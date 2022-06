Paolo Fox oroscopo 21 giugno 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 21 giugno 2022

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): se ci sono persone che ti interessano frequentale, dalla prossima settimana anche Venere torna favorevole. Questo non dico che sia un cielo senza ombre perché ci sono state troppe nebbie negli ultimi due anni. Ma credo che qualcosa si sia diradato e tu sia più pieno di iniziative, è un cielo che permette di vedere un orizzonte a colori, magari già c’è stata una riconferma

Toro (21 aprile – 20 maggio): Per il toro se c’è un problema è meglio risolverlo domani, la giornata di oggi appare confusa e un pochino agitata. Attenzione soprattutto se questi eventuali problemi riguardano la casa o i rapporti con gli altri, oppure ci sono delle piccole sfide che ancora non sono state vinte

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Cari gemelli giornata che viaggia con mille pensieri per la testa, quindi via libera all’azione e alla parola e non ci dimentichiamo che la parola adesso è importante. Confrontarti e parlare aiuterà anche in amore, potresti persino innamorarti di una persona per la sua voce o per come ragiona. Nel tuo cielo ecco spinta la posizione di mercurio che rappresenta assieme al sole la voglia di andare avanti e di scoprire nuove opportunità, progetti!

Paolo Fox oroscopo 21 giugno 2022: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): I nati cancro negli ultimi due mesi hanno avuto problemi, cerchiamo di risolvere qualcosa. Soprattutto in questa giornata che in qualche modo rassicura, il periodo in qualche modo rimette in gioco e qui vorrei dare una speranza a tutti coloro che sono soli in amore. Se ultimamente un progetto è saltato o hai dovuto rinunciare a qualcosa a cui tenevi, non arrabbiarti, puoi risolvere, tu sei capace di prevedere in anticipo anche i problemi

Leone (23 luglio – 23 agosto): Il leone oggi come ieri è un po’ sottoposto a stress, capitano delle giornate in cui non si può dare il massimo. Ma ricordo sempre che sei sulla cresta dell’onda e che è impossibile regolare il tuo grande desiderio di rimettere in gioco tutto. Ed ecco perché continuo a credere che tanti nati leone che hanno un’attività da dipendente o anche autonoma siano sempre più forti, hanno in mente l’idea di fare grandi cose

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Cari nati vergine se posso chiedervi una cortesia parlate oggi, domani ci sarà un po’ di calo fisico o semplicemente da questa sera vi troverete molto stanchi. Torna più lieve una condizione che probabilmente avete vissuto in maniera un pochino più pesante dal 30 maggio fino ai primi giorni di giugno, arrivate sempre alla domenica esausti

Paolo Fox oroscopo 21 giugno 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): avreste bisogno in questo periodo un po’ di relax dopo impegni pesanti, molti hanno dimenticato quello che avete trascorso anche a livello fisico, dimostratevi sorridenti. Siete sempre molto eleganti nel modo di fare e non volete date pensieri e preoccupazioni agli altri

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Lo scorpione oggi è ancora un po’ turbato, però si va verso una domenica migliore, piccoli scontri in casa. Forse tu vuoi fare una cosa o qualcosa non va come vorresti, forse devi recuperare nello studio o sul lavoro ma cerca di impegnarti per il futuro in maniera positiva. Per esempio se una persona non te la racconta giusta, oppure già da ieri ti ha dato filo da torcere rifletti bene

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sagittario, bello questo giorno, quindi qualsiasi cosa tu abbia da dire o da fare, programma entro queste ore un incontro. Una piacevolezza chiamiamola così, avere Marte favorevole aiuta e Giove porta nuove occasioni, anche un risveglio nel lavoro per chi si è fermato per troppo tempo. L’organizzazione manca oppure sei tu che devi fare troppo tutto da solo

Paolo Fox oroscopo 21 giugno 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Capricorno stelle interessanti per un fine settimana in crescendo, come ho già spiegato da ieri, ci sarà una giornata utile per gli incontri, per le relazioni, quello che fai al momento può portarti lontano. Venere favorevole, peccato questa situazione di nervosismo che ogni tanto devi contenere, forse perché ti saresti aspettato qualcosa di più

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Acquario questa luna nel segno certo non ti rende indolente, anzi tutto il contrario! Spero che tu stia facendo tante cose. Controlla un pochino il fisico, denti e articolazioni, so che l’acquario di solito non ama fare controlli o comunque cerca di andare avanti più che può se ha un fastidio. Ma sappiamo che ultimamente ci sono stati periodi anche di estremo stress e quindi sé è il caso di fare un controllo generale vai avanti

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Cari nati sotto il segno dei pesci, ecco questa domenica importante in arrivo, oggi è ancora sabato però potreste iniziare a programmare un confronto, a proposito. Un piccolo scontro se c’è qualcosa può nascere, se c’è qualcuno che ti è antipatico allontanalo, ed evita problemi. In amore attenzione con un ex o con una persona attualmente al tuo fianco che non ti sembra più come prima

