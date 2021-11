Paolo Fox oroscopo 23 novembre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 23 novembre 2021

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Sapere quello che vuoi è sicuramente una buona cosa, a parte quando non corrisponde esattamente con quello che ci si aspetta da te. Hai difficoltà a trovare una soluzione a questo dilemma e le responsabilità ti impediscono di seguire il cuore. Cerca tuttavia di non reprimere i tuoi istinti. Se ora affronti la realtà invece di evitarla, più tardi avrai delle opportunità migliori.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Non ti senti proprio dell’umore giusto per essere ostacolato o privato della tua libertà. Cerca tra i tuoi vecchi amici, qualcuno su cui poter contare per poter evolvere. Scendere a compromessi con chiunque, oggi non è la cosa migliore. Cerca in tutti i modi quanto necessario per esprimere la tua creatività, sei in un periodo d’ispirazione ed azione.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Ti trovi all’inizio di una grande avventura e quello che imparerai nei prossimi giorni si rivelerà molto istruttivo. Una volta iniziato a muoverti verso la tua destinazione, senti che niente di quello che potresti fare potrà fermarti. Non aver paura di guardare le cose in grande. Ricordati solo di mantenere il senso pratico.

Paolo Fox oroscopo 23 novembre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Oggi potresti sentirti un po’ in agitazione. Dopo tutto, è difficile rimanere concentrati sul lavoro con l’energia quasi palpabile che ti circonda. Anche se stanno accadendo molte cose nella tua vita, l’unica cosa che può privarti della tua energia è il tuo approccio emotivo. È molto importante per te evitare i drammi inutili e sfoggiare al massimo le tue doti di diplomazia.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Ti senti particolarmente ottimista, anche se la giornata ti ha già portato qualche problema. La tua fiducia viene dal fatto che i tuoi amici e colleghi sostengono le tue idee. Nonostante ti trovi nella strada giusta, c’è comunque qualcosa che non va. Non cambiare i tuoi piani, non ne vale la pena, è solo un piccolo ostacolo sul tuo cammino che non ti impedisce di andare avanti.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Sei meno introverso del solito, e a tuo agio nel socializzare. Paradossalmente, questo potrebbe avere un impatto negativo sul tuo lavoro. Fai attenzione alle relazioni professionali e a dove potrebbero portarti, e concentrati sul modo in cui vorresti che si svolgesse la tua giornata.

Paolo Fox oroscopo 23 novembre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): La serie di opportunità che ti accompagna da qualche settimana sta giungendo al termine, e stai per cominciarne uno nuovo. Potresti intravederne il lato positivo fin da adesso se solo capissi qual è la nuova direzione da seguire, ma ti rendi conto che per ora è soltanto una buona notizia riservata a un futuro non troppo lontano.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Spesso quando si lavora in gruppo c’è una persona che non è completamente in sintonia con le altre. Qualcuno fa riferimento costante al regolamento e alla tradizione, a scapito dell’innovazione e dell’originalità di cui tu hai disperatamente bisogno. Inoltre vorresti che venissero prese delle iniziative, piuttosto che doverti occupare sempre degli altri.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): sfoggerai quella parte di te estremamente seduttrice e convincente. Ma dovrai fare attenzione a non mostrare che ne sei consapevole né che hai tramato qualcosa alle spalle degli altri. Se sei troppo brusco nel chiedere a qualcuno di aderire ai tuoi piani, lui ti potrebbe voltare le spalle.

Paolo Fox oroscopo 23 novembre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Ti sei svegliato con la sensazione di possedere una grande apertura di spirito e di animo. Oggi sono i temi più filosofici e astratti a catturare il tuo interesse. Qualsiasi dettaglio intorno a te assume una dimensione superiore, portando con sé una moltitudine di idee. Con questi stimoli cerebrali ti viene voglia di salvare il mondo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Dall’esterno sembra che vada tutto bene, ma sai come si dice, l’apparenza inganna. La tua cerchia, in effetti, sembra molto superficiale e avrai delle difficoltà ad avviare una seppur minima discussione più profonda con loro, cosa che potrà sembrarti frustrante. Limitati a rimanere te stesso, le persone che contano davvero ti capiranno sempre nel profondo.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Un capitolo della tua vita è arrivato a termine, ma il libro è tutt’altro che finito. Il modo migliore per impiegare le tue energie, in questo momento, è tentare di concludere un progetto, anche se pensi che la sua fine sia ancora lontana.

