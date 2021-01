Paolo Fox oroscopo 20 gennaio 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): La Luna del tuo segno vuol dire che si parte con una buona grinta! Sono convinto che entro la meta’ di Febbraio molti di voi avranno delle soluzioni, avranno delle risposte. Certo, sarebbe il caso di guardare l’oroscopo personale, ma in generale io conosco bene il tuo segno e so che quando va giu’ in certi momenti sta molto male, ma poi proprio perche’ e’ sceso troppo in basso non vede l’ora di risalire! Possono di iniziare nuove collaborazioni, sempre entro Febbraio, possono esserci novita’ anche per quanto riguarda le questioni pratiche. Diverso il discorso per l’amore, dove da qualche tempo si batte la fiacca. Attenzione!

Toro (21 aprile – 20 maggio): Fino a meta’ Febbraio dovrai stare attento ad evitare complicazioni. Il fatto che in questo momento ci siano dei piccoli problemi personali, fisici o magari anche di denaro e lavoro e’ sotto gli occhi di tutti, magari stai facendo un’attivita’ solo part-time e gia’ ti preoccupi per quello che andrai a fare in un futuro. Insomma, ci vuole un po’ di pazienza, anche perche’ in queste ore la stanchezza puo’ essere troppa!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Insieme agli altri segni d’aria sei certamente tra i favoriti dello zodiaco! Entro meta’ Febbraio potrebbe nascere un’idea, potrebbero esserci delle belle combinazioni. Certo, molto dipende dall’eta’, ma chissa’ che entro un mese qualcuno non trovi l’amore! Ecco perche’ quando abbbiamo buone stelle bisogna mettersi in gioco. Io ricordo sempre che l’astrologia non ha il potere di dire esattamente che cosa accadra’ domani, ma da un’indicazione su quelli che sono i periodi migliori, quelli da sfruttare! Quindi, rispetto a quello che desideri, se e’ realizzabile inizia a darti da fare!

Paolo Fox oroscopo 20 gennaio 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): E’ una giornata buona ma da stasera fino a tutto martedi ci sara’ un piccolo calo dal punto di vista fisico, che di solito per te significa anche avere piccoli fastidi di digestione, di stomaco. Non e’ un caso perche’ secondo la tradizione astrologica lo stomaco e’ il tuo punto debole, dove si riversano tutte le tensioni. La tendenza a somatizzare i problemi e’ piuttosto alta. In ogni modo, cerca di recuperare un po’ di stabilita’ in amore, perche’ in fin dei conti e’ questo il vero problema del momento!

Leone (23 luglio – 23 agosto): Senti che ci sono molti avversari, quindi mi sento di dare una valutazione mediocre a questa giornata, ma non perche’ tu non riesca a vincere ma perche’ in questo momento non si puo’ stare tranquilli. In queste ore sei ‘osteggiato’, e per questo anche molto agitato: che sia un problema di famiglia, che sia un problema di lavoro, spero che non sia un problema d’amore, dove ci sono troppe cose da rivedere.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Penso che in questo momento tu abbia dei buoni progetti da portare avanti, tuttavia questa giornata di lunedi parte un po’ al rallentatore! Devo aggiungere che anche martedi potrebbe essere una giornata fiacca e faticosa. Qui non si mettono assolutamente in discussione le tue capacita’, anche perche’ sei una persona forte, pero’ devo dire che da qualche giorno sei un po’ sotto pressione.

Paolo Fox oroscopo 20 gennaio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Come ho gia’ ricordato in questi giorni, entro meta’ Febbraio ci sara’ sicuramente piu’ stabilita’ ma ci sono momenti in cui sarai un po’ piu’ infastidito, in cui le cose non andranno esattamente come vorresti. Quindi, serve la massima attenzione perche’ potresti sentirti davvero un po’ imbarazzato nel fare le cose e forse anche un po’ agitato.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Questo inizio di settimana mi sembra abbastanza interessante. Tra l’altro, hai in mente delle buone cose da fare e da programmare, peccato che ci siano pochi soldi e soprattutto che l’aspetto professionale e lavorativo resti un po’ difficile, lo dico in particolare a tutti quelli che hanno un’azienda in proprio o magari negli ultimi mesi hanno avuto dei problemi.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): ra l’altro, va detto che questo inizio di settimana potrebbe riportare in auge un sentimento o magari semplicemente darti la voglia di riscattare un passato difficile. C’e’ da dire che tu devi semore esplorare, innovare, e questo e’ il vero ‘problema’ di tutti voi: dopo un po’ vi stancate di tutto, ma fate attenzione a non stancarvi anche in amore!

Paolo Fox oroscopo 20 gennaio 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Sei pensieroso, forse anche un po’ agitato, e queste giornate di lunedi e martedi sono piuttosto faticose. Ricordo che esci da un anno, il 2020, che tutto sommato non e’ stato cosi difficile come sembrava: rispetto ad altre persone hai avuto qualcosa in piu’ ma adesso devi stare attento a non crearti nemici. Il desiderio di fare le cose e’ giusto ma non sei del tutto spalleggiato.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Questo e’ un cielo molto imponente, importante, con una forte concentrazione di pianeti che porta un po’ di subordine. In molti casi siete alla ricerca della tranquillita’ perduta! Bisogna dire che in questo periodo stai ‘friggendo’ perche’ hai voglia di fare tante cose: a volte ti senti contento di quello che stai facendo mentre in altri momenti ti senti del tutto lontano dalla meta che volevi raggiungere.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Hai bisogno di sentirti un po’ piu’ coccolato, un po’ piu’ protetto. Dopo la crisi o l’allontanamento (piu’ o meno importante perche’ ognuno ha il proprio oroscopo) che hai vissuto a Dicembre, la maggioranza di voi ha una grande voglia di ritrovare serenita’ con la stessa persona, o se non e’ possibile con qualcun altro.

