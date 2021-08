Paolo Fox oroscopo 20 agosto 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 20 agosto 2021

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Siete al centro dell’attenzione e non avrete problemi nel persuadere gli altri a lavorare con voi. Evitate discussioni tempestose, che diminuiscono la vostra energia. Vincerete, non dubitate.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Non sapete da dove cominciare, ciò vi rende febbrili e vulnerabili. Probabilmente avrete delle tensioni che vi svuoteranno emotivamente. Ricaricate le vostre batterie con attività acquatiche per scaricare lo stress.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Vale la pena farsi in quattro per gli altri, vero? Chiedetevelo. Stai esagerando le cose e pensate troppo. È necessario fare un passo indietro, il che consentirebbe di trovare delle soluzioni più semplici.

Paolo Fox oroscopo 20 agosto 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Non lasciate che gli altri si occupino delle vostre faccende personali o le cose potrebbero andare male. Degli eccessi di nervosismo sono in vista, anche se non volete temporizzare, dovreste, solo per mantenervi a una certa distanza.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Questo è un giorno da assaporare. Avrete modo di attirare tutte le grazie e il vostro fascino vi aprirà tutte le porte! Se compiete uno sforzo coerente per temperare la vostra impazienza, sarete vincitori. Il crescente ottimismo, vi dà più energia.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Sarete completamente liberi di esprimere ciò che avete in mente ottenendo risultati positivi. Non state assumendo abbastanza vitamine e ciò vi sta rallentando. Controllate la vostra salute e mangiare più frutta rossa.

Paolo Fox oroscopo 20 agosto 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Le attività di gruppo e il lavoro di squadra saranno un bene per il vostro ego oggi. Siete voi a rischiare d’innervosire chi vi circonda! Risparmiate i vostri nervi e anche quelli degli altri!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): La vostra visione a lungo termine diventa sempre più chiara e disponete di una migliore prospettiva per superare le vessazioni. Riuscite a controllare meglio le vostre emozioni e a migliorare i vostri livelli di energia. La vostra forma fisica migliora in quanto riuscite a gestire meglio le vostre riserve.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): La vostra gentilezza vi porterà fortuna, vi sentite utili e il favore verrà restituito. Finirete per avere delle conversazioni molto positive, che vi porteranno le energie che sembravano mancare.

Paolo Fox oroscopo 20 agosto 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Potrete fare una mossa che avete continuato a rimandare per molto tempo e sarà coronata da successo. La vostra capacità di riposare lascia molto a desiderare e la vostra tensione nervosa vi impedisce di rilassarvi.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Il buon umore sarà ovunque e sarete più comprensivi con chi vi circonda. Prendete alcune pause, non state gestendo bene le cose. Fate attenzione ai crampi muscolari e ai falsi movimenti.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Non sapete da dove cominciare, ciò vi rende febbrili e vulnerabili. Probabilmente avrete delle tensioni che vi svuoteranno emotivamente. Ricaricate le vostre batterie con attività acquatiche per scaricare lo stress.

