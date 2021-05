Paolo Fox oroscopo 23 maggio 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 23 maggio 2021

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Non iniziate discussioni inutili. Attrarrete tante persone indesiderate oggi, fate il possibile per evitarle. Gli influssi planetari risollevano il vostro morale. Sappiate che siete sulla strada giusta!

Toro (21 aprile – 20 maggio): Riceverete delle buone notizie. Quindi, aprite la vostra posta senza preoccuparvi! Non rassegnatevi troppo facilmente. Vi sentirete meglio se compirete uno sforzo su di voi. Rallentate i vostri ritmi.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Non esiterete a dire alcune verità a coloro che vi mettono in dubbio per gelosia. Non accettate consigli che non si applicano letteralmente a voi. Ascoltate il vostro corpo e le sue esigenze.

Paolo Fox oroscopo 23 maggio 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Avete bisogno di allontanarvi dalla routine quotidiana. Fatelo prima di impantanarvi completamente. Una sensazione di benessere interiore, che permette di relativizzare tante idee, e l’atmosfera calma vi daranno la forza.

Leone (23 luglio – 23 agosto): La vostra visione a lungo termine diventa sempre più chiara e disponete di una migliore prospettiva per superare le vessazioni. Riuscite a controllare meglio le vostre emozioni e a migliorare i vostri livelli di energia. La vostra forma fisica migliora in quanto riuscite a gestire meglio le vostre riserve.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Avete bisogno di allontanarvi dalla routine quotidiana. Fatelo prima di impantanarvi completamente. Una sensazione di benessere interiore, che permette di relativizzare tante idee, e l’atmosfera calma vi daranno la forza.

Paolo Fox oroscopo 23 maggio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Selezionate le fonti d’informazione e di certo non sprecherete il vostro tempo. Avete bisogno di fare le cose per bene e nulla ve lo vieta, anche se esagerate… Questo è l’unico punto debole per i vostri livelli di energia.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Il buon umore prevarrà e sarete bravi a essere ricettivi a chi vi circonda. Concedetevi pause, in quanto non vi curate abbastanza bene del vostro fisico. Attenti ai crampi muscolari e ai movimenti sbagliati.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): I vostri pensieri sono un po’ confusi e questo vi rallenta. Avete bisogno più che mai di un ambiente tranquillo. È inoltre necessario il movimento e sarebbe una buona idea intraprendere uno sport di resistenza per stabilizzare i livelli di energia.

Paolo Fox oroscopo 23 maggio 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Il vostro rapporto con i bambini e i giovani sollevano il vostro morale. Indossare una maschera non fa per voi. Se uscite, tenete i piedi per terra e non assumete di essere invincibili… Non ci sono sintomi di carenze vitaminiche.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Siete circondati da differenze relazionali, siate obiettivi e non fatevi coinvolgere. Siete fisicamente in forma, ma comunque fate previsioni controllando la vostra agenda, ne capirete il motivo.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Il telefono non smette di squillare e i contatti procedono bene… Non esitate a negoziare e a guardare il dettaglio. Dovrete lasciare andare le vostre idee fisse se dovrete ritrovare il vostro slancio e rinfrescarvi le idee. L’aria fresca è essenziale.

PAOLO FOX OROSCOPO 22 MAGGIO 2021