Paolo Fox oroscopo 22 dicembre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Oggi sei attento e ricettivo, cosa che ti permetterà di rilevare un buffo segnale. Ti è difficile capire da dove proviene il tuo buonumore, ma accetti questo segnale per quello che è, vale a dire come una buona notizia. Tuttavia, nonostante tu sia pronto ad accogliere un evento speciale nella tua vita, dovrai ancora aspettare un giorno o due.

Toro (21 aprile – 20 maggio): non hai bisogno di eccessi per dimostrare il tuo affetto a quella persona speciale. Puoi anche cercare di occultare la tua attrazione e nascondere le tue emozioni. Tuttavia, se vuoi evitare qualsiasi ambiguità, e soprattutto riuscire ad ottenere quello che desideri, è importante rivelare quello che porti nel cuore.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Nonostante ti trovi in un periodo importante della tua vita, non vuoi comunque che gli altri ti dicano cosa devi fare. Mettendo delle barriere, però, rischi di urtare la sensibilità di una persona cara. La sua reazione potrebbe sembrare esagerata, e darti l’impressione che si tratta di qualcosa di grave. Se corri un piccolo rischio, sarai ricompensato positivamente.

Paolo Fox oroscopo 22 dicembre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Anche se oggi sei di umore piuttosto riservato, non potrai fare a meno di sprizzare ottimismo da tutti i pori. Non si tratta soltanto di mettere in pratica delle buone idee. È piuttosto la capacità che hai in questo momento di analizzare il quadro generale di una certa situazione e di ricomporre i pezzi del puzzle per procedere verso il compimento.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Sei diventato abilissimo a trovare il modo di far incastrare un po’ di tempo libero alla tua agenda fitta di impegni. Ma oggi potrebbe essere particolarmente difficile. Fortunatamente, alcune circostanze esterne potrebbero scombussolare le tue priorità, concedendoti un attimo di evasione.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Una cosa è essere sicuri di sé, un’altra è essere ciechi e disconnessi dalla realtà. Se cerchi costantemente di dimostrare che hai ragione, la cosa potrebbe rivoltarsi contro di te. Se sei a due passi dalla vendetta, ricordati che non c’è alcun bisogno di umiliare nessuno per raggiungere la cima.

Paolo Fox oroscopo 22 dicembre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Se oggi sei chiamato in causa per svolgere il ruolo del mediatore, non rifiutarti con la scusa di sentirti inutile. Al contrario, impegnati a fare quello che sai fare meglio: ascoltare. Puoi accontentarti di essere presente, attento e di dire onestamente agli altri quello che pensi. Questa attitudine farà la differenza e non sarà dimenticata tanto facilmente.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Anche se i tuoi sentimenti sembrano materializzarsi da un momento all’altro, hai difficoltà a trasformarli in azione concreta. Il tuo umore è piuttosto altalenante, pensi tutto e il contrario di tutto. Anche se c’è qualcuno che ti mette fretta per fare una scelta, al momento non è proprio necessario. Aspettare fino a domani ti permetterà di prendere la decisione migliore.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Stai realizzando che è tempo di sfruttare tutto quello che hai già costruito, anche se nella fretta vorresti saltare una o due tappe. Oggi non hai le idee molto chiare, meglio togliere il piede dall’acceleratore. Prorogare la scadenza ti darà giusto il tempo sufficiente per prendere in considerazione un’opzione ancora possibile.

Paolo Fox oroscopo 22 dicembre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Ultimamente hai speso molte energie, e in questo momento senti il bisogno di cambiare qualcosa nella tua vita. Mantenere dei limiti chiaramente definiti dovrebbe aiutarti, ma forse avresti bisogno di un po’ di tempo per ricaricare le batterie.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): potresti sentirti un po’ in agitazione. Dopo tutto, è difficile rimanere concentrati sul lavoro con l’energia quasi palpabile che ti circonda. Anche se stanno accadendo molte cose nella tua vita, l’unica cosa che può privarti della tua energia è il tuo approccio emotivo. È molto importante per te evitare i drammi inutili e sfoggiare al massimo le tue doti di diplomazia.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Sei contento di possedere le informazioni giuste, ma non dimenticare che alla fine contano solo quelle che sono utili. Il carico di pensieri che hai nella testa è come un ronzio fastidioso, a tal punto da non saper più che cosa fare con tutto quello che sai. Non vorresti trascurare ciò che hai appreso, ma non sai come usarlo. Abbi pazienza, il tempo penserà a cancellare il superfluo.

