Paolo Fox oroscopo 21 dicembre 2019: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 21 dicembre 2019

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Ora che non c’e’ piu’ Venere contraria si ragiona meglio. Si sente piu’ forza, sembri piu’ pronto a ricominciare, c’e’ una buona energia gia’ da stasera, quindi evita qualsiasi tipo di pensiero negativo anche in amore. Comincia a programmare una domenica che ti consiglio di passare accanto alle persone che ami di piu’. Se hai questioni legali in ballo, tra fine anno e gli inizi del prossimo uscirai fuori dal tunnel. Tuttavia, con Saturno e Giove dissonanti, e’ probabile che tu stia portando avanti cose che non ti piacciono. Ma bisogna farsi coraggio!

Toro (21 aprile – 20 maggio): Come dicevo 24 ore fa, nel corso di questa giornata sara’ bene parlare con molta attenzione: gia’ nel pomeriggio c’e’ qualcosa che non va, un po’ di stanchezza. Gia’ da Novembre molti di voi devono fare dei conti: se qualcuno ti ha promesso qualcosa a livello professionale, prima della fine dell’anno e’ difficile che si concretizzi. Per quanto riguarda l’amore insisto: cerca di stare piu’ tranquillo! Se la tua coppia non corre rischi, nessun problema, altrimenti massima attenzione.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): In questo weekend va decisamente meglio. Se hai un progetto da portare avanti, questa bella Venere ti favorira’. Stessa cosa per le riconciliazioni la coppia, per eventuali riavvicinamenti, visto che Novembre ha portato un po’ di distanza. In queste giornate e’ avvenuto un problema nei confronti degli altri, hai risentito di un momento di stanchezza. Questo e’ un sabato giusto per tentare una riconciliazione e questa sera sono favoriti anche i single. Per molti e’ ‘caccia all’amore’. Qualcuno, pero’, si scalda per una persona troppo lontana o vive un rapporto trasgressivo.

Paolo Fox oroscopo 21 dicembre 2019: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): In questo sabato potresti essere raggiunto dalla classica intuizione geniale! Per quelli che stanno rimettendo in gioco tutta la propria esistenza, questo e’ un periodo importantissimo. In attesa della fine di Dicembre, che sara’ decisamente molto piu’ valida, comincia a maturare pensieri positivi: se devi parlare di cose importanti soprattutto per quanto riguarda l’amore, muoviti subito! Questo fine settimana promette bene anche per i single dotati di buona volonta’ e ottimismo.

Leone (23 luglio – 23 agosto): E’ un sabato nervoso! Sara’ meglio prendere con cautela tutte le situazioni. Magari sei semplicemente agitato per un nuovo inizio, per un lavoro, per una prova. Questa giornata di sabato e’ utile se devi cercare di farti perdonare un certo distacco in amore, ma credo che di sentimenti si parlera’ poco perche’ questo e’ un weekend in cui le priorita’ sono altre. In questo weekend ti consiglio solo un po’ attenzione alla forma fisica: la stanchezza potrebbe farla da protagonista.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): C’e’ chi ha dovuto cambiare ufficio o sta aspettando una vendita per cercare di recuperare soldi. Purtroppo, nel corso degli ultimi due anni i rischi economici non sono stati premiati. Ma ora ci sono molti pianeti che riusciranno a sbloccare trattative e ti permetteranno anche di dimenticare una fase di stallo durata diverse settimane. Non ci dimentichiamo dell’amore! Non devi essere restio ai nuovi incontri, favorite le nuove conoscenze. Questo fine settimana aiuta i piu’ giovani o quelli che sono volenterosi e soli.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Arrivano buone occasioni per divertirsi, muoversi, viaggiare, dipende dalle tue possibilita’ e da quello che devi fare. Cerca di staccare la spina, ultimamente hai anche staccato alcuni rapporti di lavoro, qualcuno ha cambiato collaboratori, oppure sta rivedendo tutto l’organigramma della sua azienda. In amore non cambiare mai: sei una persona troppo leale e sincera per vivere nell’ombra. Quelli che sono sposati da poco hanno grandi progetti, ma con Saturno dissonante anche qualche debito di troppo per la casa o per una ristrutturazione.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Bella situazione astrologica. Da questa notte noterai una grande passionalita’ crescere dentro di te, ma e’ una giornata buona anche per il lavoro, per le questioni pratiche. Se fossi in te, in questo weekend mi occuperei un po’ piu’ dell’amore, che ultimamente e’ stato un po’ svagato, distratto, fermato da eventi esterni. Ci sara’ un inverno molto caldo per il tuo cuore, ma conviene anticipare i tempi perche’ sei gia’ sei molto appassionato!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): La cosa che ti prefigge di fare, soprattutto se sei un uomo, e’ cambiare lavoro entro poco tempo! Se invece c’e’ gia’ stato un trasferimento vedrai che a breve sarai pienamente integrato. Comunque c’e’ un cambiamento. Come ho gia’ detto da tempo, prediligi i progetti a lunga scadenza e fai attenzione alle dispute alle questioni legali. Per quanto riguarda l’amore, invece, le stelle sono dolci, sei piu’ favorito. Se c’e’ una persona che non sopporti piu’, la puoi allontanare senza troppi rimpianti. Questo periodo porta soddisfazioni alle coppie gia’ in piedi, alle coppie forti che vogliono costruire un futuro sereno.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Bella giornata che predispone il tuo animo a qualcosa di buono; in effetti c’e’ davvero bisogno di riavvicinarti ad uno stato di equilibrio. In questi giorni non stai facendo cose che ti piacciono ma si puo’ migliorare, o quantomeno in una situazione di crisi avrai modo di barcamenarti al meglio. Per chi ha un grande progetto il 2020 sara’ un anno importantissimo. Chiuderai questo mese con qualche bella notizia. Cerca di recuperare i sentimenti; in amore non impuntarti, la serata provoca emozioni vere a tutti quelli che vogliono vivere una rappacificazione.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): In questi giorni noto un rallentamento generale della situazione: forse sei solo un po’ stanco o emozionato per un ritorno al lavoro, per una nuova esperienza. Adesso bisogna tornare a vivere con un po’ piu’ di serenita’. Questo sabato sara’ una giornata un po’ particolare. Se devi fare un passo avanti per recuperare una persona, se devi telefonare e insomma cercare una rappacificazione, muoviti con prudenza, soprattutto cerca di essere convinto di quello che fai. Credo che in amore molti stiano attraversando una fase di noia o di insoddisfazione, ma anche di rivoluzione. In altre parole, chi vuole cambiare amore oppure gettarsi in una storia importante, non sentira’ piu’ tante remore.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): In questo weekend devi fare il possibile per stare accanto alla persona che ami. E’ la classica giornata in cui si puoi avvicinare una persona che ti piace o puoi provare un grande feeling per qualcuno. Anche le coppie in crisi che il mese scorso minacciavano una separazione, adesso ritrovano serenita’ a meno che la crisi non sia stata troppo grave. La giornata di domenica sara’ ancora piu’ effervescente, e questa notte puo’ essere speciale per le persone che vogliono vivere l’amore fisico in maniera eccellente.

PAOLO FOX OROSCOPO 20 DICEMBRE 2019