Paolo Fox oroscopo 22 febbraio 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 22 febbraio 2022

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): L’ariete in questo fine settimana deve agire con un pizzico di prudenza in più. Lo so che sto parlando ad una persona molto impulsiva, ad una persona che spesso si lascia andare all’istinto del momento. E’ la tua grande forza questa ma anche la causa di qualche malessere

Toro (21 aprile – 20 maggio): Venere ancora molto attiva! E’ vero, hai avuto un’inizio di settimana pesante… però questo fine settimana porta un incremento in più per quanto riguarda l’amore. Se una persona ha tradito le tue aspettative devi semplicemente voltare pagina

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): sono contento di poter dire che questo fine settimana non solo è interessante ma addirittura può rimetterti in pista. Molto importante questa luna attiva, molti pianeti sono dalla tua… torna una nuova allegria!

Paolo Fox oroscopo 22 febbraio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Non pensare al passato e soprattutto in questi giorni non sentirti troppo lontano dagli altri perché altrimenti rischi di chiuderti in una situazione di stallo. In questi giorni, e per fortuna sono gli ultimi di confusione, c’è ancora qualche reminiscenza negativa, qualche ricordo che non ti va bene

Leone (23 luglio – 23 agosto): Non solo abbiamo la luna favorevole ma c’è anche una bella tensione che arriva dall’ambiente circostante! Mercurio torna attivo, quindi c’è da dire che anche se ci sono nuovi incarichi pesanti sai come gestirli.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): il segno della vergine ha bisogno di una pausa di relax. Tanti hanno iniziato questo anno in maniera febbrile, frenetica oppure hanno dovuto pensare a tante cose diverse da fare. Ciò vale tanto per la famiglia che per il lavoro o per cercare di ritrovare un po’ di equilibrio interiore

Paolo Fox oroscopo 22 febbraio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Una spinta in più determinata dalla posizione della luna e di Mercurio. E’ vero che ancora non abbiamo superato certe nebbie del passato, nebbie che hanno occultato l’amore o magari la risposta giusta da dare ad alcune persone che ti hanno messo in imbarazzo

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): lo scorpione non perde di vista l’amore, addirittura ci sono delle persone che non ti perdono di vista. Penso anche ad un ex! Se per esempio hai saputo che una persona legata al tuo passato è tornata sola. Oppure in questi giorni hai un incontro non tenere tutto dentro e cerca di vivere sensazioni belle.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Il Sagittario tra oggi e domani ritrova l’allegria con la luna favorevole, e io spero da marzo anche un amore sincero. In questi ultimi tempi non è mancato un sentimento ma tu potresti esserti dimostrato distratto. Oppure hai avuto a che fare con una persona che è stata poco attendibile o chiara con te.

Paolo Fox oroscopo 22 febbraio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Non vorrei che il capricorno si fermasse troppo sui particolari, sulle situazioni poco chiare che in questo fine settimana possono nascere. Nonostante Venere sia nel tuo segno e l’amore sia protetto, mi pare ci sia qualche dubbio

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Via libera ad una emozione che può partire con la luna favorevole … tra qualche giorno arriva anche Venere nel segno. I nuovi incontri sono importanti, ecco l’anno dei cambiamenti. Una piccola trasgressione, un’amicizia che torna positiva da qui a metà marzo potrà anche capitare

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): le due giornate più pesanti sono superate… quindi questo è un sabato che regala Qualcosa di più, che può portare anche un riscontro d’amore. Tutte le coppie che vogliono sposarsi, convivere avranno una grande primavera

PAOLO FOX OROSCOPO 21 FEBBRAIO 2022