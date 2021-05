Paolo Fox oroscopo 22 maggio 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 22 maggio 2021

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Ho spiegato piu’ volte che bisogna ritrovare energia fisica e forse e’ proprio questa che manca. In ogni modo il Sole torna attivo e io sono convinto che entro meta’ Giugno sara’ possibile se non altro ripartire con un progetto. Tanti progetti sono rimasti bloccati negli ultimi due anni, ma sono convinto che ora si possa rialzarsi!

Toro (21 aprile – 20 maggio): La settimana e’ partita in maniera pesante ma adesso bisogna riprendere quota, bisogna ripartire e capire che e’ importante anche rivalutare un amore. Nell’ambito del lavoro ci sono spesso delle limitazioni

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Il fatto che il Sole entri nel tuo segno e’ di buon auspicio. Tuttavia, a livello contrattuale ci sono delle clausole da rivedere oppure alcune situazioni di lavoro vanno riconsiderate. Con la fine di questo mese alcuni accordi cambieranno: e’ probabile che entro l’estate ci sia da recuperare anche un po’ di buona volonta’.

Paolo Fox oroscopo 22 maggio 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Hai in mente grandi progetti e credo proprio che entro la fine del prossimo mese si potra’ ristabilire un buon rapporto con se stessi e una buona energia nei confronti degli altri! In questo momento raccomando di fare le cose con calma!

Leone (23 luglio – 23 agosto): Quello che ti chiedo in questo momento e’ di non fare il passo piu’ lungo della gamba: Saturno in opposizione invita ad accontentarsi di quello che c’e’. Ho spiegato che potremmo dividere le vostre vicende in due grandi situazioni

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Quello che ti chiedo in questo momento e’ di non fare il passo piu’ lungo della gamba: Saturno in opposizione invita ad accontentarsi di quello che c’e’. Ho spiegato che potremmo dividere le vostre vicende in due grandi situazioni. Quelli che hanno vinto una bella sfida ma ora devono ripartire da zero per mantenere quello che hanno raggiunto, e quelli che si sentono un po’ sminuiti

Paolo Fox oroscopo 22 maggio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): In questo momento ti senti un po’ appesantito! Posso dire che le prossime sono 48 ore di parziale recupero, anche se in questo giovedi ti sentirai piu’ stanco rispetto alla giornata di venerdi. Credo che alcune ‘reticenze’, che alcune tensioni nascono dalla settimana passata

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Con Sole favorevole, Saturno attivo, Venere e Mercurio ottimi, non solo hai la capacita’ di fare ma in questo momento puoi anche farti sentire, farti valere! E’ ovvio che in un periodo come questo bisogna anche parlare con chiarezza, evitare di mettersi nei guai, perche’ quando si hanno stelle molto stimolanti puo’ persino capitare di ricevere piu’ proposte.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Finalmente ti liberi dall’opposizione del Sole! Questa giornata di giovedi promette meglio, e venerdi ancora di piu’! Piano piano stai cercando di superare certe tensioni che, soprattutto tra fine Aprile e inizio Maggio, hanno tenuto fermo il tuo volere e soprattutto hanno creato qualche problema nei rapporti con gli altri.

Paolo Fox oroscopo 22 maggio 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio):Sei sempre molto agitato, nervoso, scontento, forse semplicemente arrabbiato perche’ non ci sono piu’ le situazioni di prima, perche’ alcuni progetti sono bloccati. Sappiamo che quando ti senti oltre modo limitato nell’agire, nel muoverti, persino nel viaggiare, risenti di grandi problemi!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Questo Sole favorevole ti da una spinta in piu’! Naturalmente le stelle non condizionano i nostri movimenti, le nostre azioni, dipende da noi! Quelli che hanno una idea devono agire per svilupparla, e per questo ci vuole volonta’. Purtroppo, dal punto di vista economico ci sono limitazioni e questo rappresenta un problema in piu’ da superare.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): A volte sei in forte contrasto con te stesso e con gli altri! E questa e’ una giornata in cui potresti ritornare ad essere un po’ pensieroso. In realta’ se una persona non ti soddisfa, se di recente hai capito che una persona non e’ proprio come la volevi, puoi ‘alzare lo scudo’.

PAOLO FOX OROSCOPO 21 MAGGIO 2021