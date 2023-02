Paolo Fox oroscopo 24 febbraio 2023: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 24 febbraio 2023

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): È un cielo importante per parlare di sentimenti o per chiarire qualche malinteso, e mi auguro che tutti i nati Ariete abbiano in questo momento una visione molto più ottimista del futuro. In particolare vista la presenza di Giove nel segno. Tutti quelli che hanno avuto problemi legali o finanziari potrebbero sperare in una soluzione o in una rimessa in gioco, la cosa bella di questo cielo è che non manca il coraggio!

Toro (21 aprile – 20 maggio): I progetti per il futuro sono avviati, e tutto sembrerebbe funzionare meglio. Ma attenzione alle vicende del cuore, lo dico in modo particolare a coloro che sono in coppia da tempo. se in famiglia ogni tanto ci sono battibecchi o problemi non è colpa tua, questo è vero, però bisogna riconoscere che da qualche tempo non ti va bene nulla.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): I gemelli quando vogliono stare più sereni di solito cercano di allontanarsi da pensieri negativi accompagnandosi a persone amate o divertenti. Tra oggi e domani sarebbe proprio il caso di ritagliarsi un attimo di serenità, e fare solo le cose più piacevoli.

Paolo Fox oroscopo 24 febbraio 2023: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Attenzione, una crisi di gelosia o di fiducia potrebbe alimentarsi in maniera eccessiva proprio per colpa di alcuni silenzi. Questa è una settimana che non ha delle caratteristiche particolarmente passionali, e sarebbe il caso di evitare confronti spiacevoli, soprattutto con Bilancia e Pesci.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Le questioni di carattere economico e lavorativo sono importanti perché sono alla base del tuo successo, sappiamo che sei una persona che non ama passare in osservata. Però in questo fine settimana dovresti cercare di staccare la spina e dedicarti all’amore.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): È da manuale il tuo savoir-faire, il modo con cui affronti le situazioni. Non a caso sei una persona che usa la logica prima dell’istinto, e riesce a completare progetti persino nella bufera. Stai uscendo da un periodo pesante ma ci avviciniamo a una situazione di resa dei conti e tra marzo e maggio potresti anche pensare di cambiare gruppo, ruolo o mansione, ma bisogna capire se ti conviene davvero.

Paolo Fox oroscopo 24 febbraio 2023: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Si torna a casa stanchi e si dicono cose sbagliate, a volte si ha a che fare con una persona che sembra non capire, o essere troppo severa. La Bilancia vuole ritrovare la propria libertà di azione, alcuni scontri in amore nascono proprio per questo motivo. Alcuni si sono sentiti sottomessi o magari hanno pensato di aver ceduto troppo, e ora vogliono concedersi qualche libertà in più

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Ti trovo un pochino teso tra oggi e domani, ma certamente non privo di buona volontà. Se ci sono state richieste negli ultimi mesi sarebbe meglio concludere un accordo entro i primi giorni di maggio, non posso dire che l’amore in questi giorni sia difficile. Però ricordo che gli inizi di febbraio potrebbero avere generato qualche conflitto, attenzione con il segno del Toro.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Ecco settimane importanti per capire quale sarà il tuo ruolo in un lavoro e in un gruppo, nella seconda parte dell’anno una scelta andrà fatta. Anche se hai un’attività in proprio potresti pensare di cambiare qualcosa, anche ufficio o luogo di azione. Abbiamo tempo due mesi per decidere cosa fare.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Tra qualche giorno festeggiamo Saturno favorevole e da maggio Giove interessante. Il successo lo si ottiene sulla base delle proprie capacità e l’astrologia può aiutarci segnando i tempi di realizzazione di un certo progetto, i momenti in cui è meglio esporsi e quelli in cui è meglio tirarsi indietro.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Questa è una settimana da vivere con un sorriso, non importa arrivare primi! L’importante è sapere che le persone ti amano e hanno una bella idea di te. È un periodo in cui ci sono pianeti favorevoli, e quindi sarà più facile ottenere consensi. Giove e Venere sono dalla tua, Marte è in aspetto buono e inoltre il tuo atteggiamento è molto più positivo rispetto al passato.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): La settimana non ha offerto soluzioni che, però, arriveranno da marzo, e stai già pensando a una grande liberazione, a un progetto da avviare nel corso delle prossime settimane. Questo è vivo! Sta arrivando, infatti, un momento di costruzione e di impeto quasi rivoluzionario, che a breve porterà a fare scelte molto importanti.

