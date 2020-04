Paolo Fox oroscopo 23 aprile 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 23 aprile 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Con i pianeti veloci Luna, Mercurio e Marte dalla tua parte, oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox avrai una gran voglia di riprendere la tua vita in mano. In primis il lavoro per poi proseguire con la vita di coppia. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox molto presto inizierà per te un periodo davvero stimolante che ti porterà nuove proposte professionali.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Giove e il Sole sono a favore, per cui non dovresti pensare di avere uno oroscopo troppo contrario. L’astrologo Paolo Fox ti incoraggia a organizzare bene i prossimi step da intraprendere: nei prossimi mesi, infatti, arriveranno belle occasioni da accogliere al volo.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Venere nel tuo segno stimola la vita affettiva. È molto probabile che ora tu senta un forte desiderio di innamorarti. I Gemelli già impegnati sentimentalmente oggi potranno godere di emozioni intense da condividere don il partner. Il consiglio di Paolo Fox rivolto ai single è quello di lanciarsi con fiducia in nuove conoscenze.

Paolo Fox oroscopo 23 aprile 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Dovrai stare molto attento, perché l’oroscopo di Paolo Fox annuncia per oggi una giornata di grande tensione. Le cose stanno gradualmente migliorando rispetto all’inizio dell’anno, ma ci vuole ancora pazienza. Chi ha vissuto negli ultimi tempi una separazione o un blocco, a breve potrà risollevarsi.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Venere in aspetto armonico sosterrà l’amore. E non è detto che siano proprio i sentimenti, insieme a una ritrovata passione verso il partner e all’affetto degli amici più cari, che ti proteggerà in questo momento da un possibile crollo emotivo. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi sarai inevitabilmente ancora nervoso, un riflesso di tutti i problemi che hai dovuto affrontare negli ultimi giorni.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): L’oroscopo di Paolo Fox di oggi ti incoraggia a fare maggiore chiarezza in amore, specie se la tua relazione ha subìto in questi giorni dei cambiamenti profondi. Per quanto riguarda il lavoro, invece, va decisamente meglio: molto presto ci sarà una nuova partenza che ti regalerà belle soddisfazioni.

Paolo Fox oroscopo 23 aprile 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Oggi, l’oroscopo di Paolo Fox indica un’altra giornata un po’ tesa, per via di questa Luna in opposizione. In questo periodo ti senti molto a disagio, perché non stai facendo realmente ciò che desideri. Ora le stelle ti invitano a farti le tue ragioni con chi vuole imporsi e a dire qualche no di più.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Il suggerimento che ti dà l’oroscopo di Paolo Fox per oggi è quello di goderti a pieno la giornata, perché nei giorni successivi dovrai superare alcune difficoltà improvvise. Giovedì e venerdì, infatti, Luna e Marte saranno in dissonanza: per te significherà qualche arrabbiatura per lo più innescata da piccole banalità.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Secondo l’oroscopo di Paolo Fox dovresti sfruttare oggi, o tutt’al più i due giorni seguenti, per affrontare le questioni importanti con il partner. Se rimanderai la discussione al weekend è molto probabile che un semplice confronto sfoci in un conflitto più acceso. Stai per entrare in un circolo vizioso, fatto di piccoli contrasti famigliari, e dovrai muoverti con molta cautela.

Paolo Fox oroscopo 23 aprile 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, sarà un mercoledì piuttosto confuso. Cerca di restare calmo, anche se oggi qualcuno potrebbe provocarti mentre tu avresti soltanto voglia di concentrarti sui nuovi progetti da realizzare. Vedrai che già a partire da giovedì la situazione migliorerà. Occhio ai piccoli disturbi articolari!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Stai attraversando una fase molto scombussolante, che ti crea molta confusione interiore Non è una fase negativa. Al contrario, è un passaggio importante che ti permetterà di cambiare in meglio la tua vita. Cerca, però, oggi di non essere troppo polemico, come suggerisce l’oroscopo di Paolo Fox, soprattutto se avrai a che fare con persone che non vogliono capirti.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): In questo periodo dovrai stare molto attento in amore. Il consiglio che ti dà l’oroscopo di Paolo Fox per oggi è di essere molto prudente, altrimenti il prossimo contrasto di coppia potrebbe rivelarsi fatale per la tua storia. Soprattutto se sei coinvolto in un rapporto non ancora del tutto solido.

