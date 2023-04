Paolo Fox oroscopo 23 aprile 2023: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 23 aprile 2023

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Gli accordi che nascono adesso sono forti, le amicizie possono dare riscontri e chi non vive più bene in coppia può anche liberarsi di un peso senza soffrire. Credo che il periodo sia di grande importanza per il lavoro e lo studio perché, come ricordo da un po’, non è il caso di perdere tempo. Scelte inevitabili entro la fine del prossimo mese.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Pur non essendo questo un anno di grandi novità è possibile che qualcuno dopo un periodo di fermo riparta in questi giorni. Le situazioni a carattere lavorativo devono essere curate ma devo ricordare che in questo periodo forse la pena maggiore è proprio per un acquisto che è difficile da fare o completare (casa, auto o altro).

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Questo è un momento interessante, può darsi che ci sia un lieve calo solo a livello nervoso o fisico, però nei prossimi giorni le risposte che ottieni, le situazioni che vivi possono essere valide anche per l’amore. Non lasciare nulla di intentato per risvegliare un sentimento. Con Acquario e Ariete possono esserci anche rapporti speciali.

Paolo Fox oroscopo 23 aprile 2023: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Bene darsi da fare, vivere situazioni belle. Ancora non abbiamo il cielo di metà maggio ma questo fine settimana potrebbe portare un piccolo o grande orientamento verso un futuro migliore. Tutto quello che nasce in questi giorni, tutto quello che ti emoziona deve essere portato avanti.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Si sta per chiudere un mese non proprio da ricordare, si apre un periodo di riflessione per il lavoro. Tutti quelli che in questi giorni hanno bisogno di confrontarsi, di lavorare meglio, devono parlare. Attenzione alle critiche che possono arrivare da una persona Gemelli o Cancro.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Se ci sono delle polemiche, questioni aperte con il partner, attento perché questa settimana fa riemergere qualche difficoltà. Nei prossimi ci sono persone che potrebbero arrabbiarsi, innervosirsi, invece bisogna cercare di risolvere le cose. Lo so che è difficile. Intanto per i nuovi amori questo è un periodo di continui ripensamenti.

Paolo Fox oroscopo 23 aprile 2023: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Questo è il momento più importante per ripartire, studenti che devono affrontare un esame, persone che devono fare una richiesta di lavoro devono muoversi da metà maggio. Abbiamo meno di un mese di tempo, poi da luglio certe situazioni non saranno più gestibili per forza di cose, per una questione di calendari, scelte, di obblighi, di esami.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Questo momento spinge a fare delle cose nuove e sbaglia chi è sempre triste o malinconico, chi non trova stimoli. Cercare delle risposte è più facile. Cerca anche persone che ti danno retta, anche a livello amoroso.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Queste due giornate sono più nervose e critiche e domenica sarà bene prendere le distanze da atteggiamenti polemici. Segno evidente che devi stare attento alle complicazioni e soprattutto se c’è un amore difficile o che da poco traballa è probabile che ci sia ancora qualcosa da dire.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Questo mese sta per salutarti alla grande, così se c’è stata qualche tensione agli inizi di aprile si potrà dimenticare. Le perplessità maggiori con il segno dell’Ariete e anche con la Bilancia. È importante ora a gettare i semi per quello che sarà un grande evento, una crescita attuabile, ma non è il periodo giusto per spendere troppi soldi.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Questa settimana riporta in auge l’amore, può esserci un incontro, un’emozione, inoltre tutti quelli che vogliono fare presente a una persona quanto sia importante la sua presenza devono agire, anche magari fare un regalo. La giornata è bella per gli incontri, lavoro ancora sotto osservazione.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Ecco settimane di tempo per organizzarsi, qualcuno ha già vissuto un cambiamento o trasferimento. C’è anche chi vuole cambiare casa per trasferirsi e risparmiare oppure avvicinarsi a una persona cara o lavorare meglio. Chi è rimasto per tanto tempo in casa vuole evadere, proposte da fuori.

PAOLO FOX OROSCOPO 22 APRILE 2023