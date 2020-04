Paolo Fox oroscopo 20 aprile 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 20 aprile 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): La tua giornata sarà piuttosto piacevole. Dopo un inizio settimana abbastanza difficile, secondo l’oroscopo di Paolo Fox comincerà una nuova fase più positiva. I progetti rimasti in sospeso nei giorni scorsi ripartiranno.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Adesso vorresti avere più certezze di quelle che hai. Questi ultimi giorni ti hanno fatto arrabbiare, forse per via del comportamento incoerente di qualcuno. Qualche Toro potrebbe aver dato un taglio definitivo alla propria relazione. L’oroscopo di Paolo Fox anticipa un periodo in cui dovrai rivedere molti aspetti della tua vita.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Anche se Venere, l’astro dell’amore, è nel segno e ti sostiene, l’oroscopo di Paolo Fox ti avvisa: sii cauto con il partner. Potresti tirare troppo la corda con le provocazioni e le battute ironiche e lui potrebbe reagire male. Attenzione alle storie appena nate, perché potresti non essere ancora certo di quello che provi.

Paolo Fox oroscopo 20 aprile 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Avrai la Luna in buon aspetto: secondo l’astrologo di Paolo fox per te sarà una giornata più tranquilla. Nelle ultime due settimane hai discusso molto in famiglia e sei arrivato a questo weekend piuttosto stremato.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Sarà una giornata di grande recupero per te che arrivi da alcune giornate molto complesse. L’oroscopo di Paolo Fox indica un pizzico di delusione dovuto alla ingratitudine di qualcuno. E forse, anche il partner non ti dà in questo momento le sicurezze di cui avresti bisogno.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): L’oroscopo di Paolo Fox ti invita ad approfittare della giornata per riposarti. Hai avuto una settimana faticosa, ma continui ad avere un cielo molto bello. Anche se il periodo è complicato, tu sarai capace di sfruttare il tuo naturale ingegno per superare le difficoltà attuali. Tra poco la situazione per te cambierà in meglio.

Paolo Fox oroscopo 20 aprile 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Ora sei più sereno. Sarà per te una giornata neutra, senza alti e bassi. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox in questo momento sei più disposto ad esporti con il partner. Se hai rinviato un progetto di coppia, è probabile che per la prossima estate tu riesca e concretizzarlo.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Finalmente ti aspetta una giornate positiva. L’astrologo Paolo Fox indica una giornata ideale per ripartire, dopo gli ultimi giorni in cui sei stato piuttosto nervoso. Secondo l’oroscopo, avrai Marte e Saturno in opposizione, che potranno crearti dei problemi legati alla casa. Stai per caso pensando a un trasferimento?

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Si prospetta una giornata molto nervosa. Sei piuttosto confuso; il suggerimento dell’oroscopo di Paolo Fox è di muoverti con prudenza nei confronti di amici, parenti e partner. Scivolare in una discussione, sarà un attimo e ora non ne hai proprio bisogno. Cura maggiormente la tua forma fisica.

Paolo Fox oroscopo 20 aprile 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Sei in una fase progettuale molto intensa. Stai elaborando progetti nuovi, strategie da mettere in atto. In amore non è un momento facile, perché tu non hai voglia di cambiare i tuoi punti di riferimento. Inoltre ultimamente qualcuno ti ha puntato il dito contro, quando tu, invece, avresti bisogno di maggiore comprensione. L’oroscopo di Paolo Fox ti consiglia di stare attento alle discussioni in casa, nate per qualche banalità.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Può succedere che tu abbia coltivato un progetto, lo abbia portato avanti, credendoci fino in fondo, per poi accorgerti che non ti interessa più. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, sentirai la voglia di stravolgere ancora la tua vita e ricominciare tutto da capo. A te una vita sola sembra proprio non bastare! Preparati: novità interessanti all’orizzonte.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): In questo momento sei un po’ deluso dal partner. Tu sei molto coinvolto nella relazione, ci stai mettendo letteralmente l’ anima, ma dall’altra parte non arriva la stessa passione e questo ti sconforta non poco. L’oroscopo di Paolo Fox anticipa una serata più promettente, grazie alla Luna favorevole che potrebbe incoraggiare un riavvicinamento.

PAOLO FOX OROSCOPO 19 APRILE 2020