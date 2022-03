Paolo Fox oroscopo 20 marzo 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 20 marzo 2022

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Il segno dell’ariete in questo fine settimana avrà voglia di puntualizzare tante cose. E sappiamo che quando l’ariete di carattere polemico il rischio di entrare in conflitto con qualcuno diventa piuttosto alto. Continuo sempre a pensare che questo sia un periodo anche di riscossa.

Toro (21 aprile – 20 maggio): non dico che tutti nati sotto questo segno zodiacale siano per forza in crisi però molti in questi giorni. Soprattutto dagli inizi di marzo, hanno iniziato a fare una sorta di revisione della propria vita che può riguardare anche l’aspetto sentimentale

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): È molto importante in questa giornata di venerdì che il segno zodiacale dei gemelli si liberi di un peso. La prima parte della giornata sembra piuttosto pesante. La seconda è migliore, e tra l’altro sarà preludio di due giornate che invitano a riconciliarsi in amore

Paolo Fox oroscopo 20 marzo 2022: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Il segno del cancro in questo fine settimana dovrà cercare di evitare conflitti con persone che bene o male rappresentano il passato o che sono state portatrici di qualche tensione. Meglio chiarire in fretta

Leone (23 luglio – 23 agosto): in questo momento dovrebbe cercare di non lasciarsi coinvolgere in situazioni polemiche, tese che riguardano magari proprio la vita privata. Questo fine settimana annuncia delle novità, continuo a pensare che ci sia tanto da fare nel lavoro, nello studio e alcuni percorsi di vita di recente siano cambiati

Vergine (24 agosto – 22 settembre): importante adesso capire che questo transito di opposizione di Giove anche se è quasi ridotto al minimo, entro i primi giorni di maggio sarà superato. Comunque mette in discussione soprattutto gli accordi che non sono stati completati.

Paolo Fox oroscopo 20 marzo 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): ho spiegato che tanti bilancia dall’autunno dell’anno scorso e fino agli inizi di marzo hanno stretto i denti, sono stati male. O hanno tentato di cambiare le cose anche dove non si può cambiare, ricordo sempre che questo è un segno zodiacale che apparentemente sembra remissivo ma remissivo non è

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Scorpione, questo cielo parla di un amore un po’ lontano magari semplicemente di situazioni che a livello familiare vanno chiarite. Mentre per quanto riguarda il lavoro di nuove strategie, voglia anche di rimettersi in gioco o di fare tante cose in altri ambienti

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Per il sagittario da oggi pomeriggio fino a domenica la luna è favorevole, e tuttavia ci sono ancora delle piccole catene che vanno spezzate. Catene che impongono obblighi o impongono anche una situazione di stallo, vorresti ottenere le cose e agire un pochino più di corsa.

Paolo Fox oroscopo 20 marzo 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Capricorno, in questo fine settimana sembri un po’ pensieroso… come spesso è accaduto nel corso degli ultimi fine settimana. Quando ti ritrovi più o meno da solo a pensare a tante cose che stai cercando di sistemare o rimettere a posto

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Vorrei segnalare all’acquario questo fine settimana che nasce con luna, Venere, Marte favorevoli, questo fine settimana parla di libertà, di amore ritrovato. Magari anche di amicizia e di incontri che cambiano la vita. Tutto quello che puoi fare adesso anche per cercare di risolvere piccoli problemi legati alla vita quotidiana sarà favorito da buone stelle..

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Pesci, questa giornata nasce con qualche dubbio, tre stelle su cinque! Ma non temere, si tratta solo di emozioni strane e passeggere. Se guardo l’oroscopo del fine settimana non solo mi piace, ma addirittura abbiamo un cielo di rivalsa. Chi è rimasto troppo attaccato al passato sbaglia, ottimo cielo per i creativi, per le persone che si vogliono bene

