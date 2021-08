Paolo Fox oroscopo 21 agosto 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 21 agosto 2021

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Ma tutto sommato questo stress e’ utile perche’ considerando tutto il fermo che c’e’ stato nel recente passato credo proprio che ora tu abbia una gran voglia di recuperare. Hai un certo fuoco addosso che ti permette di fare progetti per il futuro, e anche questo e’ importante!

Toro (21 aprile – 20 maggio): In generale abbiamo ancora Mercurio e Marte favorevoli: questo e’ un anno in cui bisogna solo risparmiare qualche soldo. Lo stesso vale anche per i piu’ fortunati, che i soldi li hanno investiti al meglio, perche’ se non si sta attenti si rischia di perdere qualcosa.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): E’ un fine settimana molto intrigante perche’ tra venerdi e domenica avremo la Luna favorevole. Posso dire che con Giove e Saturno in ottimo aspetto e anche Venere favorevole, sara’ molto difficile non parlare d’amore, sara’ molto difficile che non ci sia un incontro o un riscontro!

Paolo Fox oroscopo 21 agosto 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Hai una gran voglia di fare progetti con il partner! I piu’ fortunati, quelli che hanno una storia da molti anni, pensano ad una casa, possono spendere per una ristrutturazione. In realta’, pero’, queste sono giornate un po’ al rallentatore e quindi non dico che in coppia ci si annoia. Pero’, soprattutto chi ha una storia d’amore poco chiara puo’ risentire di qualche momento di disagio.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Dovresti cercare di mettere a posto tante cose. Piu’ volte ho spiegato che questo e’ un anno di rivoluzioni, puoi chiudere una situazione lavorativa e aprirne un’altra. L’oroscopo, come la vita, e’ fatto di fasi. Ci sono momenti in cui si puo’ recuperare quello che abbiamo perso in passato ed altri in cui bisogna voltare pagina.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): In questo periodo non ti ferma (quasi) nessuno! Gli unici blocchi per questo segno potrebbero essere legati al solito umore che a volte e’ non dico pessimista. Ma estremamente critico nei confronti di tutto, e da un certo atteggiamento di sfiducia nei confronti del futuro.

Paolo Fox oroscopo 21 agosto 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Devi innamorarti di nuovo! Quando sento una persona del tuo segno dire che non vuole piu’ saperne dell’amore perche’ magari e’ stato in crisi o perche’ ha vissuto un tradimento, mi viene un po’ da sorridere perche’ tu cerchi sempre di fare le cose in coppia!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Sara’ meglio parlare in questo venerdi e non trasferire emozioni negative alle giornate da venerdi e domenica, perche’ quelle potrebbero essere giornate piu’ faticose da digerire, da gestire. Voglio ricordare che sul lavoro c’e’ voglia di cambiamento: e probabilmente quelli piu’ in crisi sono quelli che sanno che dovranno rifare le solite cose.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Questa settimana si concludera’ in grande stile con Luna favorevole e Giove e Saturno eccellenti! Quindi, mi sembra un cielo che anzitutto permette di recuperare l’amore! Va detto che le prime due settimane di questo mese di Agosto sono state davvero pesanti per le relazioni!

Paolo Fox oroscopo 21 agosto 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): La Luna e’ nel tuo segno in buon aspetto con Mercurio e Marte! Se c’e’ una cosa a cui tieni veramente e’ la logica, la determinazione. Tu non agisci mai in maniera troppo istintiva, anzi proprio perche’ sei attaccato ad un certo rigore, spesso sei attratto da persone che sono all’opposto.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Sei molto frastornato! In realta’, fosse per te al momento sarebbe importante viaggiare, fare una cosa folle, raggiungere una persona lontana! Ci sono due tipi di personalita’ Acquario. Quello che non vuole avere remore, che non vuole avere costrizioni, quindi in ogni momento della vita e’ pronto a salpare ed andarsene, e quello invece un po’ piu’ attento alle circostanze.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Devo ricordare che gli inizi di questo mese di Agosto sono stati particolarmente pesanti. E’ chiaro che ognuno ha la propria storia. C’e’ chi non ha l’amore e adesso e’ molto afflitto, magari dopo una separazione potrebbe non avere dimenticato lo scotto di quello che e’ successo.

