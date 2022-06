Paolo Fox oroscopo 23 giugno 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 23 giugno 2022

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Ariete, la novità di questa settimana è senza dubbio il fatto che Venere da giovedì inizia un transito molto interessante. È stato un oroscopo importante nel corso delle ultime settimane e adesso si nota ancora di più questa voglia di fare, questa voglia di rimettersi in gioco e tutto quello che puoi portare avanti in questi giorni è bene accetto.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Toro, momento faticoso ma anche di buon successo. Voi avete una grande capacità quella di piacere agli altri, quando volete rendervi simpatici sapete benissimo come fare. È anche vero che quando non volete più affrontare una persona tagliate di netto e di conseguenza non conoscete ragioni.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Cari gemelli, presto Venere sarà nel vostro segno zodiacale, a partire da giovedì avremo questa bella indicazione, conferma un amore o la voglia di fare amicizie. È probabile che questa fine di giugno assieme agli inizi di luglio vi diano la netta sensazione di essere tornati sulla cresta dell’onda. Le emozioni contano tanto ma come sappiamo, per i gemelli contano anche molto le parole, le idee

Paolo Fox oroscopo 23 giugno 2022: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Cancro, bisogna iniziare a guardare il futuro con ottimismo, lo so che gli ultimi tempi non sono stati facili e c’è anche chi deve recuperare qualcosa a livello fisico. Però le stelle indicano proprio questa volontà di riuscita e questo desiderio anche di risolvere situazioni che sono nate nel passato. Si può ritrovare un buon equilibrio, tra l’altro ricordo che la luna sarà molto attiva e il fine settimana pure.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Leone, più forte di così non si può… ancora di più nei prossimi giorni quando anche Venere tornerà in aspetto piacevole. Quindi, è un cielo da scoprire e che può portare delle soddisfazioni. Qualcuno sarà anche troppo impegnato, è vero ma i segni di fuoco non amano stare con le mani in mano e quindi ben venga anche un po’ più di fatica se corrisponde anche ad una crescita personale e professionale.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): I vergine devono sopportare qualche piccola tensione in questa giornata, che in qualche modo resta influenzata dalla luna opposta. Forse vi ricordate quello che avevo detto sulle giornate di domenica recenti, che spesso vi hanno visto stanchi e provati, siamo in un periodo non di azione ma di riflessione. Segno evidente che stai pensando di portare avanti grandi o medi progetti

Paolo Fox oroscopo 23 giugno 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Bilancia, questo è un cielo importante, tra l’altro da giovedì ci sarà anche Venere favorevole. E’ indicativo questo periodo per una rinascita o per un momento di forza che potrà essere vissuto anche in amore, piano piano si recupera anche se ancora resta l’opposizione di Giove.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): I nati scorpione sentono che è arrivato il momento di liberarsi di un peso, e da giovedì Venere non sarà più contraria. Anzi posso dire che finalmente inizia una stagione di grande recupero, poi per i grandi amori e incontri la seconda metà di luglio promette ancora meglio. Quindi, è iniziata l’estate dei cambiamenti e da domani il sole torna favorevole.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Cari Sagittario, momento molto particolare perché dovete dare spazio al lavoro, alle questioni di carattere pratico, a riflessioni sulle spese e i soldi. L’amore va in secondo piano, questo non è un problema se avete un rapporto sano. Perché capitano di tanto in tanto momenti di calo nelle coppie che si conoscono da tempo o di guardarsi un pochino meno, magari una persona ha più da fare dell’altra e ci si vede

Paolo Fox oroscopo 23 giugno 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Capricorno all’arrembaggio con un oroscopo migliore rispetto a quello delle ultime settimane. Ancora non libero da preoccupazioni che possono riguardare il lavoro e la vita privata o il danaro. E’ come se stessi ricostruendo una sorta di stabilità, la forza devi cercarla nelle cose di tutti i giorni

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): L’acquario da giovedì potrà ritrovare più tranquillità, l’amore potrà beneficiare di venere favorevole, non vi trascurate! L’acquario, soprattutto se c’è un problema fisico, lascia correre, pensa di essere quasi invulnerabile o in realtà ha talmente tante cose da fare da non dedicare tempo a sé stesso.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): il fatto che la luna tocchi il segno è importante e spiegavo ieri che quando la luna è nel segno dei pesci in qualche modo ispira i nati sotto questo segno zodiacale. Facile sentirsi più intuitivi e grazie a queste stelle capire di poter fare un passo avanti, da domani ancora di più, visto che il sole torna favorevole.

