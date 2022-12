Paolo Fox oroscopo 25 dicembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 25 dicembre 2022

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Una situazione astrologica snervante, se ci sono controversie di lavoro che impegnano la tua mente o ritardi, bisogna cercare di andare oltre, altrimenti questo fine settimana potrebbe nascere sull’onda di un’emotività difficile da gestire. C’è anche chi è troppo preso dal lavoro, non riuscirà a stare in famiglia quanto vorrebbero o dovrebbe; qualcosa sta cambiando e devi adattarti alla situazione.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Le coppie che hanno discusso o si sono separate dovrebbero trovare un accordo entro dicembre, sfruttando Venere e Mercurio favorevoli, un po’ di buona volontà e si troverà un punto di accordo. È un momento delicato: nuove intese professionali possono giungere da un momento all’altro. Nonostante tu sia amante di una vita piena di riferimenti stabili ultimamente hai buttato all’aria apparenti sicurezze.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Le energie aumentano e ora sei pronto per iniziare qualcosa di nuovo, mai sperimentato prima. L’iniziativa personale e l’inventiva permettono di buttarsi in qualsiasi nuovo progetto, sei agguerrito e presto riceverai delle ottime risposte. Per quanto riguarda l’amore, Venere è in aspetto neutrale ma questo è un bene visto che agli inizi di dicembre era addirittura in opposizione, ciò ti permette di guardare oltre una questione che ti ha infastidito. Oppure, se c’è un grande amore, puoi consolidare tutta la situazione.

Paolo Fox oroscopo 25 dicembre 2022: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Dicembre è un mese impegnativo per la professione perché ci saranno opposizioni planetarie. Non si discutono i risultati, ma potresti ancora una volta arrabbiarti (come potrebbe essere già capitato agli inizi di ottobre) se qualcuno non dà spazio ai tuoi progetti. Se ti senti messo in un angolo, non valutato per quello che meriti.

Leone (23 luglio – 23 agosto): È un periodo buono anche per stare con gli amici e godere un po’ di relax. Ora più che mai ti intriga una persona, certi nuovi atteggiamenti che stai impostando in amore si riveleranno vincenti, ti permetteranno presto di arrivare a un equilibrio affettivo. E se hai una persona che ti interessa, mi raccomando di non perderla per inutili paure, vivi il presente e non preoccuparti sempre del futuro.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): n amore sarebbe pericoloso dare spazio alla gelosia. Molti gli elementi che danno forza al tuo oroscopo. Ecco perché possiamo prevedere un recupero in famiglia soprattutto se ci sono stati momenti di disagio nel corso delle ultime settimane.

Paolo Fox oroscopo 25 dicembre 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Mi raccomando, dai spazio a tutte le cose che ti piacciono di più e non restarci male se alcune risposte non arrivano nell’immediato. In amore le tensioni non sono superate, per liberarti di qualche ansia potresti decidere di allontanarti definitivamente da qualcuno che ti ha fatto del male.Anche se questo ti costerà molto sia a livello emotivo che, in qualche caso, economico.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Se ultimamente c’è stato un problema o qualche discussione di troppo è solo perché vuoi vedere chiaro in un rapporto, inoltre nonostante tu abbia la netta sensazione di poter gestire le relazioni in realtà non è proprio così. All’inizio di un rapporto puoi pensare di interrompere quando vuoi o guidare la storia, ma più passa il tempo e più finisci per coinvolgerti, è umano.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): La tua capacità di azione non si discute, affronta le cose che non vanno, perché sarà difficile che si aggiustino da sole, ma con la tua buona volontà. E un crescendo planetario a favore, nel corso delle prossime settimane non sarà così difficile non ottenere un miglioramento. È un momento delicato per quanto riguarda l’amore proprio perché ci sono grandi stimoli

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Resta qualche momento di tensione creato da Giove contrario, e qui ancora una volta chiedo pazienza se sei in associazione con persone che sembrano in conflitto con le tue idee, o ci sono questioni legali in sospeso. Vedrai che molto si risolverà tra marzo e maggio, in quel momento avrai la possibilità di giocare una carta vincente.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Da una parte il desiderio di vivere riferimenti certi, e dall’altra la volontà di buttare all’aria tutto per rimettersi costantemente in gioco. È importante trovare una via di mezzo! I nati Acquario più saggi hanno capito come regolarsi, rivoluzionare nel segno della tradizione è la soluzione. In amore va bene stare insieme ma non bisogna essere troppo appiccicosi o legati a schemi di coppia considerati superati, e sul lavoro l’innovazione non potrà mancare partendo. Però, da una revisione di tutto ciò che è stato fatto nel passato.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Se restano in piedi alcune questioni legali e finanziarie si può dire che prendi tutto con più filosofia, senti dentro di te comunque che ce la farai, che presto arriveranno delle buone notizie anche in questo senso. Certo, se una relazione ha fatto il suo tempo e per troppi mesi hai tenuto dentro livore e insoddisfazione ora devi liberarti di qualche preoccupazione, sei pronto a liberarti di molti pesi, costi quello che costi!

PAOLO FOX OROSCOPO 24 DICEMBRE 2022