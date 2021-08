Paolo Fox oroscopo 2 settembre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 2 settembre 2021

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): C’e’ da dire che questo e’ un oroscopo molto particolare per le persone che vogliono rimettersi in gioco nell’ambito del lavoro, perche’ Settembre e ancora di piu’ il 2022 porteranno grandi novita’. Possiamo dire che e’ un percorso di crescita, finalmente di liberazione (anche se lenta) di molti fastidi anche di tipo legale e finanziario che hai vissuto negli ultimi due anni.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Devi equilibrare i tuoi conti! Quelli che hanno la fortuna di avere un’azienda o comunque lavorano in proprio hanno dovuto chiudere alcuni rami secchi, tagliarli. E soprattutto mettere in atto nuove strategie. Pensiamo all’amore che in questo momento puo’ coinvolgere

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Sei molto motivato a fare! Devo dire che questa e’ una settimana importante non solo perche’ dovrai discutere di un progetto che parte dalla prossima settimana. Ma anche perche’ bisogna riconciliarsi con tante persone, riagganciarsi a persone che sono state troppo lontano da te.

Paolo Fox oroscopo 2 settembre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Non sei molto contento di quello che sta accadendo in amore! Quindi anche se ami una persona sei preoccupato per il destino della famiglia, per le spese riguardanti la casa. Mentre se c’e’ un amore che va avanti da tempo potrebbe essersi un po’ freddato.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Questa e’ una settimana importante che culminera’ sabato e domenica con la presenza della Luna nel tuo segno! Tutto quello che si fa in questo periodo non solo puo’ essere importate ma anche foriero di buone novita’. E’ una crescita a cui provvedono anche Mercurio e Venere in aspetto buono.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Nonostante in questo periodo tu abbia le idee chiare su quello che desideri fare, hai iniziato la settimana sottotono. Lunedi c’e’ stato qualche problema. e anche in questa giornata vedo diverse perplessita’. Potrebbero essere anche tensioni di tipo fisico perche’ c’e’ chi non sta bene.

Paolo Fox oroscopo 2 settembre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Luna favorevole, Mercurio e Venere interessanti, Saturno e Giove allegri! Mi auguro che l’amore torni protagonista nonostante le mille reticenze e mille timidezze. Che spesso bloccano le persone del tuo segno che si sentono in balia delle emozioni piu’ diverse e disparate!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Stai vivendo una fase particolare della tua vita, sembra che nulla ti soddisfi! Attento a non rimproverare il partner per qualcosa che non e’ necessario notare. Per esempio, se il partner ha una sua attivita’, un suo hobby che tu non tolleri, non e’ giusto andare contro le sue esigenze.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Hai iniziato la settimana borbottando! E’ strano che questo segno si lasci coinvolgere da tensioni, pettegolezzi e nervosismo, pero’ capita. Anche tu sei fatto di carne ed ossa!

Paolo Fox oroscopo 2 settembre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): n amore lascia passare un po’ di tempo! Se vedi che certe cose non quadrano, non collimano, aspetta il prossimo mese tanto ci siamo quasi! In realta’, non e’ detto che le le tue storie siano ‘fallate’, in realta’ in questi giorni potresti essere tu a voler stare un po’ per il conto tuo. Attenzione a non parlare troppo o troppo poco

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Stai vivendo un periodo critico, in cui alcune certezze saltano! Tu sei governato da Urano, pianeta che in astrologia rappresenta le interruzioni improvvise, cambiamenti repentini. Quindi, soprattutto quelli che da tempo fanno la stessa cosa, che stanno da tempo in uno stesso ambiente hanno voglia di cambiare.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Ognuno ha la propria vita, lo dico sempre, questo e’ un oroscopo che riguarda un po’ tutti, sia i separati che non perdonano sia quelli che sono in coppia ‘carichi’ di responsabilita’. In questo momento senti un forte peso sulle tue spalle.

PAOLO FOX OROSCOPO 1 SETTEMBRE 2021