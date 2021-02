Paolo Fox oroscopo 21 febbraio 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 21 febbraio 2021

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): n questo periodo senti che qualcosa sta cambiando! Ora l’unico problema potrebbe essere quello di agire un po’ troppo velocemente, nel senso che nel 2020 ci sono state tante situazioni difficili e adesso siccome non si vede l’ora di uscire fuori da tante complicazioni, si rischia magari di agire un po’ troppo di corsa. La fretta e’ sempre cattiva consigliera, lo sappiamo! In ogni modo, in questa giornata di venerdi voglio darti ‘cinque stelle’ perche’ questo fine settimana puo’ essere veramente importante anche per i sentimenti!

Toro (21 aprile – 20 maggio): Sei un po’ nervoso! Tra l’altro, non tutte le cose iniziate nel corso delle ultime settimane hanno avuto buon esito: non per colpa tua, tu ce la metti tutta, ma e’ come se tu dovessi fare qualcosa di un po’ ‘troppo nuovo’, insomma non si gioca sul sicuro! In questo periodo molti di voi stanno cercando di recuperare un po’ di tranquillita’, anche perche’ l’amore puo’ essere stato fonte di dubbi!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Spero che tu possa concludere un buon affare: puo’ esserci qualcosa di buono da comprare ad un prezzo interessante, dalla piccola cosa alla grande cosa. Devo dire che in questo periodo puoi recuperare terreno! Tra l’altro, in questi giorni una tua idea puo’ essere rafforzata. Febbraio in qualche modo e’ il mese che ti rimette in gioco, e se pensi a come stavi a Settembre o a Giugno dell’anno scorso, credo proprio che di passi avanti tu ne abbia fatti tanti! Dicembre e’ stato un mese pesante per l’amore: sei riuscito a recuperare un sentimento? Mi auguro di si!

Paolo Fox oroscopo 21 febbraio 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Non devi pretendere che tutto si aggiusti nel giro di poco tempo! Ricordo che stiamo ancora passando da una fase difficile ad una fase buona, e questa situazione di ‘interregno’ potrebbe farti credere che stavi meglio prima, ma non e’ cosi! Vivere di tensioni, di arrabbiature e di provocazioni e’ un peso.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Devo ricordare che questo mese di Febbraio e’ iniziato in maniera pesante e le giornate tra il 10 e il 12 potrebbero anche avere fatto saltare certi accordi. Tra l’altro, se andate a leggere l’introduzione del mio libro troverete proprio queste date. In generale sono giornate che hanno cambiato la nostra vita, ad esempio il 12 e’ nato il nuovo governo, quindi si capiva che questa forte concentrazione di pianeti in Acquario avrebbe provocato qualcosa di nuovo.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): L’incapacita’ degli altri e soprattutto l’infedelta’. E non parlo solo di infedelta’ in amore, anche perche’ quella da’ fastidio a tutti, parlo di incoerenza: ovvero quando una persona con cui collabori, un socio o un amico, e’ stata valutata da te come positiva ma poi improvvisamente cambia rotta e tu ti rendi conto di avere a che fare con qualcuno che non e’ affidabile come credevi.

Paolo Fox oroscopo 21 febbraio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Non devi perdere l’occasione di seguire una tua ispirazione perche’ queste di venerdi e sabato sono due giornate molto interessanti: Luna e Giove molto importanti, Mercurio e Venere in transito molto interessante! E’ chiaro che le stelle da sole non possono portare il sereno nella nostra vita dall’oggi al domani, ma se fino a qualche tempo fa era tutto nuvoloso, ora si comincia a scorgere un orizzonte piu’ sereno.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Cerchiamo di dimenticare i dissesti, i disagi di inizio Febbraio! Questa giornata di venerdi funzionera’ un po’ meglio. Come detto, finora Febbraio non e’ stato un gran mese, specie tra il 10 e il 12 sono convinto che tu abbia avuto piccoli fastidi, quelle che in gergo si chiamano ‘piccole rogne’, problemi che bisogna in qualche modo hai dovuto superare.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sei in una fase di recupero e lo sto dicendo da parecchio tempo, pero’ ci sono anche giornate in cui la pazienza ha un limite, in cui si sente che qualcosa non va. E queste due giornate di venerdi e sabato potrebbero farti chiedere se stai portando avanti le cose nel modo migliore oppure se l’amore che vivi sia quello giusto per te.

Paolo Fox oroscopo 21 febbraio 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Cerca di concederti un fine settimana di relax! Quando non ti piacciono le persone con cui sei costretto a lavorare o a vivere, inizi ad essere un po’ meno presente, quindi formi una sorta di isolamento attorno a te. E’ chiaro che in questo periodo in cui purtroppo siamo gia’ isolati per conto nostro, il fatto di sentire che non tutte le persone sono dalla tua parte potrebbe essere una cosa non facile da capire, da accettare.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Molti sono nervosi, non accettano piu’ la vita di tutti i giorni: chi fa lo stesso lavoro vorrebbe cambiare, ma c’e’ qualcosa di nuovo da affrontare. Il vero problema e’ che a fronte di questa rivoluzione che tu vorresti attuare nella vita, non ci sono cambiamenti, non ci sono proposte.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Potresti vivere momenti in cui i ricordi fanno male! Venerdi e sabato sono due giornate in cui c’e’ qualcosa che non va. Quelli che hanno iniziato una storia da poco potrebbero confrontarla e pensare di non vivere le stesse emozioni che hanno vissuto in passato, mentre quelli che hanno una storia da molto tempo sanno che da Dicembre qualcosa non va.

