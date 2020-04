Paolo Fox oroscopo 21 aprile 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 21 aprile 2020

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): L’oroscopo di Paolo Fox indica l’arrivo della Luna nel tuo segno: significa nuova forza in più nel tuo cielo. Stai ripartendo alla grande e, nei prossimi mesi, avrai conferme e vere e proprie. Novità interessanti all’orizzonte.

Toro (21 aprile – 20 maggio): La prossima settimana sarà un po’ rallentata dal punto di vista relazionale. Ma l’oroscopo di Paolo Fox ti invita a non scoraggiarti, perché sarà solo una fase passeggera. L’estate ti porterà successi importanti.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Il suggerimento dell’oroscopo di Paolo Fox è di cominciare la settimana con più impeto in amore. Se nel passato hai avuto delle storie piuttosto brevi o contorte, come piace a te, ora hai bisogno di maggiore stabilità.

Paolo Fox oroscopo 21 aprile 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): La tua situazione migliorerà. Se sei rimasto bloccato, lunedì prossimo potrai ripartire nuovamente. Per l’astrologo Paolo Fox, Saturno non più conflittuale ti aiuterà a superare anche le difficoltà personali. Soltanto la forma fisica ti darà piccoli pensieri in più.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Secondo l’oroscopo di Paolo Fox avrai la necessità di confidare tutto quello che provi. Ti aspettano giornate complicate in abito lavorativo ed economico, ma non sono difficoltà che manderanno per aria i tuoi progetti. In compenso, lunedì e martedì avrai la Luna in buon aspetto: ti arriverà nuova forza.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): La settimana è promettente: per l’oroscopo di Paolo Fox, potrai contare sul Sole favorevole. Anche se hai avuto delle tensioni, il tuo segno resta uno fra i più forti. Nei prossimi giorni potresti superare un problema pratico che ti ha preoccupato parecchio. Solo l’amore ti crea ancora delle difficoltà: forse c’è stato un dispiacere o l’allontanamento di un famigliare da casa.

Paolo Fox oroscopo 21 aprile 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): L’oroscopo di Paolo Fox ti suggerisce di contare fino a 3 prima di parlare. Saranno giornate piuttosto nervose: correrai il rischio di diventare polemico e di cadere in discussioni accese. Ti converrà aprire bocca soltanto se sarai sicuro delle tue ragioni.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): La settimana inizierà in modo lento. Avresti bisogno di un po’ di energia, di quella spinta in più che, generalmente, sei tu a dare agli altri. In questo momento ti manca una bella carica che sarebbe necessaria per cominciare con il piede giusto.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, non dovrai scoraggiarti se ti sentirai forzato in casa e limitato dalle attuali misure, perché presto arriverà un riscatto importante. Già pensi ai prossimi mesi, ma nel frattempo, dovresti concentrarti di più sui dubbi che senti in amore.

Paolo Fox oroscopo 21 aprile 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): La settimana ha il favore del Sole e poi si aggiungerà anche quello della Luna. Se finora hai avuto dei problemi che ti hanno preoccupato, l’oroscopo di Paolo Fox ti incoraggia a reagire: molte situazioni poco chiare si risolveranno.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Il consiglio dell’oroscopo di Paolo Fox è quello di riflettere bene prima di parlare. Potresti ritrovarti, altrimenti, a discutere, specialmente se avverti una certa ostilità dall’altra parte o se tu ora vorresti fare una vita che non puoi fare. E questa voglia che senti di cambiamento radicale investirà sia l’aspetto lavorativo che quello amoroso.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Per l’oroscopo di Paolo Fox, potrai contare sull’aiuto prezioso della Luna. Nelle prossime due settimane recupererai molto bene sul lavoro. Se hai avuto un’interruzione o un problema, sappi che arriveranno novità positive e soluzioni utili. L’amore, invece, andrà meno bene: se ci sono ancora molti conflitti, allora la relazione potrebbe avere seri problemi a continuare.

