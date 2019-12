Paolo Fox oroscopo 20 dicembre 2019: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Bisogna stare un po’ attenti alle circostanze, alle situazioni che accadono. Non credo che arriverai a sera fresco e riposato! Forse qualcuno ti innervosisce, magari non ti fidi di una persona. Le coppie in crisi devono stare attente, ma questo e’ l’ultimo ammonimento perche’ da sabato le stelle torneranno ad essere molto positive, e quindi non ti conviene creare caos proprio in queste ore. Questa Luna in opposizione rende il tuo animo piuttosto agitato!

Toro (21 aprile – 20 maggio): In questo venerdi ti consiglio di parlare! Il lavoro in questo periodo occupa la tua mente, c’e’ meno pigrizia, ma io sono convinto che molti di voi devono ancora abituarsi ad un nuovo stile di lavoro. Forse c’e’ stato un cambiamento importante, anche di mansioni. In amore questa e’ una giornata fortunata. Se ci sono problemi nella coppia non rimandare discussioni a sabato e domenica, perche’ saranno giornate un po’ faticose oppure che potrebbero farti notare la lontananza del partner, psicologica o fisica.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): In queste 48 ore puoi contare su ottime stelle, ma direi che tutto il fine settimana vola alto per te! Se nel corso degli ultimi tre giorni hai avuto delle dispute, delle discussioni, non pensarci piu’. Tra questo venerdi e domenica cerca di avvicinare la persona che ami. Anche gli incontri occasionali sono favoriti. C’e’ chi batte cassa: d’altronde, nel corso degli ultimi mesi le uscite sono state tante! Qualche disputa tra separati.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Tante volte ti ho ricordato che sei un segno variabile di umore, che ogni tanto la pensi in maniera diversa dal giorno prima, che sei in balia dei tuoi stessi umori. Questa giornata puo’ essere un po’ faticosa e non escludo che tu debba metterti contro una persona, discutere anche per motivi di lavoro. In amore, invece, lasciati scivolare le cose addosso: e’ un consiglio a fronte del fatto che da sabato le stelle diventano positive, che la fine del mese sara’ importante, che gli inizi di Gennaio porteranno soluzioni!

Leone (23 luglio – 23 agosto): Hai stelle molto importanti, tuttavia in amore ci sono delle perplessita’: non vorrei che riversassi qualche problema di lavoro nei sentimenti. Credo che molti siano in fibrillazione per via di una novita’ oppure di un ritorno al lavoro. I cuori solitari, quelli che gia’ da qualche settimana non sono riusciti a vivere l’amore come avrebbero voluto, non hanno un periodo facile. Per le relazioni occasionali questo e’ un periodo positivo, e anche il fine settimana promette bene.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): La Luna aiuta un buon recupero psicofisico: e’ una giornata buona per chi ha un commercio ma in generale direi che questa fine di Dicembre e’ molto favorevole per tutti quelli che hanno vissuto un vero e proprio blocco. Sappiamo che avrai un periodo valido, che ci saranno soluzioni legate alla casa, all’amore, con una domenica che splende! Se un amore e’ nato da poco puo’ svilupparsi nel giro di qualche settimana.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): In questo venerdi la Luna si trova proprio nel tuo segno! In questo weekend c’e’ un pizzico di fortuna in piu’ da tentare negli incontri, nel gioco, ma sicuramente solo per divertimento e mai per azzardo, e mi auguro che questa fortuna coinvolga anche l’amore. Nel lavoro allontanerai soci, alleati e collaboratori che non ti meritano. Le storie nate negli ultimi mesi proseguono bene, ma non pensare alle negativita’ e cerca di scrollarti di dosso situazioni che non ti fanno vivere bene. Periodo fertile per le giovani coppie.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): La Luna sara’ nel tuo segno fra 24 ore! E’ possibile che questo fine settimana abbia il potere di sorprenderti! Se il tuo cuore e’ solo, cerca di frequentare gente, partecipare a feste, andare in una palestra, anche in un locale. Insomma devi guardarti attorno. Venere non ha un aspetto facile da gestire e quindi anche tu in questi giorni stai mettendo alla prova le persone. E’ vero che puoi fare nuove conoscenze ma non ti fidi. E potresti mettere parecchi paletti!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Tre giorni molto interessanti, venerdi, sabato e domenica da utilizzare per il lavoro. Ricordo sempre che Giove ha cambiato segno ma negli ultimi mesi dovrebbe aver portato qualche buona novita’, cambiamenti improvvisi. Quindi arrivano buone novita’, qualcuno gia’ le conosce, altri saranno stupefatti da cio’ che accadra’ nel giro di poche settimane. Questo fine settimana e’ molto utile per l’amore, un amore un po’ bistrattato o semplicemente messo in un angolo per altri motivi.

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Non e’ facile superare la fatica del mese di Novembre. Tuttavia, molte cose che stai progettando, cambiamenti che hai in mente, non sono affatto sbagliati e saranno favoriti nei prossimi mesi. In ogni modo, ti vedo molto piu’ nervoso, per fortuna da sabato andra’ molto meglio. Soprattutto in amore si possono creare dei dissensi: attenzione perche’ se prendi certe decisioni potresti ripensarci. Ecco perche’ ti conviene ascoltare piuttosto che agire.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Appena possibile cerca di affrontare tutte le situazioni che non vanno bene e programma due giorni di relax per sabato e domenica. Dipende dalla situazione di base: se hai un lavoro importante ci sono riconferme, se non hai un’attivita’ devi cancellare le avversita’ e ricordare che a te non piacciono le situazioni fisse, ripetitive. E’ il motivo per cui in qualcuno cambia continuamente lavoro nella sua vita o ne cerca sempre di nuovi. E comunque, in vista del 2000 puo’ esserci un grande colpo di scena. Cerca di vivere il prossimo periodo con grande positivita’: la fortuna puo’ arrivare gia’ da stasera. E gli incontri sono premiati, anche quelli occasionali.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Fine settimana interessante, soprattutto per quelli gia’ innamorati o che magari vogliono vivere qualche bella novita’. Le prossime tre giornate sono positive, abbiamo una situazioni importante che rappresenta davvero molto, soprattutto per chi vuole conoscere persone nuove o magari recuperare un amore. Ricordo che il mese scorso non hai avuto le risposte sentimentali che volevi, ma con la fine di Dicembre qualcosa cambiera’. E per le coppie che si vogliono davvero bene, chissa’ che non ci sia una scelta importante da fare. Legalizzazione di un’unione!

