dimentichiamo che il Sole e’ tornato interessante gia’ da giovedi. Quindi, tutto quello che fai in questo momento non solo e’ utile ma puo’ disporti a vivere il futuro con grande entusiasmo.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Non devi dimenticare che questo e’ un momento importante per fare verifiche personali e di lavoro. Giove in buon aspetto significa che di recente, gia’ dal giorno 13, potresti avere avuto una piccola riconferma nel lavoro. Superata la fase piu’ pesante, quella tra fine Aprile e inizi di Maggio, non dico che sta risolvendo tutti i problemi ma adesso hai una visione del futuro decisamente migliore.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Questa Luna favorevole ti rende piuttosto tonico in una domenica che, pero’, non riesce a risolvere tutti i problemi. In realta’ in questo momento stai cercando di sbrogliare alcune matasse che riguardano la vita sentimentale, che riguardano la vita di coppia e di famiglia

Paolo Fox oroscopo 25 maggio 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Sei sempre un po’ musone! Da venerdi sera ci sono delle ‘battaglie’ che riguardano il lavoro, molti stanno giocando a ‘braccio di ferro’ per cercare di imporsi un gioco che non piace, ma che in qualche modo e’ necessario per fare valere i propri diritti

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Hai una gran voglia di evolvere, di fare scelte diverse dal passato e di fare piccole evasioni: anche una piccola follia e’ consentita! Questa giornata che nasce con Luna, Sole e Venere in aspetto buono, non puo’ che regalare qualche vantaggio importante, pero’ e’ anche vero che molti di voi restano insoddisfatti:

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Quelli che tra giovedi e venerdi che hanno vissuto ore molto agitate, in questa domenica possono lasciarsi coinvolgere da qualche emozione positiva. In realta’ stanno cambiando molte cose, in famiglia e nei rapporti con gli altri, e quindi non e’ escluso che di recente ci siano state piccole o grandi problematiche.

