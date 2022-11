Paolo Fox oroscopo 20 novembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 20 novembre 2022

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Sembra che in questi giorni sia tornata qualche piccola preoccupazione, penso anche a quelli che stanno lavorando e facendo cose anche importanti ma aspirerebbero a ottenere qualche risultato in più. Coloro che hanno un’età tra i 40 e i 50 anni si ritrovano a fare cose che non sono congeniali o non portano immediate e giuste soddisfazioni. Penso anche a coloro che non sono stati pagati e hanno avuto problemi di tipo legale.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Nelle prime giornate di novembre alcune opposizioni planetarie hanno limitato il raggio di azione, in certi casi provocato anche disagi, diverbi e incomprensioni nel lavoro. In questi casi è opportuno capire le mosse da fare per evitare un errore, soprattutto se c’è da superare un’accusa. Oppure ci si è ritrovati quasi non volendo in una condizione di disagio sia in amore che sul lavoro.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Pare che questa giornata sia un po’ agitata per motivi di lavoro o piccoli o grandi contrasti che bisogna cercare di superare. Alla fine riuscirai a trovare una maggiore tranquillità, anche se ci sono molte situazioni complesse da affrontare. Fino alla fine di novembre è bene mettere in guardia tutti coloro che hanno una disputa in atto. Oppure si sono sentiti offesi per un atteggiamento ritenuto scorretto da parte di un’azienda, di collaboratori o presunti amici.

Paolo Fox oroscopo 20 novembre 2022: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Le relazioni che nascono adesso sono importanti ma credo che i cuori solitari possano avere già vissuto una bella sensazione nei primi giorni di novembre. Abbiamo un oroscopo che piano piano migliora, solo la giornata di oggi mi piace un pochino meno perché c’è un grande affaticamento e tensione interiore. Ci sono questioni da risolvere in famiglia o sul lavoro.

Leone (23 luglio – 23 agosto): È iniziato il periodo di recupero e tra l’altro questa Luna è interessante oggi. Mercurio inizia un transito favorevole. Non sarà così facile recuperare tutto quello che è stato perso nella prima parte di novembre ma come si dice “chi comincia bene è a metà dell’opera” e c’è una bella capacità di azione.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): È possibile che da qui al 26 del mese tu debba fermarti e anche fare un controllo che può essere di tipo fisico o economico. Non ci sono grandi ostacoli per quanto riguarda il futuro ma c’è qualcosa di superfluo da eliminare oppure dovrai seguire un percorso per cercare di stare al meglio.

Paolo Fox oroscopo 20 novembre 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Queste stelle diventano più emozionanti e ora abbiamo anche Mercurio e Venere favorevoli. La Bilancia ha bisogno della famiglia ed è uno dei segni più portati per il matrimonio e la convivenza, tanto che i più fortunati, quelli con il partner giusto al proprio fianco, potrebbero avere deciso di sposarsi, convivere o lo faranno a breve.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Questa settimana ti ho messo in cima alla classifica delle stelle perché credo che tu abbia veramente tante cose da dire e che ci sia stata nel corso delle ultime settimane una crescita interiore e a livello sociale. Alcune cose non ti vanno bene, certo, ma è probabile che tu ora sia anche un po’ in pensiero per un rinnovo di contratto in vista della primavera del prossimo anno.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Questo è un cielo che inizia a riempirsi di buone emozioni, Venere e Mercurio sono nel tuo segno dal giorno 22 e anche il Sole entrerà nel tuo spazio zodiacale. Poi non ci dimentichiamo a fine anno Giove che torna favorevole, quindi è in corso una crescita lenta ma inesorabile. Le prossime sei settimane porteranno un successo crescente e chi ha un lavoro a contatto con il pubblico vedrà crescere i propri consensi.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): è utile per esprimere il proprio parere, ricordo che questo è un momento che definirei quasi di nuove esperienze, per qualcuno di gavetta o praticantato. Il cielo più bello lo avremo dalla primavera inoltrata del 2023, e se qualcuno mi segue giornalmente sa il mio pensiero. Ritengo che molte persone Capricorno da qui alla primavera del prossimo anno avranno attorno altri collaboratori

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Sarebbe il caso di muoversi e anche prossimamente pensare a un viaggio, recuperare un sentimento. Se una storia si è conclusa negli ultimi tempi, a meno che non sia maturato un distacco eccessivo, potrebbe essere più facile un recupero. Con il segno dell’Ariete e del Sagittario spesso ci sono scontri ma di base c’è anche una bella complicità. Un amore potrebbe nascere ora, sarà più dolce e avvolgente.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): c’è ancora qualcosa da regolare, nei prossimi dieci giorni un contenzioso è in sospeso e va risolto. Che sia una disputa d’amore o un ritardo nel lavoro, tutto andrà affrontato con metodo e chiarezza. Le prossime due settimane. Quindi, portano i nodi al pettine e potrebbero anche generare una fase di disorientamento iniziale con un picco massimo che registreremo nelle giornate del 24 e 25.

