Paolo Fox oroscopo 21 gennaio 2023: Ariete, Toro e Gemelli

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Condizioni un po’ affannate per il segno dell’Ariete, ma ci sono anche delle grandi energie che vanno indirizzate nel modo giusto. Continuo a credere che il tuo sia uno dei segni più forti del momento. Ma anche uno dei più polemici, perché in questo momento non hai più voglia di sopportare persone e situazioni che non hanno più ragione di esistere nella tua vita.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Si apre una settimana interessante. Oggi e domani abbiamo buone stelle; Mercurio e Sole sono in buon aspetto. Se devi fare un discorsetto che riguarda il lavoro o parlare con delle persone che contano, muoviti con cautela. Ancora una volta ti chiedo di fare attenzione al denaro, spese possibili per la casa o eventi. In questo periodo sei un po’ polemico e alcune persone potrebbero deluderti.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Mi piace questo cielo anche se, nonostante la tua grande voglia di fare, ogni tanto ci sono situazioni che ti fanno letteralmente cadere le braccia. Un programma di lavoro sarà rimandato o ci sono cose che non ti aspettavi accadessero, devi stringere i denti.

Paolo Fox oroscopo 21 gennaio 2023: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): In questo periodo puoi armarti e cercare di contrastare quella fase di disagio partita alla fine dell’anno scorso. Ma non siamo ancora arrivati al momento culminante. Molti Cancro sanno che tra aprile e maggio dovranno dire sì o no a un progetto o a un contratto.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Giornata un po’ sottotono. Devo dire che molti vivranno anche attimi di agitazione in più. Questo perché più che problemi d’amore, in questo momento ci sono disturbi nell’ambito del lavoro, conflitti con soci o ex collaboratori. Ti conviene andare avanti? Il problema è solo economico, vedi se ti conviene!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Questa sembra essere una giornata utile per fare scelte. Abbiamo, però, alcuni conflitti da risolvere, in particolare agli inizi di dicembre chi è stato male ora deve recuperare. La Vergine spesso è chiusa nelle proprie emozioni e, dedicando molto al lavoro o alle questioni pratiche, spesso perde di vista i sentimenti. E ora un piccolo sforzo dovranno farlo le persone che amano i Vergine

Paolo Fox oroscopo 21 gennaio 2023: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Si apre una settimana particolare per quanto riguarda il lavoro e le spese, l’opposizione di Giove porta qualche pensiero in merito alla casa e a spese future. Queste prime settimane del 2023 sono utili per l’amore perché c’è chi deve fare una scelta tra passato e presente, tra due storie. E certe scelte d’amore vanno effettuate entro il 27

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Sono ore interessanti per te che hai in mente grandi progetti e non vuoi farti abbattere dalle emozioni negative. Questo periodo resta però molto strano per l’amore. Anche chi ha una storia valida o sta iniziando una passione sembra incerto oppure almeno per ora deve dare più spazio al lavoro. Spesso prediligi le storie complicate, ma questo è un altro discorso, nella vita ti piace il rischio.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): si parte un po’ in ribasso per una settimana che in generale comincerà a portare comunque qualche buona novità. Gennaio, lo ricordo, è un mese di passaggio, e se i risultati non sono come li desideri sappi che entro tre mesi avrai una bella riconferma, così anche se un contratto è in scadenza a breve avrai modo di modificarlo.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Bello questo cielo per le grandi idee che possono essere messe in gioco anche grazie alla presenza di Mercurio nel segno. Questo, però, è un periodo anche faticoso per i rapporti interpersonali. Il Capricorno lavora sempre, e probabilmente noterà tanta fatica in più. Non c’è un solo attimo per la famiglia, per l’amore, per se stessi.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Se è opportuno esci, vedi gente. Se c’è una persona che ami, fatti sentire. Venere è nel tuo segno, settimana importante con una domenica che può riscattare anche il cuore di quelli che sono rimasti delusi. Ho parlato di un periodo impegnativo ma anche di successo in vista dei prossimi mesi. C’è chi ha trascinato fastidi fisici a lungo ma ora va un pochino meglio.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): È tempo di ritrovare sicurezza in tutto, Saturno sarà nel segno a marzo, da maggio Giove aiuterà ancora di più. In questo momento potresti anche non essere contento di tutto quello che vivi, lamentarti di certe cose, di situazioni che non riesci a gestire. Ma devi essere fiducioso per il futuro, se guardo le stelle dei prossimi mesi posso dire che tutti quelli che vogliono cambiare e non si lasciano prendere dallo sgomento avranno qualcosa in più.

