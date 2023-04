Paolo Fox oroscopo 20 aprile 2023: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 20 aprile 2023

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Si parte con una Luna interessante, è un cielo talmente carico di energia che può portare accentuare il nervosismo. Ricordiamo che il tuo segno di per sé già nasce impetuoso, se poi aggiungiamo che Giove e Sole sono attivi e altri pianeti influenti, si può dedurre che in questo periodo vai come un treno e non dai retta a nessuno! Il che può essere anche giusto, purché si abbiano le idee migliori.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Tutti coloro che hanno un’attività in proprio o hanno fatto partire un progetto di recente non hanno sbagliato, questo è un anno che non permette di restare a guardare. Il successo di certe operazioni non dipende dalle stelle, ma dalle qualità di base, e dovresti aver notato che ci sono stati più riferimenti e incarichi, insomma, il gioco si fa duro ed è proprio quello che desideri.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): È una giornata particolare, che nasce con la Luna dissonante. Tu che hai sempre voglia di divertirti e di non occuparti troppo dei grattacapi. Da qualche tempo hai dovuto dare più spazio a tutte le situazioni più incresciose, e potresti anche esserti arrabbiato con chi cerca di metterti in cattiva luce.

Paolo Fox oroscopo 20 aprile 2023: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Ecco un momento particolare della tua vita in cui sei in attesa di novità, e devo dire che questa è ancora una settimana al rallentatore. In realtà non è che le cose non funzionino del tutto, ma ci sono rallentamenti, voci di corridoio che impensieriscono. Chi aspetta una proposta o una conferma sembra che di settimana in settimana sia in ansia proprio perché tutto pare vago e poco concreto.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Siamo alle porte di un momento particolare della tua vita, la prima parte dell’anno aiuta a fare delle scelte per stare meglio nella seconda, quindi se devi impostare delle trattative o fare delle richieste ti consiglierei di muoverti entro metà maggio. La giornata di oggi è sottoposta a discreto stress, a volte ti viene voglia di scappare, andare via e buttare all’aria tutto!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Non posso parlare di un periodo tranquillo solo perché ci sono piccole ansie, come se da un momento all’altro dovessi rispondere di un’accusa. O semplicemente qualcuno ti mettesse in mezzo in una situazione un po’ ambigua.

Paolo Fox oroscopo 20 aprile 2023: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Resta una situazione di agitazione, tu sei una persona che mostra un grande coraggio quando deve discutere di temi riguardanti la giustizia. Hai una tua personale etica che ti guida, e desideri sia rispettata. In certi momenti potresti sembrare persino un utopista, è vero che il mondo che sogni non c’è e devi tornare con i piedi per terra.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Sono giornate in cui devi fare tante cose e manca tempo per amare. Certo che se una persona non risponde più alle tue richieste o ai tuoi desideri è normale in questo periodo sentirti più critico nei suoi e nei tuoi confronti. Va detto che lo Scorpione quando bacchetta gli altri lo fa a ragion veduta, è un segno zodiacale molto pragmatico.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Eccoti giunto a una fase innovativa della tua vita, se hai caricato troppe responsabilità sulle tue spalle nel passato è inevitabile che ti senti più stanco. Chiaro che vorresti scaricare qualche peso di troppo, e d’altronde troppe cose sono cambiate tra la fine di febbraio e gli inizi di marzo, e in certi casi alcuni riferimenti.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): È bello in questo periodo pensare a una vittoria e visto che sei in battaglia scegliere le persone migliori per portare avanti una sfida. Da solo tutto non puoi fare! C’è una crescita in vista, un cambiamento di rilievo e spero che le coppie che si vogliono bene possano mettere al più presto in cantiere l’idea di avere un figlio. Oppure se già non l’hanno fatto negli ultimi mesi, di legalizzare e ufficializzare il rapporto.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Stringi i tempi se c’è da fare una richiesta, e così se intendi portare avanti un’innovazione nell’ambito del lavoro o una proposta che potrebbe essere confermata entro metà maggio. Bene un accordo, un contratto che sarà sottoposto alla tua attenzione. Se sei giovane dovrai affrontare nuovi impegni, proporre nuove idee è ottimale in questi giorni.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Giornata particolare, un po’ di fastidio a livello fisico la Luna opposta potrebbe portarlo, ma per quanto riguarda le intuizioni e il desiderio di amare tutto resta immutato. Nulla osta ai grandi progetti. Ecco un cielo che aiuta persino quelli che hanno vissuto una crisi e che si sono separati, o che in generale vogliono iniziare a guardare il mondo in maniera diversa.

