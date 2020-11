Paolo Fox oroscopo 22 novembre 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 22 novembre 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Questa potrebbe essere una giornata di pausa di riflessione ma nel complesso estremamente importante. Io sono convinto che sarai pronto ad un grande rilancio anche perche’ il tuo e’ il classico segno che dopo molte ombre puo’ rivedere la luce.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Questo fine settimana e’ indicativo di una grande valutazione che riguarda l’amore: intendo dire che se una storia non funziona oppure se ci sono perplessita’, lo si potra’ capire proprio tra questo venerdi e domenica. Quindi, il consiglio che do a tutte le persone che sono innamorate e’ di osservare quello che accade nelle prossime ore.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): n queste 48 ore hai un’occasione da sfruttare anche per quanto riguarda gli incontri, le relazioni. Bisogna dire che quello che e’ stato perso nel 2020 sara’ riguadagnato nel 2021, anche sotto forma di nuovi incarichi, nuove situazioni, nuove emozioni.

Paolo Fox oroscopo 22 novembre 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Negli ultimi due anni hai vissuto tante problematiche, ma la cosa certa e’ che sei molto cambiato! Sei cambiato nel rapporto con gli altri, e’ cambiata anche la tua situazione nel lavoro perche’ hai dovuto sviluppare nuovi progetti, e lo sanno in particolare quelli che hanno un’attivita’ in proprio.

Leone (23 luglio – 23 agosto): e’ probabile che adesso tu debba dimenticare un passato che forse ti ha fatto anche del male. Se nell’ambito della professione o comunque dei tuoi amici ci sono stati momenti di difficolta’, se ti sei sentito ferito o addirittura attaccato, ricorda che il miglior disprezzo e l’indifferenza!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Hai costruito tanto e questo e’ veramente un grande cielo per tutti quelli che vogliono vivere emozioni e rivalutare l’amore! Voglio ricordare che nonostante i grandi problemi del 2020 sei stato uno dei segni che ha avuto meno difficolta’ nel portare avanti le cose che aveva in mente.

Paolo Fox oroscopo 22 novembre 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Sei piuttosto agitato ma ripeto che quest’agitazione potrebbe scomparire gradualmente dalla meta’ del prossimo mese. Abbiamo due tappe importanti: meta’ Dicembre e meta’ Febbraio. In questi mesi si potra’ davvero risalire la china o se c’e’ stata una dispersione di energie ma anche di occasioni, si potra’ recuperare.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Il tuo e’ un segno che riesce a restare sereno e tranquillo ma non a lungo! Quindi, il consiglio che ti do per queste 48 ore di venerdi e sabato e’ non solo quello di non agitare le acque ma anche di evitare le provocazioni. Se vedi che qualcosa non va, se devi affrontare un discorso spinoso, sara’ meglio aspettare domenica!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Hai bisogno di nuove regole, di una nuova vita. In astrologia rappresenti’ l’esploratore’; quindi, per mestiere, cerchi sempre nuovi spazi, nuovi lidi, cerchi sempre di scoprire qualcosa di interessante, ma ultimamente questa fase di scoperta di grandi realizzazioni si e’ bloccata!

Paolo Fox oroscopo 22 novembre 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Quelli che hanno una professionalita’ o comunque hanno qualcosa da dare, sono chiamati direttamente non solo da buone occasioni ma anche da situazioni che possono essere importanti da ‘cavalcare’. In piu’ da domenica abbiamo anche una buona situazione per quanto riguarda l’oroscopo dell’amore.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Senti una gran voglia di indipendenza che sta crescendo di giorno in giorno. Bisogna dire che questa giornata di venerdi, che vede una Luna direttamente in transito, e’ importante perche’ regala anche delle buone intuizioni. Tanto che in queste 48 ore di venerdi e sabato, in amore e nell’amicizia, eccelli!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): E’ gia’ da Ottobre che certe situazioni se non funzionano hanno mostrato la corda. Posso dire pero’ che in questo fine settimana chi sta male, inizia stare meglio, puo’ farsi una ragione di certe chiusure che sono avvenute in amore, chi invece e’ contento e sta bene puo’ raddoppiare la propria offerta d’amore!

