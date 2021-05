Paolo Fox oroscopo 20 maggio 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 20 maggio 2021

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): In questa giornatai hai una discreta energia: la Luna rafforza il tuo segno ma bisogna ricordare che c’e’ un pregresso da sistemare. In ogni modo, piano piano si arriva alla meta, tanto che entro Giugno molti di voi potranno finalmente raggiungere una bella soddisfazione.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Probabilmente in questo inizio di settimana ti senti un po’ frustrato: forse ti avevano promesso cose che non hanno mantenuto, tu stesso potresti sentirti un po’ agitato anche per motivi banali

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Solo a livello contrattuale bisogna mettere a posto un cavillo: Giove contrario parla di un piccolo calo nelle prestazioni, nei risultati, ma che comunque in generale non blocchera’ la tua vita.

Paolo Fox oroscopo 20 maggio 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Ricordo che Maggio e Giugno saranno mesi molto importanti perche’ Giove ha iniziato un transito di grande rilevanza che sara’ ancora piu’ importante l’anno prossimo

Leone (23 luglio – 23 agosto): devi in qualche modo superare delle reticenze e vivere con grande enfasi il passaggio della Luna nel tuo segno! Questo vuol dire che sono 24 ore di forza, in cui si potrebbero superare piccoli fastidi, in cui anche le persone che hanno vissuto una crisi sentimentale possono superarla.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): con Giove in opposizione e’ probabile che ci sia anche qualche conflitto per un lavoro, per un accordo, per un contratto; a fronte di tante promesse potrebbero non esserci grandi soluzioni in arrivo. In altre parole, vorresti che quello che ti hanno detto fosse un po’ piu’ concreto.

Paolo Fox oroscopo 20 maggio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Credo proprio che tu abbia un grande desiderio, quello di ritrovare serenita’, pero’ a volte per amore della giustizia o semplicemente anche per un briciolo di vanita’ ti piace metterti in mostra, anche se questo comporta sempre molti rischi.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Ci sono giornate in cui ragionare in maniera quieta e prendere le distanze dalle preoccupazioni diventa un esercizio complesso! Ho spiegato piu’ volte che se qualcosa non va non devi arrabbiarti tanto con te stesso

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Ti trovo forte in un martedi direi molto intenso! E’ certo che non posso darti il massimo del punteggio, posso darti ‘tre stelle su cinque’ perche’ in amore ci sono ancora diverse perplessita’.

Paolo Fox oroscopo 20 maggio 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Sei molto forte grazie ad un Giove ‘abbastanza’ favorevole: questo significa che si possono concludere accordi o comunque si possono trovare soluzioni a problemi di vecchia data.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Giornata un po’ faticosa gia’ al mattino: forse c’e’ un po di sonno arretrato, chissa’ che questa notte tu non abbia dormito male. In realta’ e’ un martedi che comporta un po’ di fatica soprattutto sul finire. Quindi mattinata favorevole, serata poco chiara!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Da pochi giorni anche Giove e’ nel tuo spazio zodiacale, e tornera’ in maniera ancora piu’ netta il prossimo anno! Quindi parlo a quelli che devono impostare la propria vita non per una settimana, non per un mese, ma per le prossime tre o quattro stagioni!

