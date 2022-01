Paolo Fox oroscopo 21 gennaio 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 21 gennaio 2022

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Che si tratti di esprimere la tua originalità o di mostrare quello che hai cominciato, oggi non è comunque la giornata adatta per dimostrare le tue reali potenzialità. Uno dei motivi per cui trovi interesse nel tuo lavoro è che riesci a metterci la tua personalità.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Oggi potresti sentirti un po’ intimidito o a disagio poiché ti verrà chiesto di intervenire o di prendere in mano una situazione. Ma la posta in gioco è troppo alta per permetterti di dire di no, quindi dovrai armarti di coraggio e assumerti le tue responsabilità.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Le tue attività sociali potrebbero trasformare questa giornata banale in una giornata eccezionale. Anche se si tratta di un semplice pranzo in compagnia o di una chiacchierata al telefono con qualcuno che ami. Le tue emozioni sono più profonde del solito, condividerle con una persona di fiducia sarebbe quindi una cosa estremamente positiva.

Paolo Fox oroscopo 21 gennaio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): In questo momento hai delle difficoltà a mantenere la motivazione, anche se sei pienamente consapevole di quello che ti resta da fare. Hai l’impressione che il tempo passi a una velocità impressionante rivoltandotisi contro. Potresti essere più flessibile di quanto non immagini.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Il tuo buon senso e il tuo parere oggi verranno sollecitati dal tuo entourage, poiché sei qualcuno di molto perspicace e con i piedi per terra. Questa è una buona cosa, perché sei in vena di condividere le tue idee e di dimostrare le tue capacità.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): sei come un parafulmine che attira l’elettricità in ogni dove. Allora se il fulmine non ti riporta coi piedi per terra, il lampo di luce dovrebbe non soltanto aprirti gli occhi, ma soprattutto mostrare tutto quello che si trova nel tuo campo visivo.

Paolo Fox oroscopo 21 gennaio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Un capitolo della tua vita è arrivato a termine, ma il libro è tutt’altro che finito. Il modo migliore per impiegare le tue energie, in questo momento, è tentare di concludere un progetto, anche se pensi che la sua fine sia ancora lontana. Ripensa ai cambiamenti più recenti che si sono verificati nella tua casa e nel tuo lavoro, e rifletti sugli aspetti che possono essere modificati per migliorare la tua vita.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): hai l’impressione che qualcuno ti abbia messo da parte, ma purtroppo non avrai neanche il tempo per la delusione. Forse ti ritroverai a dover rimediare tempestivamente agli errori di questa persona, ma in ogni caso non è la giornata giusta per infrangere le regole e uscire dal seminato.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): La giornata di oggi sarà all’insegna del tuo corpo e del tuo aspetto, che sia in ambito sportivo, della salute o più personale. Senti inoltre il bisogno di condividere le tue emozioni e dire tutto quello che ti passa per la testa. Insomma, sei dell’umore giusto, cosa che trasmette energia positiva alle persone che ti circondano..

Paolo Fox oroscopo 21 gennaio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Forse dovresti aspettare domani per soddisfare la tua voglia di evasione. Ma non mettere una pietra sopra il tuo desiderio di vacanze, anche se per oggi rischi di restare in città. Non ci rinunciare. Una volta che ti sarai reso conto di essere messo alla prova, ti risulterà più facile fare i cambiamenti necessari e partire nella direzione che vorresti.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): non ti senti molto sereno, delle questioni familiari ti impediscono di concentrarti. Non lasciare che lo stato d’ansia degli altri si riversi su di te. Puoi tranquillamente andare avanti con la tua vita pur restando emozionalmente all’ascolto e disponibile per le persone che ami.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): la tua vita amorosa si trova in una posizione privilegiata, con conseguenze positive sul tuo morale. Supererai facilmente le difficoltà, dando prova di diplomazia. Se in questo momento stai cercando di vendere o riordinare qualcosa, il carisma sarà la tua carta vincente.

